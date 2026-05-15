Martín Fierro 2026: horario, nominados, el menú gourmet y todo lo que hay que saber de la gran gala de la TV

El próximo lunes 18 llega la 54° edición de los Premios Martín Fierro, que se celebrará en el Hotel Hilton Buenos Aires con la conducción de Santiago del Moro —por cuarta vez consecutiva— y la transmisión exclusiva de Telefe. A lo largo de 35 ternas, los miembros de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) se preparan para premiar lo más destacado de la pantalla chica: figuras consagradas, programas exitosos, ciclos deportivos, de humor, entretenimiento y mucho más. Aunque, claro, sin estar exentos de las polémicas habituales, ya sea por quienes fueron olvidados en la lista de nominados, los que acusan una falta de transparencia o quienes critican cómo están compuestas las ternas.

Martín Fierro 2026: horario, nominados, polémicas, el menú gourmet y todo lo que hay que saber de la gala Archivo

Tras el anuncio de los nominados surgieron las primeras polémicas, como por ejemplo la ausencia de Mario Pergolini en la categoría de mejor labor en conducción masculina. También generó discusión en las redes los candidatos de la terna revelación, que incluyen a una actriz -Laura Grandinetti- y a los influencers Ian Lucas y Sofía Gonet por su participación en MasterChef Celebrity. Por otro lado, la categoría Mejor labor en conducción femenina sorprendió por la cantidad de nominadas: 7 en total, de las que llamativamente la dinastía Legrand no forma parte.

El menú gourmet de los Martín Fierro

LA NACION pudo acceder al exclusivo menú que los famosos e invitados degustarán durante la gala, ideado por el chef Emiliano Sabino y por la chef pastelera Elisa Tolosa.

En primer lugar la entrada constará de un compacto de queso especiado, cremoso de coliflor tostado & hongos, chutney de mandarina, gominolas de zanahoria y crema de ajo blanco de lima.

El menú de los Martín Fierro suele deleitar a los invitados tanto con sabores locales como con propuestas más exóticas

En tanto, el plato principal será un lomo de novillo en camisa de panceta casera, texturas de espárragos & habas, cremoso de boniato ahumado y aceite herbáceo.

Para coronar la ceremonia, el postre elegido consistirá en cremoso de chocolate con confitura de frutillas y frambuesas sobre financier de lima.

La esperada alfombra roja y un homenaje muy especial

La gala contará con un homenaje a Enrique Macaya Marquez Martin Lucesole

A las 19, llegará uno de los momentos más esperados de toda gala: la alfombra roja, que estará a cargo de dos duplas de conductores apostados en distintos sectores del Hilton: Iván de Pineda y China Ansa; y Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez que recibirán a los invitados y descubrirán los mejores looks de la noche.

A las 21, del Moro dará el inicio oficial de la ceremonia que contará con un homenaje especial al periodista Enrique Macaya Márquez, de 91 años.

La lista completa de nominados

Ficción

Amia, la serie (Telefe)

La voz ausente (Eltrece)

Tafí Viejo, verdor sin tiempo (Elnueve)

Periodístico

Camino a casa (Telefe)

GPS (América)

Opinión pública (Elnueve)

Humorístico / De actualidad

La noche perfecta (Eltrece)

Las chicas de la culpa (Eltrece)

Polémica en el bar (América)

Deportivo

ACTC media TV (Televisión Pública)

Carburando (Eltrece)

Knockout 9 (Elnueve)

Futbolístico

Conmebol Libertadores (Telefe)

Mundial de clubes (Telefe)

Pasión por el fútbol (Eltrece)

Noticiero diurno

Telenueve

Arriba argentinos (Eltrece)

El noticiero de la gente (Telefe)

Telenueve al mediodía (Elnueve)

Noticiero nocturno

América noticias (América)

Telefe noticias (Telefe)

Telenoche (Eltrece)

Interés general

Almorzando con Juana, uno de los programas nominados en la categoría Interés general Pilar Camacho - LA NACION

Almorzando con Juana (Eltrece)

El diario de Mariana (América)

Los profesionales de siempre (Elnueve)

Sálvese quien pueda (América)

LAM (América)

Lape club social informativo (América)

Musical

Hay música siempre (Televisión Pública)

La peña de morfi (Telefe)

Pasión de sábado (América)

Planeta nueve (Elnueve)

Magazine

A la Barbarossa, destacado en la terna de Magazine Fabian Marelli

A la Barbarossa (Telefe)

Cortá por Lozano (Telefe)

Nara que ver (Elnueve)

Qué te pasa (Net TV)

Con Carmen (Elnueve)

Cultural/Educativo

Argentina de película (América)

Ser humanos (América)

Tierras (Telefe)

Entretenimientos

Ahora caigo (Eltrece)

Buenas noches familia (Eltrece)

Pasapalabra (Telefe)

Big Show

La voz argentina (Telefe)

Medianoche con Jey (Elnueve)

Otro día perdido (Eltrece)

Reality

Masterchef CelebrityAdrian Diaz Bernini

Cuestión de peso (Eltrece)

MasterChef celebrity (Telefe)

Gran Hermano 2025 (Telefe)

Gastronomía

Ariel en su salsa (Telefe)

Escuela de cocina (Elnueve)

¡Qué mañana! (Elnueve)

Viajes / Turismo

Iván de viaje (Telefe)

Por el mundo (Telefe)

