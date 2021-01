Cristina Pérez y su descanso en la playa

Cristina Pérez y sus vacaciones 2021 Crédito: Captura instagram

A pocos días de comenzar febrero, Cristina Pérez aprovecha sus días de vacaciones para disfrutar de la playa. Y en su cuenta de Instagram, la periodista compartió algunas postales de su descanso luego de un complejo año laboral.

Durante la tarde, la conductora de Telefe Noticias sorprendió a sus seguidores con algunas fotos, en las que se mostró luciendo una trikini turquesa. Junto a la frase "Somewhere Over the Rainbow", en un juego de palabras similar al título de la reconocida canción de El mago de Oz, la conductora se mostró muy relajada, y entregada al descanso antes de retomar su agenda laboral.

Las imágenes pronto recibieron miles de "Me gusta", y el público que sigue a Cristina celebró verla en sus vacaciones. Entre los muchos mensajes, se destacó uno de su compañero de canal, Marley, que la saludó escribiéndole "Diosa". Por otra parte, muchos de los comentarios jugaron a intentar adivinar cuál es la playa en la que se encuentra Pérez, pero ella no confirmó ni negó el lugar en el que se tomó las fotos.

Muy relajada, lejos del escritorio de Telefe Noticias en el que suele verla el público, y disfrutando de su descanso, Cristina recibe un 2021 a orillas del mar.

