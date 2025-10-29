Justin Trudeau cree que Katy Perry es “la mujer perfecta”

Justin Trudeau se enamoró perdidamente de Katy Perry y no tiene ninguna intención de ocultarlo. Luego de mostrarse juntos en público por primera vez el sábado pasado en el mítico cabaret Crazy Horse en París el día del cumpleaños número 41 de la artista, desde el círculo íntimo del exprimer ministro canadiense aseguraron que “está loco por ella”.

El flechazo entre Perry y Trudeau sucedió a finales de julio de este año, poco tiempo después de que ella oficializara el fin de su relación con Orlando Bloom y a dos años del sorpresivo divorcio de él de Sophie Grégoire Trudeau. Tras un comienzo discreto, decidieron dejar de ocultar la situación: primero fueron los paparazzi quienes los encontraron durante una escapada romántica a bordo de un yate frente a la costa de Santa Bárbara, California. Luego aparecieron de la mano en el cabaret parisino, donde la prensa los recibió con una lluvia de flashes.

Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau durante su primera salida pública en el icónico Crazy Horse de París, donde la cantante celebró su cumpleaños número 41 Best Image/The Grosby Group - Best Image/The Grosby Group

“Él está loco por ella y piensa que es la mujer perfecta”, confesó una fuente cercana al político al portal de noticias PageSix. “Comparten todo, desde política y niños hasta comida francesa”, sumó. “Ambos tienen un brillo especial el uno por el otro”.

En un par de años, la vida de Trudeau dio un vuelco inesperado: en el 2023 sorprendió al anunciar el fin de su relación con Sophie Grégoire, con quien estuvo casado durante 18 años y en enero de este año renunció a su cargo como primer ministro luego de diez años en el poder. “Está viviendo una nueva etapa de su vida”, confesó otra fuente a PageSix. “Se ha liberado de las ataduras del cargo y de su matrimonio”, agregó.

Justin Trudeau y su ex, Sophie, en 2023, poco antes del divorcio ODD ANDERSEN - AFP

Además de resaltar la flamante libertad del exfuncionario, la fuente recordó a Pierre Trudeau, su padre, y estableció una conexión entre ambos. “No creo que a nadie que lo conozca le sorprenda que Justin salga con alguien famoso. Es algo que recuerda a su padre. Lo lleva en la sangre”, analizó. El también exprimer ministro canadiense, quien falleció en 2000, salió con una serie de mujeres famosas, entre ellas Barbra Streisand y Kim Cattrall.

También dio su opinión sobre el comportamiento de Trudeau el columnista canadiense Shinan Govani, un periodista que sigue los pasos de la familia desde hace mucho tiempo. “Nadie que conozca a Justin, o que lo haya seguido durante años, pensó alguna vez que saldría con una ‘civil’ después de ser primer ministro”, le comentó a PageSix a principios de mes. “Está inextricablemente ligado a los focos... y está acostumbrado a mezclarse con un grupo selecto. Lo han criticado tanto aquí en Canadá -injustamente, a menudo- que creo que realmente no le importa lo que digan de él”, agregó.

Un amor inesperado

La pareja fue captada en un restaurante lujoso en Montreal, donde comieron langosta TMZ

Los primeros indicios de la conexión entre Trudeau y Perry surgieron a finales de julio, poco después de que Perry rompiera su compromiso con el actor Orlando Bloom, el padre de su única hija, luego de siete años de amor. El epicentro de los rumores fue Montreal, Canadá, donde la cantante se encontraba con su gira mundial, "Lifetimes".

El primer encuentro documentado fue un paseo por el pintoresco Mount Royal Park de Montreal, que precedió a una cena íntima en un reconocido restaurante de la ciudad. Las postales iniciales, aunque discretas, desataron las especulaciones: ¿era un encuentro profesional, una simple amistad o el comienzo de algo más? Las dudas se disiparon ligeramente cuando, días después, se vio a Justin Trudeau junto a su hija en el concierto de Perry en el Bell Centre.

Fuentes cercanas a la pareja describieron una “conexión instantánea” marcada por una mutua admiración. A pesar de sus trayectorias aparentemente dispares—una, forjada bajo los reflectores del pop internacional; el otro, en el complejo mundo de la política—, Perry y Trudeau comparten un perfil público de activismo y compromiso social.

Las fotos fueron tomadas por un pasajero en un barco turístico que pasó por el yate Daily Mail

Durante los meses siguientes, la pareja optó por mantener un perfil extremadamente bajo. La apretada agenda de Perry, con su gira internacional en pleno apogeo, y las nuevas responsabilidades de Trudeau tras dejar su cargo, obligaron a que el romance se desarrollara con discreción y paciencia. El secretismo se rompió de forma espectacular a mediados de octubre, cuando unas fotografías exclusivas publicadas por el Daily Mail mostraron a Perry y Trudeau besándose apasionadamente a bordo del yate de la artista, The Caravelle, frente a la costa de Santa Bárbara, California.