Crecen los rumores de romance: se filtraron los mensajes que Evangelina Anderson le dejó a Ian Lucas

El video que muestra a Evangelina Anderson a los besos con Ian Lucas de Mendonça dejó a todos atónitos. Es que nadie se esperaba que la modelo se sintiera atraída por el joven youtuber 16 años menor. Sin embargo, desde la aparición del clip los fanáticos de la posible pareja comenzaron a publicar en redes sociales los indicios que la ex de Martín Demichelis había dejado en diferentes posteos en los que aparecía su compañero de MasterChef Celebrity (Telefe).

La primera reacción pública de la modelo hacia Ian se dio el 23 de octubre, cuando él compartió un tierno video junto a Valentina Cervantes y sus hijos, Benjamín y Olivia, con quienes realizó un divertido trend de TikTok que se volvió viral. Al pie del posteo de Instagram, Evangelina dijo "Naaaaaa moriiii“, junto a dos emojis de enamorada.

La primera reacción amorosa de Evangelina Anderson a Ian Lucas (Foto: Captura de pantalla de Instagram @ianlucas)

A la semana siguiente, Ian Lucas compartió en su Instagram personal un pedacito de un emotivo capítulo de MasterChef Celebrity en el que, muy emocionado, contaba que el plato que había elegido hacer estaba inspirado en el mismo plato que le hacía su abuela cuando era chico y que durante toda la infancia él le cocinaba a su hermano menor.

Su relato fue tan conmovedor que generó miles de reacciones de sus fans y nuevamente, una muy llamativa, la de Evangelina Anderson, quien le dijo: “Te” y un corazón rojo, que significaría “amo”. A lo que Ian Lucas le respondió: “Sos todo lo que está bien Evita”.

Evangelina Anderson le comentó a Ian Lucas que lo amaba después de ver su conmovedora historia de vida (Foto: Instagram @ianlucas)

El pasado viernes, el joven youtuber decidió romper con los rumores a través de una pequeña entrevista que le hizo Kennys Palacios para las redes sociales del reality de cocina. En la misma, el amigo de Wanda Nara le consultó: “No sé si estuviste viendo los medios, las redes...”. A lo que entre risas el influencer exclamó: “¡No! Ni idea...“.

“Bueno, yo te informó. Dicen que Ian estaría conociendo a una compañera”, le contó Kennys. Y, muy avergonzado, el influencer continuó: “¿Yo? Pero ni me enteré. Además, yo te dije que no te iba a mentir nunca. ¿Te acordás? No, no". Fue entonces que el notero le remarcó: “Pero si yo no te dije el nombre de la compañera...”. “Es que no, no. Conocer es una palabra muy...fuerte”, señaló Ian Lucas.

Ian Lucas negó estar saliendo con Evangelina Anderson

Por último, el participante del ciclo de cocina le prometió a Kennys que de empezar un romance con alguna persona sería el primero en enterarse, pero que por el momento se encuentra felizmente “soltero”. Rápidamente, el clip se volvió viral en redes sociales, donde muchas personas pusieron en dudas sus palabras después de ver las imágenes acarameladas junto a Evangelina.

Las reacciones en redes sociales a la entrevista de Kenny Palacios a Ian Lucas (Foto: Captura de Pantalla de Instagram @telefe)

“Un colágeno al año, no hace daño... Bravo Evangelina”; “Me encantaría. La edad es solo un número”; “Aguante Ian”; “Ojalá que sea verdad así se revienta Demi (Martín Demichelis) con este ser divino. ¡Tomá pa vos Demichelis" y “Kenny presioná más, está a punto de confesarte todo. Es hermoso Ian y ojalá que encuentre una buena compañera, así como Evangelina...”.