Dafne Keen, la niña que brilló junto a Hugh Jackman en Logan, reveló el lado más oscuro de su infancia en Hollywood

Dafne Keen tenía apenas 11 años cuando dio el salto a Hollywood junto a Hugh Jackman en Logan, la película que la convirtió en una de las jóvenes promesas de la industria. Pero mientras comenzaba a abrirse camino como actriz, también estuvo expuesta a situaciones oscuras, desde ofertas de drogas en fiestas de fin de rodaje hasta el acoso de hombres adultos. Ahora, a los 21 años, recordó aquellas experiencias y contó cómo atravesó su infancia y adolescencia en el mundo del espectáculo.

La confesión surgió durante su participación en el podcast Inside of You with Michael Rosenbaum, publicado el martes 3 de noviembre. En medio de una conversación sobre su infancia y las experiencias que marcaron sus comienzos profesionales, la actriz hispano-británica reconoció que haber presenciado el consumo de alcohol y drogas desde tan chica terminó por alejarla de esas prácticas.

“No creo haber estado nunca lo suficientemente borracha como para tener resaca. Soy muy controladora con eso”, aseguró. Y explicó: “Creo que, como actriz infantil, presencié tantas cosas de ese tipo que simplemente nunca me interesaron”.

Fue entonces cuando Rosenbaum quiso saber si había estado expuesta al consumo de alcohol durante su infancia en la industria. Su respuesta fue contundente: “Me ofrecían cocaína en las fiestas de fin de rodaje. Era muy pequeña, tenía 11, 12 o 13 años. Así que veía lo que era y pensaba: ‘La verdad es que no me interesa’”.

Sorprendido por la edad que mencionaba, el conductor intervino y ella aclaró: “Afortunadamente, decía que no”. La intérprete no identificó a las personas que le ofrecieron drogas ni precisó en qué producciones ocurrieron esos episodios.

Durante su adolescencia, encontró una estrategia para evitar la presión de quienes insistían en que consumiera. “Solía mentir para que no me presionaran. Decía: ‘No, estoy bien, no quiero beber. Ya tomé algo’”, recordó. En realidad, aseguró, permanecía completamente sobria. “A veces decía: ‘Dios mío, no, ya estoy muy drogada’, cuando literalmente me había tomado una Coca-Cola”, agregó con humor.

Esa decisión tampoco le impidió disfrutar de las salidas nocturnas. “Puedo salir y quedarme hasta las seis de la mañana estando sobria. Simplemente porque me gusta la música, bailar y estar con gente”, explicó.

El acoso que sufrió durante su infancia

Pero las ofertas de drogas no fueron las únicas situaciones incómodas que Keen atravesó durante sus primeros años de exposición pública. En la misma entrevista, la actriz reveló que también sufrió el acoso de hombres adultos que llegaron a seguirla hasta su escuela.

“Inevitablemente, por ser mujer, y más aún por trabajar en ámbitos con tantos seguidores masculinos, como Marvel o Star Wars, hay muchos fans hombres”, explicó. Y recordó: “Tuve experiencias con hombres pedófilos muy perturbadores que me enviaban cartas, biblias y cajas de música a mi casa, y que me seguían hasta la escuela”.

Pese a esas experiencias, la intérprete aseguró que intenta no perder de vista a las personas que la trataron con respeto. Para explicarlo, compartió una enseñanza que recibió de su abuela cuando era pequeña: “Una mala persona es como alguien con un tambor en una sala de espera. Hace mucho ruido, pero hay otras treinta personas que están completamente calladas y son respetuosas”.

Hugh Jackman, una figura protectora

Frente a esas experiencias, Keen también recordó un vínculo muy diferente de sus primeros años en Hollywood: el que construyó con Hugh Jackman durante el rodaje de Logan, la película estrenada en 2017 en la que interpretó a Laura, también conocida como X-23, una niña mutante que comparte características con Wolverine.

“Me dio muchísimo apoyo positivo y muy buenos consejos. Siempre fue encantador”, recordó sobre Jackman. Y agregó: “Es el mejor protagonista que uno podría desear y el mejor padre en la pantalla. Realmente lo sentía como una especie de figura paterna”.

Dafne Keen interpretó a Laura, también conocida como X-23, en Logan, donde compartió elenco con Hugh Jackman, en el papel de Wolverine, y Patrick Stewart, como el profesor Charles Xavier. Sobre Jackman, la joven actriz recordó: “Realmente lo sentía como una especie de figura paterna” Archivo

Según explicó, el actor no solo la acompañó desde lo artístico, sino que también estuvo pendiente de sus condiciones de trabajo. “Se aseguraba de que nadie abusara de mis horarios de trabajo, de que me divirtiera en el set y de que no me enterara de las tensiones que pudieran existir detrás de escena”, detalló. “Fue increíblemente protector y maravilloso”, resumió.

Keen también destacó que, pese a su corta edad, el equipo de la película la trataba con respeto, escuchaba sus opiniones sobre las escenas y le permitía participar del proceso creativo.

Su historia

Nacida en Madrid en 2005, Dafne Keen es hija del actor británico Will Keen y de la actriz y directora española María Fernández Ache. Su debut televisivo llegó en 2014 con la serie Refugiados, donde compartió elenco con su padre.

Dos años después, fue elegida entre más de 500 niñas evaluadas para participar en Logan, la película dirigida por James Mangold que significó su gran oportunidad en Hollywood Para conseguir el papel, debía hablar inglés y español con fluidez y afrontar escenas de gran exigencia física. Su actuación recibió elogios y, en 2017, ambos ganaron el premio a mejor dúo en los MTV Movie & TV Awards.

La actriz protagonizó las tres temporadas de His Dark Materials como Lyra Belacqua, una adolescente que emprende un viaje entre mundos paralelos para descubrir secretos vinculados con su origen y una misteriosa sustancia conocida como Polvo HBO_SimonRidgway

A partir de entonces, su carrera continuó en televisión con His Dark Materials, la adaptación de las novelas de Philip Pullman en la que interpretó a Lyra Belacqua durante tres temporadas. En 2024 se incorporó al universo de Star Wars con The Acolyte, donde encarnó a la joven padawan Jecki Lon, y ese mismo año retomó su personaje de Laura en Deadpool & Wolverine. Más recientemente protagonizó la película de terror El sonido de la muerte, estrenada en 2026.

En Star Wars: The Acolyte, Keen interpretó a Jecki Lon, una joven padawan que se entrena bajo la tutela del maestro Jedi Sol, encarnado por Lee Jung-jae. La serie de Disney+ marcó su incorporación al universo de Star Wars Lucasfilm Ltd.

Su próximo proyecto será la tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, que llegará a Disney+ el 20 de noviembre y en la que interpretará a Artemisa, la diosa griega de la caza.