Resto del mundo (Eltrece)

Programa de servicios

ADN buena salud (Televisión Pública)

Aire de campo (Televisión Pública)

Intelexis (Net TV)

Mascotas al rescate (América)

Jurados

Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui nominados por su labor como jurado de Masterchef Celebrity Bernardino Avila

Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui (MasterChef celebrity – Telefe)

Hernán Drago, Pablo Ramírez, Paz Martínez, Manuel Wirzt, Magalí Bachor y Ariel Pucheta (Bienvenidos a ganar – Elnueve)

Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad (La voz argentina – Telefe)

Branded Content

Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)

Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe)

Ponele lo mejor (Casancrem – Danone – Telefe)

Labor en conducción femenina

Moria Casán (La mañana con Moria – Eltrece)

Pamela David (Desayuno americano – América)

Vero Lozano (Cortá por Lozano y Chef al diván – Telefe)

Karina Mazzoco (A la tarde- América)

Wanda Nara (MasterChef celebrity – Telefe)

Georgina Barbarrosa (A la Barbarrosa – Telefe)

Mariana Fabbiani (El diario de Mariana - América)

Labor en conducción masculina

Guido Kaczka, en The Balls

Darío Barassi (Ahora caigo - Eltrece)

Iván de Pineda (Pasapalabra e Iván de viaje – Telefe)

Guido Kaczka (The Balls, Buenas noches familia y The Floor, la conquista – Eltrece)

Santiago Del Moro (Gran Hermano – Telefe)

Nicolás Occhiato (La voz argentina – Telefe)

Labor periodística femenina

Carolina Amoroso (Telenoche – Eltrece)

Soledad Larghi (América Noticias – América)

Mirtha Legrand (La noche de Mirtha – Eltrece)

Labor periodística masculina

Nelson Castro

Nelson Castro (Telenoche – Eltrece)

Rolando Graña (América noticias y GPS – América)

Mauro Szeta (Lape club social informativo – América)

Germán Paoloski (El noticiero de la gente - Telefe)

Cronista / Movilero

Alejandro Guatti (Intrusos – América)

Cecilia Insinga (Arriba argentinos y Mediodía noticias – Eltrece)

Martín Salwe (Lape club social informativo – América)

Daniel Roggiano (Buen Telefe, El noticiero de la gente, Telefe Noticias – Telefe)

Panelista femenina

Marcela Feudale (LAM– América)

Edith Hermida (Bendita – Elnueve)

Natalie Weber (Pasó en América – América)

Analía Franchín (A la Barbarossa - Telefe)

Mariana Brey (A la Barbarossa - Telefe)

Panelista masculino

Martín Candalaft (DDM – América)

Paulo Kablan (A la Barbarossa – Telefe)

Ceferino Reato (Gran Hermano el debate – Telefe)

Luis Bremer (A la tarde – Desayuno americano – América)

Mejor actor

Luciano Cáceres nominado como Mejor actor (Foto: Eltrece)

César Bordón (La voz ausente – Eltrece y Amia, la serie - Telefe)

Luciano Cáceres (Tafí Viejo verdor sin tiempo – Elnueve)

Gustavo Garzón (La voz ausente – Eltrece)

Benjamín Vicuña (La voz ausente - Eltrece)

Mejor actriz

Gimena Accardi (La voz ausente – Eltrece)

Paloma Contreras (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve)

Susú Pecoraro (La voz ausente – Eltrece)

Jazmín Stuart (La voz ausente – Eltrece)

Revelación

Laura Grandinetti (Tafí Viejo, Verdor Sin Tiempo – Elnueve)

Ian Lucas (MasterChef celebrity – Telefe)

Sofía Gonet (MaterChef celebrity- Telefe)

Labor humorística

Agustín “Rada” Aristarán (Otro día perdido – Eltrece)

Connie Ballarini (Las chicas de la culpa – Eltrece)

Darío Lopilato (Viralizados – América)

Laila Roth (Otro día perdido – Eltrece)

Autor/Guionista

Amia, la serie

Juma Fodde Roma; María Meira; Carlos Zicanelli; Gina Álvarez y Leandro Custo (La voz ausente – Eltrece)

Izhar Harlev, Shuki Gur, Givon Snir, Hadar Arazi, Matías Bertilotti, Joaquín Bonet (Amia, la serie – Telefe)

Eduardo Pinto; Gabriel Macias y Natalia Torres (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve)

Director

Gustavo Hernández (La voz ausente – Eltrece)

Eduardo Pinto (Tafí Viejo, verdor sin tiempo – Elnueve)

Guillemo Rocamora (Amia, la serie – Telefe)

Director de no ficción

Claudio Cuscuela (Otro día perdido – Eltrece)

Fernando Emiliozzi (Masterchef celebrity y La voz argentina – Telefe)

Christian Fontan (La noche perfecta, Los 8 escalones, The Balls, Buenas noches familia, Cuestión de peso Y The Floor, La conquista – Eltrece)

Aviso publicitario

Decíselo, Quilmes (Abi Inbev – La América)

Tarjetita, Swiss Medical (La América)

Universo Dada, Grupo Peñaflor (La Comunidad)

Paparazzi: Stella Artois - Abi Invbev/ Gut Buenos Aires

Producción integral

La voz argentina (Telefe)

Otro día perdido (Eltrece)

MasterChef celebrity (Telefe)

Telefe noticias (Telefe)