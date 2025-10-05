¿Qué se sabe de…? Matthew McConaughey y su mujer en Londres, el vestido “desnudo” de Dakota Johnson y una gótica Mariah Carey

TODO UN CABALLERO

Londres se vistió de gala para recibir a una de las parejas más queridas de Hollywood. Matthew McConaughey (55) y Camila Alves (42) protagonizaron unas imágenes llenas de glamour y gestos de amor en la avant-première de The Lost Bus, la nueva película del actor, que también marca el debut cinematográfico de su hijo Levi. En la alfombra roja del Curzon Mayfair, Matthew y Camila compartieron un momento que rápidamente se volvió viral: un beso dulce y espontáneo que capturó la atención de los fotógrafos y el corazón de sus seguidores. Pero no fue el único gesto romántico de la noche. El actor, siempre atento, acomodó con delicadeza el abrigo blanco y el escote del vestido de su mujer antes de posar juntos, demostrando una vez más el cariño que los une desde hace más de una década.

Para el estreno de su película en la capital inglesa, Matthew eligió un traje con chaleco y sin corbata, todo en tonos de gris, mientras que Camila impactó con un vestido de encaje y flecos, con breteles que caían suavemente sobre sus brazos, de Dolce&Gabbana, que acompañó con elegantes stilettos Jimmy Choo Getty Images

Un gesto del actor hacia su mujer cargado de atención y cariño Getty Images

Matthew también se encargó de acomodarle el saco a Camila para que se vea esplénida para las fotos Getty Images

FASCINACIÓN POR LOS NAKED DRESSES

En una noche cargada de elegancia y emoción, Dakota Johnson –que el 4 de octubre cumplió 36– se convirtió en el centro de todas las miradas al pisar la alfombra verde del Festival de Cine de Zúrich. La actriz recibió el prestigioso premio Golden Eye por su contribución al cine internacional y lo celebró con un look que dejó huella: un vestido semitransparente de encaje azul eléctrico, firmado por Gucci. El diseño, creado por Demna Gvasalia, nuevo director creativo de la casa italiana, combinaba cuello alto, mangas largas y una silueta ceñida que resaltaba la figura de Dakota con una sensualidad elegante. Desde la cintura, el vestido se transformaba en una falda vaporosa de tul, que aportaba movimiento a cada paso. La actriz optó por no llevar lencería y así reafirmó su fascinación por los naked dresses, una tendencia que repite cada vez más

Dakota completó su sensual look con joyas de Roberto Coin, entre ellas unos pendientes de diamantes y zafiros valorados en más de 150 mil euros, y dos anillos con tanzanitas Getty Images

En junio de este año, tras la separación de Chris Martin, reapareció con conjunto de dos piezas formado por un top de tul manga larga con escote cruzado y una falda midi, creación de la diseñadora albanesa Nensi Dojaka, con un body abajo Getty Images

Hace unos días, en la Kering Foundation Gala en Nueva York, lució un naked dress de Gucci, confeccionado en encaje negro bordado con motivos florales Getty Images

En el último Festival de Cannes sorprendió con un espectacular vestido joya semitransparente, también de Gucci Getty Images

CHICA GÓTICA

En su última noche de fiesta en Midtown, Mariah Carey (56) se sumó a la tendencia del encaje gótico luciendo el más flamante diseño en botas de Christian Louboutin, un modelo conocido como Km Lace Botta que vale 2495 dólares, tiene tacos de diez centímetros y combina cordones encorsetados con la nueva suela everlasting red, una actualización del lacado característico de la marca. Para el resto de su estilismo, eligió mantener la tensión entre lo duro y lo suave: chaqueta corta de cuero, con hombros cuadrados sobre camiseta sin mangas con lentejuelas, shorts y medias brillantes. Un momento de alto impacto para la cantante, que en plena promoción de su reciente álbum, Here for It All, viene optando por estilismos que causan sensación: la semana pasada llegó a Live With Kelly and Mark con unas botas Vendome de Saint Laurent, altísimas y absolutamente brillantes.

Montada sobre botas de puntera y con cordones que recorren el largo de la pierna tipo corset, la cantante se mostró en Midtown Getty Images

Combinó el diseño de Christian Louboutin con minishort, medias brillantes y chaqueta corta de cuero Getty Images