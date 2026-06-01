Hannah Waddingham habló de las tensiones en el set de Ted Lasso: “Siempre lo cambia todo en el último minuto”

A pesar de su extensa trayectoria, Ted Lasso ha dominado la carrera de Hannah Waddingham desde su estreno en 2020. Mientras se espera el estreno de la cuarta temporada para principios de agosto, la actriz habló sobre esta exitosa serie y, en especial, sobre su tensa relación con su coprotagonista, Jason Sudeikis. La rubia dejó entrever su molestia en el set “por la forma de trabajar” del actor y guionista.

Jason Sudeikis premiado con el Emmy por su rol en Ted Lasso Television Academy

Sudeikis no solo es el creador de esta comedia deportiva sino quien le da vida a Ted Lasso, un entrenador de fútbol americano universitario que, sin experiencia en el fútbol europeo, es inesperadamente contratado para dirigir un equipo de la Premier League inglesa, el AFC Richmond. La encargada de contratarlo es casualmente la propietaria del club, Rebecca Welton (interpretada por Hannah Waddingham) con la esperanza de que su falta de experiencia lleve al equipo al fracaso, como parte de un plan para vengarse de su exmarido. Sin embargo, el carisma, la amabilidad y el enfoque positivo de Ted comienzan a transformar no solo al equipo, sino también a la comunidad que lo rodea.

Sudeikis no sólo protagoniza esta comedia deportiva sino que es uno de sus guionistas apple tv+

“Me encanta el optimismo que transmite. Me siento afortunada de formar parte de esta familia de AFC Richmond”, dijo Waddingham en una reciente entrevista con Variety entusiasmada por la renovación de una nueva temporada. La tercera parte, que se estrenó en 2023, le dio a Rebecca un final abierto: un nuevo propósito con el equipo femenino del club y el amor en el horizonte, algo que hizo sospechar al público que esta historia tendría continuidad. “Ese final era demasiado intrigante pero me alegra mucho que haya sido así”, agregó mientras confesaba que la idea de no volver a interpretar a Rebecca era “como perder a una amiga”.

Hannah Waddingham interpreta a Rebecca Welton, la dueña del AFC Richmond

Si bien esta última entrega sufrió algunas demoras debido a problemas de producción (muchos responsabilizan a las interminables reescrituras de Sudeikis), el rodaje de la cuarta temporada transcurrió con más fluidez. Sin embargo, la actriz insinuó las continuas tensiones en el set con el protagonista. “Siempre hay que ceder un poco en una escena, por la forma en que trabaja Sudeikis”, advirtió. Y enseguida explicó en qué se basa ese método que causa algunos retrasos en el rodaje: “Lo escucha en la sala y luego hacemos ajustes”.

“Con él, hay que adaptarse a los cambios. Tenemos una relación de amor-odio constante porque siempre lo cambia todo en el último minuto”, afirmó en alusión a las reescrituras de guion improvisadas del ganador del Emmy. Al hablar de lo unido que es todo el elenco fuera de pantalla, la actriz aseguró que sería “extraño” que no hablaran semanalmente y de inmediato nombró a otro de los protagonistas de la serie, Brett Goldstein, pero no a Sudeikis. “Estuve charlando con Brett ayer”, contó.

Brett Goldstein y Hannah Waddingham mantienen una gran amistad fuera del set RICH FURY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por su parte, el actor encargado de interpretar a Roy Kent en la historia de Apple TV ya había dado indicios de lo cercanos que eran. “La había visto en varios musicales antes de conocerla. Estaba tan emocionado por trabajar con ella que probablemente parecí un acosador en la primera lectura. Por suerte, no la asusté. Soy un gran admirador de Hannah”, confesó en otra entrevista.

¿Qué pasará en la cuarta temporada?

Desde el estreno de la serie, la conexión platónica entre Lasso y Welton ha dado que hablar. De hecho, algunos fans esperan algo más. “Me encanta que rompamos con lo convencional. Sin duda son almas gemelas, pero eso puede significar muchísimas cosas”, aclaró la también cantante, sin dar detalles de lo que pasará entre ellos en esta nueva temporada.

Lo que ya había anticipado en febrero pasado es que esta entrega será “completamente diferente”, ya que abordará la labor de Lasso como entrenador de un equipo femenino del AFC Richmond. “Estoy deseando que todo el mundo vea lo que han creado”, declaró Waddingham en una nota con Deadline entusiasmada por lo que se viene. De hecho, dijo que si es por ella interpretaría a Welton hasta los 80 años y “caminando con un andador” si se lo permitieran. “Me encanta. Adoro a Rebecca Welton, mi personaje, y el guion es magnífico. Jason Sudeikis y el equipo de guionistas son como una máquina perfectamente engrasada. Y las lecciones de vida que te das cuenta de que van surgiendo poco a poco son brillantes”, concluyó.