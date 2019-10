Pampita Ardohain se emocionó al recibir el Martín Fierro de la Moda y recordar a sus hijos Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de octubre de 2019 • 23:01

Durante la primera entrega de los Martín Fierro de la Moda, muchas personalidades ligadas a la industria subieron al escenario montado dentro del Tattersall de Palermo para retirar sus estatuillas y celebrar a la industria local. Una de ellas fue Pampita Ardohain, que fue elegida como la mejor vestida en una alfombra roja, por el diseño de María Gorof que lució en la última entrega de los Martín Fierro de Televisión.

"Me lo quería ganar porque amo la moda desde que era muy chiquita. Me llamaba la atención. Muchas veces no tenía un peso y compraba una tela y me hacía algo para el fin de semana. Dos grandes mujeres me enseñaron a coser, mi abuela y mi tía", contó la conductora a la hora de agradecer el premio. Emocionada, se lo dedicó a a sus tres "amores varones" -sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio- , a su hija Blanca "que está en el cielo" y a su "amor" que estaba esperándola en su casa y la hace "muy feliz", en referencia al empresario Roberto García Moritán.

El look por el que Pampita ganó un Martín Fierro de la Moda Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Hafford

Pampita vive un gran momento personal, luego de que, mientras disfrutaban de unas vacaciones en República Dominicana, su novio le pidiera casamiento con una romántica cita en la playa. "Me siento muy amada. Estoy en los mejores brazos y estoy muy segura de la decisión que estoy tomando. Estoy muy feliz y agradezco a Dios de verdad por esto", se sinceró hace unos días en su programa televisivo, Pampita Online.

Cristina Pérez, agradecida

"Yo crecí con la música de la máquina de coser de mi abuela Amparo, que me decía que cuando uno se ve bien, tiene dignidad en la vida", recordó Cristina Pérez al retirar su Martín Fierro al mejor estilo de conductora de noticiero.

La periodista, además, quiso hacer público su agradecimiento a las vestuaristas que a lo largo de los años fueron cultivando su gusto por la moda y le enseñaron que elegir qué ponerse es también parte del mensaje que una comunicadora debe dar. Luego, mencionó a las distintas mujeres que en Telefe la ayudaron, año a año, a perfilar su estilo frente a cámara.

Finalmente, Pérez le envió un amoroso saludo a su novio, el empresario textil Yoel Freue.