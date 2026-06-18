Brooklyn Beckham suma un capítulo en la pelea con sus padres, a través de un llamativo comercial

La interna familiar entre Brooklyn Beckham y sus padres, David y Victoria Beckham, parece estar lejos de resolverse. En medio de las versiones que hablan de una profunda distancia entre el joven y el resto de su familia, el hijo mayor del exfutbolista y la exintegrante de las Spice Girls protagoniza una nueva polémica tras participar en una campaña publicitaria que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a sus padres.

Todo ocurrió en el marco de una acción promocional para DoorDash, una de las principales plataformas de entrega de comida, supermercados y productos a domicilio de los Estados Unidos. El comercial fue lanzado con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y rápidamente generó repercusiones en redes sociales.

La familia Beckham sin Brooklyn en la coronación del Inter Miami (Foto: @davidbeckham)

En un adelanto publicado días atrás, Brooklyn aparecía explicando que estaba viendo el torneo desde su casa y dejaba entrever que existía una razón detrás de esa decisión. “No es que no tenga entradas. Es una larga historia”, decía frente a cámara mientras mostraba unos tickets para el Mundial antes de arrojarlos sobre una mesa. Luego, sobre impreso en el video podía leerse: “Es complicado. Pronto habrá más”.

Sin embargo, la versión completa del anuncio, estrenada posteriormente, elevó aún más las especulaciones. En el video, Brooklyn se acerca a la puerta de su casa para entregarle esas entradas a un repartidor de DoorDash.

“No es que no tenga entradas. Es que... es una larga historia”, vuelve a decir mientras camina hacia el exterior de la vivienda. Luego le entrega los boletos al delivery y le comenta: “Estos podrían ser para... Otra persona”.

Cuando el repartidor se aleja, el influencer y empresario le grita una última frase que llamó la atención de los usuarios: “¡Llévalos a algún lugar divertido!”.

La campaña continuó en Instagram, donde el texto que acompañó la publicación invitaba a los seguidores a participar de una búsqueda de las entradas.

“Le pedí a DoorDash que entregara mis entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¡Feliz búsqueda! Sigan la cuenta de DoorDash para descubrir pistas sobre dónde encontrarlas”, escribió.

Lejos de celebrar la iniciativa, muchos usuarios interpretaron el mensaje como una nueva referencia a la complicada relación que mantiene con sus padres.

Las críticas no tardaron en aparecer. Algunos seguidores señalaron que, pese a que Brooklyn asegura querer construir una identidad independiente de la fama familiar, continúa utilizando la tensa situación que atraviesa con sus padres para mantenerse en el centro de la conversación pública.

“Para alguien que dice que no quiere ser asociado con su familia, parece que le gusta mucho lanzar indirectas”, escribió un usuario.

Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria y Brooklyn Beckham junto a su esposa, Nicola Peltz Beckham, en una de las últimas apariciones públicas de la familia antes del conflicto, en octubre de 2023 Vianney Le Caer - Invision

Otro fue todavía más duro y cuestionó la actitud del joven. “Si realmente no querés tener relación con tus padres, seguí adelante. La gente puede respetarlo. Pero esto demuestra inmadurez y falta de clase”, comentó.

También hubo quienes acusaron a Brooklyn de aprovecharse de la notoriedad del conflicto familiar para obtener visibilidad, mientras que otros apuntaron contra su esposa, la actriz Nicola Peltz, a quien algunos seguidores responsabilizan de haber profundizado la distancia entre el joven y los Beckham.

Brooklyn, el gran ausente en el acto en el que se descubrió la estrella de David Beckham en el Paseo de la Fama de Hollywood LISA O'CONNOR - AFP

La polémica adquiere una dimensión todavía mayor si se tiene en cuenta el contexto. David Beckham, de 51 años, y Victoria Beckham, de 52, estuvieron presentes días atrás en un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 disputado en el estadio SoFi de Los Ángeles. La pareja asistió acompañada por varias celebridades, entre ellas Tom Cruise.

