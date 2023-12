escuchar

Una sorprendente revelación de Dakota Johnson acerca de su rutina de sueño ha despertado la envidia de los internautas. La actriz se sinceró sobre sus rigurosos hábitos de autocuidado y contó cuáles son las actividades que realiza a diario para mantener su salud física y mental en forma.

En una entrevista con The Wall Street Journal, la intérprete de 34 años dijo que puede dormir “fácilmente” 14 horas por día y admitió que el descanso es “la prioridad número uno en su vida”.

La estrella de Cincuenta sombras de Grey profundizó acerca de su rutina diaria y mencionó: “No tengo una hora fija para despertarme. Depende de lo que esté pasando en mi vida. Si no estoy trabajando, si tengo un día libre, dormiré todo lo que pueda”.

Dakota Johnson, que está en pareja con el cantante de Coldplay, Chris Martin, compartió que ella “no es funcional” durante el día a menos que duerma un mínimo de 10 horas. “Puedo llegar fácilmente a dormir 14″, añadió.

Como era de esperar, la sincera confesión de la actriz llamó la atención de los usuarios en las redes sociales y las reacciones a sus dichos sobre la cantidad de horas de sueño fueron variadas. Mientras algunos celebraron el placer que supone para muchas personas el descanso, otros consideraron que la posibilidad de hacerlo responde a su privilegio como actriz de Hollywood.

Johnson también confesó que sumergirse en una bañadera es su práctica habitual para el cuidado personal. “Me sumerjo en cualquier momento, a cualquier hora del día. Si a mitad del día pienso: ‘Oh Dios, ¿qué es este mundo?’ Me meteré en la bañadera. Encuentro que el agua realmente me conecta con otras cosas”, apuntó.

En cuanto a su rutina de ejercicios, la protagonista de Madame Web manifestó que practica actividad física cinco días a la semana, haciendo yoga, pilates y entrenamiento con pesas.

En otra parte de la entrevista, la intérprete compartió cómo la meditación la ayudó a combatir ciertos problemas de ánimo. “Medito todos los días, dos veces al día. Hago meditación trascendental”, contó. Y agregó: “Últimamente he practicado mucho la respiración y eso me ha ayudado mucho con la ansiedad”.

En ciertas ocasiones, Johnson compartió que a veces sufre de ansiedad cuando se enfrenta a alguna audición. “A veces entro en pánico hasta el punto de que no sé lo que estoy pensando o haciendo. Tengo un ataque de ansiedad total. Los tengo todo el tiempo de todos modos, pero con las audiciones es mucho peor. Me aterra y me paralizo, pero las cosas a las que temo son hacia las que corro primero”.

Dakota Johnson y Chris Martin comenzaron a salir en 2017

La actriz, que ha hablado abiertamente sobre su lucha contra la depresión desde que era adolescente, reveló recientemente cómo su novio también la ayuda cuando se siente deprimida. Durante la gala de este año de la Hope for Depression Research Foundation, Johnson recordó cómo el músico de Coldplay la apoyó cuando estuvo mal de ánimo.

“Hace unas semanas tuve un mal día y mi pareja me preguntó amablemente: ‘lo estás pasando mal, ¿verdad?’. Yo le dije que no. Entonces él me dijo, ‘Cariño, llevás una camiseta de Cats, Cats el musical’. Resultó que realmente estaba teniendo un mal día. Pero ese comentario alivió mi corazón y me ayudó a salir del pozo”, relató.

Dakota Johnson explicó, además, que transformar su dolor o sus estados de ansiedad en algo de lo que pueda reírse es una herramienta que comenzó a emplear desde hace mucho tiempo. “Y no creo que sea algo malo, funciona. Me ayuda porque a veces si no me río, me pongo a llorar. Creo que la mayor parte del tiempo hablo de depresión o ansiedad de una manera muy autocrítica. Quizás sea más fácil mirarme a los ojos si me pongo la máscara de la comedia”, reflexionó.

La actriz contó que recibe el apoyo de su novio, Chris Martin, en su lucha contra la depresión GROSBY GROUP

La protagonista de La hija oscura se sinceró también sobre lo más importante que ha aprendido sobre la depresión: “Lo más importante que me enseñó la depresión es a no necesitar que cada hecho tenga una respuesta inmediata, que nunca haya un final inmediato”.

Dakota Johnson vive, sin embargo, un gran presente, tanto profesional como sentimental. Ella y Chris Martin están en pareja desde 2017. El músico comparte dos hijos, Apple, de 19 años, y Moses, de 17, con la actriz Gwyneth Paltrow, quien a su vez mantiene una estrecha amistad con la hija de Melanie Griffith y Don Johnson.

LA NACION