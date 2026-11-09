Cuánto midió el rating de la misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles

La visita del Papa León XIV movilizó ayer a miles de personas a Aeroparque, las inmediaciones de la Casa Rosada, el Palacio Libertad y la Nunciatura Apostólica. Todo el mundo quería ver al Sumo Pontífice, por eso había mucha expectativa por la misa que daría en el Monumento de los Españoles. Tras un primer día lleno de actividades, Su Santidad comenzó este martes con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione donde estuvo con las autoridades, trabajadores y las personas asistidas del lugar.

Todos los canales prepararon transmisiones especiales que comenzaron muy temprano con sus ediciones de noticias. A diferencia del domingo, los noticieros que se transmiten habitualmente en la franja matutina fueron los encargados de llevar adelante sus ediciones desde las 7. León XIV llegó al Cottolengo Don Orione pasadas las 8.50 y, al ser feriado, los números de rating fueron los habituales de un día no laborable.

El total del encendido de la televisión abierta fue de 5,3 puntos. Telefe lideraba con 2,8, seguido de eltrece con 1,6, América TV con 0,5 y elNueve con 0,4. En el encuentro, tras escuchar testimonios de varias personas con discapacidad, en un momento muy emotivo, el Sumo Pontífice escuchó el tema “La llave”, interpretado por Abel Pintos.

A las 9.30 comenzó en Telefe, A la Barbarossa, con Georgina desde el Monumento de los Españoles transmitiendo la previa de la llegada del Papa con 2,9 puntos, liderando la televisión abierta. Detrás se ubicó eltrece con 2,5, América marcó 0,6, elnueve 0.5 y canal Siete con 0,1. León XIV se dirigió a los fieles con conmovedoras palabras: “Queridos hermanos y hermanas, han venido hoy a este encuentro numerosos residentes y trabajadores, religiosos y religiosas, familiares y voluntarios que colaboran en esta gran obra: en sus miradas luminosas puedo ver tanta cercanía, en sus manos abiertas puedo reconocer innumerables gestos de servicio gratuito, en sus corazones generosos puedo percibir mucha ternura y comprensión. Gracias a todos por sus testimonios de entrega y amor al prójimo. La noble labor que realizan aquí cada día, con tanto cariño, esfuerzo y dedicación, es un sólido cimiento para la construcción de una nueva ciudad: la ciudad de la caridad, de la convivencia y de la paz”.

El encendido total entre los canales de aire y cable sumaba 12,9 puntos, números bastante superiores para cualquier feriado. Cabe aclarar que por esta transmisión especial eltrece no emitió ni La mañana con Moria, ni Puro Show, ni El Zorro y que en el caso de América TV, no salió al aire Desayuno americano. A las 10, en tanto, comenzó La mañana de Lape con 0,4 en América y eltrece arrancó una transmisión especial: El Papa en la Argentina, conducida por Dominique Metzger y Luis Otero, con 2,8. En esta instancia, la televisión abierta la lideraba Telefe con A la Barbarossa, con 3,6 puntos.

Cerca de las 11 de la mañana, minutos previos a la llegada del Papa a Palermo, el encendido en la televisión abierta era de 11,4 puntos. Entre Telefe y eltrece se repartió la audiencia con picos de 4,4 puntos, respectivamente, y más atrás quedaron elNueve, con 1,6; América TV, con 0,8 y canal Siete, con 0,2. A las 11.15 comenzó la cadena nacional con el recorrido de Su Santidad por la Avenida del Libertador hacia el Monumento de los Españoles con un piso de 25,4 puntos, sumados todos los canales de aire y las señales de noticias.

Luego llegó el turno de Santa Misa en el Monumento de los Españoles en un evento masivo en el que se pudo oír la primera homilía del Papa en el país. El mensaje fue transmitido en la segunda cadena nacional con un pico de 28,5 puntos, sumados todos los canales de aire y las señales de noticias. Miles de fieles pasaron la noche en los alrededores para asegurar un lugar en la ceremonia, mientras desde la madrugada continuó el ingreso de miles de peregrinos. En un emotivo discurso, León XIV le habló a los fieles: “No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada. Por el contrario, hoy más que nunca representa un milagro entre las muchas precariedades de nuestra época. Familias argentinas, las exhorto a ser protagonistas en la evangelización. La Iglesia las necesita”.