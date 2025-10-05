¿Qué se sabe de…? Matthew McConaughey y su mujer en Londres, el vestido “desnudo” de Dakota Johnson y una gótica Mariah Carey

Ellos fueron noticia esta semana y acá te contamos todos los detalles
TODO UN CABALLERO
Londres se vistió de gala para recibir a una de las parejas más queridas de Hollywood. Matthew McConaughey (55) y Camila Alves (42) protagonizaron unas imágenes llenas de glamour y gestos de amor en la avant-première de The Lost Bus, la nueva película del actor, que también marca el debut cinematográfico de su hijo Levi. En la alfombra roja del Curzon Mayfair, Matthew y Camila compartieron un momento que rápidamente se volvió viral: un beso dulce y espontáneo que capturó la atención de los fotógrafos y el corazón de sus seguidores. Pero no fue el único gesto romántico de la noche. El actor, siempre atento, acomodó con delicadeza el abrigo blanco y el escote del vestido de su mujer antes de posar juntos, demostrando una vez más el cariño que los une desde hace más de una década.
FASCINACIÓN POR LOS NAKED DRESSES
En una noche cargada de elegancia y emoción, Dakota Johnson –que el 4 de octubre cumplió 36– se convirtió en el centro de todas las miradas al pisar la alfombra verde del Festival de Cine de Zúrich. La actriz recibió el prestigioso premio Golden Eye por su contribución al cine internacional y lo celebró con un look que dejó huella: un vestido semitransparente de encaje azul eléctrico, firmado por Gucci. El diseño, creado por Demna Gvasalia, nuevo director creativo de la casa italiana, combinaba cuello alto, mangas largas y una silueta ceñida que resaltaba la figura de Dakota con una sensualidad elegante. Desde la cintura, el vestido se transformaba en una falda vaporosa de tul, que aportaba movimiento a cada paso. La actriz optó por no llevar lencería y así reafirmó su fascinación por los naked dresses, una tendencia que repite cada vez más
CHICA GÓTICA
En su última noche de fiesta en Midtown, Mariah Carey (56) se sumó a la tendencia del encaje gótico luciendo el más flamante diseño en botas de Christian Louboutin, un modelo conocido como Km Lace Botta que vale 2495 dólares, tiene tacos de diez centímetros y combina cordones encorsetados con la nueva suela everlasting red, una actualización del lacado característico de la marca. Para el resto de su estilismo, eligió mantener la tensión entre lo duro y lo suave: chaqueta corta de cuero, con hombros cuadrados sobre camiseta sin mangas con lentejuelas, shorts y medias brillantes. Un momento de alto impacto para la cantante, que en plena promoción de su reciente álbum, Here for It All, viene optando por estilismos que causan sensación: la semana pasada llegó a Live With Kelly and Mark con unas botas Vendome de Saint Laurent, altísimas y absolutamente brillantes.
