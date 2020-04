Cristina Pérez contó en su programa radial que se separó de Marcos Yoel Freue

Construyó su carrera alejada de los escándalos y de los chismes. Cuidadosa de su vida privada, Cristina Pérez no pudo evitar, el año pasado, descorrer el velo de su intimidad para contarle al mundo que estaba enamorada . Marcos Yoel Freue , un empresario textil 15 años más joven, le había robado el corazón y no había motivos para ocultarlo.

Este viernes, en su ciclo radial Confesiones en la noche , la periodista le contó a sus oyentes que, en plena cuarentena para frenar los alcances del Covid-19, el romance llegó a su fin. La confesión, en rigor, se dio en medio del pase entre el ciclo Pensándolo bien , que conduce Jorge Fernández Díaz y el suyo. Allí, además, dio algunos detalles acerca de su estado anímico. "No fue una semana fácil, les voy a decir la verdad. Y ya que estamos, voy a decirles por qué, y lo digo después de atravesarlo, después de pensarlo mucho y después de vivirlo, pero. Pero bueno, me separé. Nos separamos", arrancó la periodista tucumana. Y agrego: "Esta semana fue muy dura, hoy me siento relajada y en paz, pero fue muy triste".

Sobre los motivos que los llevaron a tomar esa determinación, explicó: "Decidimos separarnos porque teníamos diferentes proyectos que a veces hacen eclosión en la vida". Sin embargo, se apuró en aclarar que la ruptura se dio en un clima en el que no hubo espacio para la pelea y el escándalo: "Todo fue en muy buenos términos. Uno sabe que los amores tienen un ciclo. Ese ciclo puede durar 10, 20, 50 años. O menos. Pero no hay que vivir ese momento como un fracaso".

Si bien la relación comenzó en junio y ellos no demoraron en dar a conocer su romance a través de las redes , en octubre de 2019 se dio la primera salida oficial de Pérez con su entonces pareja, en la entrega del Martín Fierro de la Moda . Al llegar, de la mano de su amado, le dijo a la prensa: "Estoy muy feliz. Y el amor nos hace florecer, así que un poco nos va dictando los caminos. Yo siempre digo que al amor no se lo busca, se lo encuentra, pero tenemos que tener el corazón adelante de esa experiencia transformadora que es el amor, porque nos da vuelta todo un poco y nos pone patas para arriba".

Este viernes, la conductora quiso dejar en claro que, a pesar del triste momento, no está dispuesta a dejar de apostar al amor. "Nunca dejo de atreverme al amor porque nos mejora, nos transforma y nos hace valientes. Uno tiene que estar anhelante del amor. Siempre", concluyó.