Construir una carrera en Hollywood no es nada sencillo. Tan solo una mala elección puede significar ser tachado de la lista de los actores más exitosos. Por eso, ante cada propuesta, las máximas estrellas de la industria del entretenimiento se toman su tiempo para sopesar no solo la importancia del personaje, sino el género, la historia, el director, las locaciones y el elenco involucrado en cada proyecto. Estos diez actores estuvieron a punto de rechazar personajes que se convertirían en hitos en su trayectoria, pero, por suerte, recapacitaron a tiempo.

Leonardo DiCaprio y las dudas sobre Jack Dawson

Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, en Titanic

Sin dudas, Titanic es una película bisagra en las carreras de sus protagonistas, Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Además, durante décadas ostentó el título de ser el film que más recaudó en taquilla. Sin embargo, el actor de El lobo de Wall Street se negó hasta último momento a interpretar al heroico Jack Dawson.

DiCaprio consideraba que el proyecto era “aburrido”. “Tuve que convencerlo de que en realidad era un desafío difícil. Él no quería interpretar al protagonista. Realmente tuve que torcerle el brazo para que acepte”, reveló hace un tiempo el director del film, James Cameron.

Arnold Schwarzenegger y sus dudas sobre Terminator

Arnold Schwarzegger en Terminator

Mucho tiempo antes de persuadir a DiCaprio, Cameron se enfrentó con la negativa de Arnold Schwarzenegger a participar de Terminator. Cuando el director se reunió por primera vez con el actor para ofrecerle el papel principal, le dijo: “No hay nadie que pueda entender e interpretar este personaje mejor que vos”. Sin embargo, al menos en esa instancia, no logró convencerlo. “Disculpe, pero no quiero retroceder en mi carrera... Este tipo solo dice como 27 líneas en toda la película”, se excusó.

Entonces, un Cameron seguro de sí mismo le dijo la frase con la que terminó convenciéndolo. “‘Creeme: voy a filmar al personaje para que no solo seas el villano número uno que jamás hayan visto, sino el héroe número uno”. Y cumplió, porque el éxito de la primera entrega posibilitó el “regreso” del personaje, pero esta vez como héroe absoluto.

Chris Evans y su negativa para Capitán América

Chris Evans como el Capitán América

Cuando Marvel le ofreció hacer una prueba de cámara para uno de los papeles principales en Capitán América: El primer vengador, Chris Evans se negó. Un tiempo atrás, había empezado a sufrir ataques de pánico en los sets e intuía que pasar por una audición en ese momento no era una buena idea.

El estudio, de todos modos, estaba convencido de que era él quien tenía que darle vida al Capitán América y terminó ofreciéndole el papel directamente. Entonces, el actor comenzó una terapia y con el apoyo de su familia y de su colega, Robert Downey Jr. recapacitó y se dio cuenta de que no podía seguir tomando decisiones basadas en el miedo a sufrir nuevos ataques.

Jenna Ortega y un no a Merlina que cambió a tiempo

Jenna Ortega como Merlina PP_VC_102_101921_0335

Merlina se convirtió en una de las series más exitosas de Netflix. No solo es una de las más vistas a nivel global, sino que cosechó muy buenas críticas en todo el mundo. Y, sin dudas, gran parte de ese suceso tiene que ver con su protagonista, Jenna Ortega. De hecho, es imposible imaginar a otra actriz interpretando a una moderna versión de la hija de Homero y Morticia. Sin embargo, cuando le llegó un correo electrónico con la propuesta, la rechazó instantáneamente.

“Cuando comencé a actuar nadie creía en mí. Tenés que demostrar que valés. Solo en los últimos tres o cuatro años pude dedicarme a hacer cine”, explicó en una entrevista. Y agregó: “Y, en ese momento, había hecho tanta televisión en mi vida que todo lo que quería hacer era filmar. Por eso tenía miedo de que firmar en otro programa de televisión pudiera impedirme hacer otros trabajos que realmente quería y que me importaban”. Por suerte, la presencia de Tim Burton en el proyecto la hizo cambiar de opinión. “Él es toda una leyenda y resulta que nos llevamos muy bien. Pero incluso entonces dije: ‘Ah, no, creo que estoy bien’, un par de [más] veces”.

Ralph Fiennes y Voldemort

Irreconocible. Ralph Fiennes, en una escena de la saga Harry Potter Archivo

“En mi estúpida ignorancia no había leído los libros, no había visto las primeras películas y, debo decir, era un poco snob al respecto”, explicó Ralph Fiennes, sobre su negativa a interpretar al maldito Valdemort en la saga de películas de Harry Potter.