Ese mismo día, además, el exfutbolista británico recibió una de las máximas distinciones de la industria del entretenimiento al obtener su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En la ceremonia estuvo acompañado por Victoria y por tres de sus hijos, Romeo, Cruz y Harper.

Otros tiempos: Sergio Busquets, Lionel Messi, David Beckham y Brooklyn Beckham Instagram @victoriabeckham

Los grandes ausentes fueron justamente Brooklyn y Nicola Peltz, a pesar de que ambos residen a pocos minutos del lugar donde se realizó el homenaje.

Las tensiones familiares volvieron a quedar expuestas poco después, cuando Harper Beckham, de 14 años, fue fotografiada yéndose a la casa de Brooklyn y Nicola en Los Ángeles. Las imágenes fueron interpretadas por algunos medios como un posible intento de acercamiento entre los hermanos.

Sin embargo, la reunión nunca llegó a concretarse. Según trascendió, Brooklyn se encontraba en Nueva York cuando su hermana pasó por la vivienda con la intención de entregarle una carta.

Según la prensa, tras el acto en el que David Beckham recibió su estrella en el Paseo de la Fama, Harper se dirigió hasta la casa de su hermano mayor para entregarle una carta, sin suerte GettyImages

Desde el entorno de Brooklyn y Nicola cuestionaron la aparición de fotógrafos durante la visita y sugirieron que la situación habría sido organizada para generar repercusión mediática.

Por el contrario, fuentes cercanas a David y Victoria rechazaron esa versión y aseguraron que los padres del joven atraviesan un momento de profunda tristeza por la ruptura familiar. “Esto ha sido increíblemente doloroso y confuso para ellos”, aseguró una persona cercana a la pareja.

“No quiero reconciliarme”

En enero, tras meses de especulaciones sobre un fuerte distanciamiento entre Brooklyn Beckham y su familia -que incluyó desde bloqueos en las redes sociales hasta ausencias en eventos importantes-, el joven confirmó los rumores con un contundente descargo en su cuenta de Instagram. En su publicación, el hijo de David y Victoria explicó los motivos de la disputa familiar y aseguró que sus padres intentaron sabotear su relación con Nicola Peltz desde antes de su matrimonio.

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado”, escribió el fotógrafo como preámbulo de una catarata de historias en las que narró con lujo de detalles cómo comenzó a alejarse de sus padres.

En enero, Brooklyn rompió el silencio a través de sus redes sociales

“No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando [dijo en referencia a quienes aseguran que su mujer es la culpable del distanciamiento], me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, fue una de las frases resonantes de su extenso descargo.

“He visto con mis propios ojos hasta qué punto llegaron [sus padres] para colocar innumerables mentiras en los medios, principalmente a expensas de personas inocentes, para preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz”, sostuvo Brooklyn. Al respecto, señaló: “La marca Beckham es lo primero. El ‘amor’ familiar se decide por cuánto publicás en las redes sociales o qué tan rápido dejás todo para aparecer y posar para una foto familiar”.

También se refirió a la polémica que circulaba en torno a su boda, celebrada en 2022, donde Victoria habría tomado un protagonismo que no le correspondía durante el baile nupcial, que fue musicalizado por Marc Anthony, muy amigo de la familia. “Mi madre me estaba esperando para bailar. Bailó de forma muy inapropiada delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en mi vida”, confesó el hijo mayor de los Beckham.

“Mi madre me estaba esperando para bailar. Bailó de forma muy inapropiada delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en mi vida”, dijo Brooklyn sobre el día de su boda con Nicola Peltz

Asimismo, reveló que a último momento Victoria se negó a confeccionar el vestido de novia de Nicola (aun cuando se lo había prometido). “La noche de la boda me dijeron que mi futura esposa no era de sangre ni familia”, agregó el joven para demostrar el desprecio que sus padres le tendrían a la actriz.

Lejos de intentar amigarse con ellos, Brooklyn destacó que, desde que eligió alejarse de David y Victoria, siente “paz y alivio”. “Mi esposa y yo no queremos una vida marcada por la imagen, la prensa o la manipulación. Lo único que queremos es paz, privacidad y felicidad para nosotros y para nuestra futura familia”, remató.