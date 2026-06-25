Cruz Beckham lanzó una indirecta contra Brooklyn en medio de la guerra familiar: “No se preocupen”

La tensión que atraviesa a la familia Beckham volvió a quedar expuesta públicamente. Esta vez fue Cruz Beckham quien pareció lanzar una indirecta contra su hermano mayor, Brooklyn, al burlarse de la polémica campaña publicitaria que protagonizó para una de las principales plataformas de entrega de comida, artículos de supermercado y productos a domicilio de los Estados Unidos, en medio del distanciamiento que mantiene con David y Victoria Beckham.

La familia Beckham sin Brooklyn en la coronación del Inter Miami (Foto: @davidbeckham)

El joven de 21 años asistió junto a su padre a un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 disputado en Boston. Desde uno de los palcos del estadio, Cruz compartió una imagen en sus historias de Instagram que rápidamente llamó la atención de los seguidores de la familia.

En la fotografía se lo veía mirando su teléfono celular en lugar de seguir las acciones del encuentro, mientras su padre observaba atentamente el partido. Lo que parecía una publicación inocente adquirió otro significado por el mensaje que eligió para acompañarla.

“No se preocupen, fue durante la pausa publicitaria”, escribió junto a dos emojis encogiéndose de hombros.

El sugestivo mensaje de Cruz Beckham

La frase fue interpretada por numerosos usuarios como una referencia directa al reciente comercial protagonizado por Brooklyn para DoorDash, una campaña que provocó malestar dentro del círculo familiar por utilizar, según algunas fuentes, el conflicto con sus padres como parte de la estrategia promocional.

El anuncio fue lanzado la semana pasada con motivo del Mundial 2026. En él, Brooklyn aparece explicando por qué sigue el torneo desde su casa pese a tener entradas para los partidos.

“Probablemente se pregunten por qué estoy viendo la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde casa. No es que no tenga entradas. Bueno... es una larga historia”, dice frente a cámara antes de entregar los boletos a un repartidor de DoorDash.

La frase no pasó desapercibida porque llega en medio de una de las etapas más tensas de la relación entre el hijo mayor de David y Victoria Beckham y el resto de su familia.

Según informó Page Six, Brooklyn habría cobrado al menos un millón de dólares por participar de la campaña. Sin embargo, el verdadero impacto no estuvo relacionado con el aspecto económico, sino con la manera en que el comercial parecía hacer referencia al distanciamiento familiar que ocupa titulares desde hace meses.

“Hacer un anuncio basado en el distanciamiento familiar como si fuera una broma, cuando su familia está devastada y su hermana y sus abuelos están desconsolados, es terrible”, aseguró una fuente cercana a los Beckham al medio estadounidense.

La publicación de Cruz llega además en un momento particularmente sensible para la familia. Mientras Brooklyn continúa alejado de sus padres y de sus hermanos, David y Victoria intentan mostrar señales de acercamiento. De hecho, ambos incluyeron recientemente fotografías de Brooklyn en sus publicaciones por el Día del Padre, un gesto que, según trascendió, no fue bien recibido por el joven.

El resto de los Beckham, en cambio, se ha mostrado unido públicamente. Victoria, Romeo, Cruz y Harper acompañaron a David cuando recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, una ceremonia de la que Brooklyn y su esposa, Nicola Peltz, estuvieron ausentes pese a vivir en Los Ángeles.

La ruptura familiar se volvió completamente pública en enero, cuando Brooklyn difundió un extenso comunicado en redes sociales acusando a sus padres de intentar perjudicar su matrimonio con Nicola. Entre otras cosas, aseguró que Victoria interrumpió el primer baile de su boda celebrada en 2022 y afirmó que la imagen de la familia siempre fue más importante que los vínculos personales.

Romeo, Cruz Beckham, Harper, David, Victoria Beckham, Brooklyn y Nicola Peltz Beckham en el estreno de la serie documental de Netflix Beckham en Londres el 3 de octubre de 2023 Vianney Le Caer - Invision

Desde entonces, cada aparición pública de los Beckham parece alimentar nuevas especulaciones. Y aunque Cruz no mencionó a su hermano de manera directa, su comentario fue suficiente para que muchos interpretaran que decidió tomar partido en una disputa que, lejos de apagarse, sigue sumando capítulos.