“Estaba convencidísimo de declinar la propuesta, hasta que la directora de casting, la gran dama inglesa Mary Selway, a quien conozco desde hace muchos años y en quien confío profundamente, me dijo: ‘Tenés que hacer esta película’. Lo dijo con tanto énfasis que comencé a dudar. Y me convencí cuando mi hermana, Martha, que tiene hijos que en ese momento eran pequeños, me preguntó, incrédula: ‘¿De verdad no querés interpretar a Voldemort? ¡No podés decir que no!’”.

Chris Pratt no se “veía” como Star-Lord

Chris Pratt en el papel de Star-Lord

Evidentemente, Marvel tiene el superpoder del convencimiento. Al igual que ocurrió con Evans, cuando a Chris Pratt le ofrecieron el rol de Star-Lord en Guardianes de la Galaxia sintió que no era para él. “No me veía, porque simplemente no me imaginaba obteniendo el papel”, explicó alguna vez. ¿En que se basaba? En sus fallidas experiencias en audiciones anteriores.

“No quería ir y pasar vergüenza como me había ocurrido cuando audicioné para GI Joe un par de años antes. Entré allí y, a mitad de camino, vi que los ojos del director se ponían vidriosos. En ese sentido, pesaba un poco y estaba fuera de forma. No iba a interpretar a alguien de GI Joe. No parecía una figura de acción de GI Joe hecha realidad”, recordó. De todos modos, se atrevió, resultó elegido y la franquicia lo terminó convirtiendo en estrella.

Amanda Seyfried y un cambio de opinión

Amanda Seyfried como Elizabeth Holmes en The Dropout Beth Dubber

Si bien Amanda Seyfried venía demostrando que era mucho más que una cara bonita, en The Dropout tuvo la oportunidad de mostrar otros matices y una gran versatilidad. Pero cuando le ofrecieron interpretar a la protagonista, Elizabeth Holmes, la actriz tenía Covid y no tenía la más mínima intención de separarse de su familia en medio de la pandemia para trasladarse sola a Los Ángeles.

Al otro día, cuando la temperatura bajó y los síntomas comenzaron a darle tregua, llamó a sus agentes para comunicarles que había cambiado de opinión y que aceptaría el papel.

Emma Stonne casi comete el gran error de su vida

Emma Stone en una escena de La la land LA NACION

Fue la película que marcó el regreso de los grandes musicales a la pantalla. Con una historia de amor alejada del paradigma de las novelas rosas y dos protagonistas con una química innegable, La la land se convirtió en un éxito de taquilla y arrasó en las entregas de premios. Pero, quizá nada de eso hubiera ocurrido si Emma Stone se hubiese guiado por su primera corazonada.

Cuando el escritor y director Damien Chazelle se reunió con ella para ofrecerle que interpretara a Mia Dolan, Stone se negó. Venía de hacer Cabaret en Broadway y si había algo de lo que estaba segura era de que ni su cuerpo ni su psiquis estaban preparados para encarar otro musical. “Mi voz simplemente se había ido y no estaba segura de volver a cantar o bailar”, indicó. Claro que, finalmente, cambió de opinión.

Las dudas de Laurence Fishburne

Laurence Fishburne como Ike Turner imdb.com

Laurence Fishburne no rechazó el papel de Ike Turner una vez, sino cinco. “Estaba convencido de que el guion de Tina: la verdadera historia de Tina Turner era muy fuerte con respecto al personaje de la cantante, y no era lo suficientemente potente con respecto al personaje de Ike”, reveló en una entrevista.

En su caso, fue la elección de la protagonista lo que lo hizo recapacitar. “Una vez que supe que Angela [Bassett] iba a interpretar a Tina, pensé: ‘Bueno, ahora sí tengo que hacerlo’. Porque yo era fan suyo y había trabajado con ella antes”, contó.

Rachel Zegler se arrepintió a tiempo

Rachel Zegler en Los juegos del hambre: la balada de pájaros cantores y serpientes

Los juegos del hambre fue la saga que catapultó al estrellato a Jennifer Lawrence. Sin embargo, cuando le propusieron a Rachel Zegler el papel principal en la serie del mismo universo Los juegos del hambre: la balada de pájaros cantores y serpientes, no pensó en cómo podía repercutir en su carrera.

Ante el ofrecimiento del director Francis Lawrence, la actriz se negó rotundamente. Es que el realizador le adelantó que filmarían en Alemania y Polonia y ella acababa de llegar a Londres después de haber estado alejada de su país y de sus seres queridos por un largo tiempo. “Había estado muy lejos de toda la gente que conocía y amaba. Así que le dije que no. Pero, por suerte, me arrepentí en el mismo momento en el que lo dije. Tenía otro proyecto en preparación que fracasó y que se pospuso hasta 2023, y simplemente puse mi nombre de nuevo en danza y finalmente conseguí el papel de Lucy Gray Baird. Realmente me siento muy mal por las otras actrices cuyos nombres también estaban en danza, porque volví a postularme e inmediatamente me dijeron que sí”, rememoró la actriz.

