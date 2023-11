escuchar

Dakota Johnson siempre se mostró muy abierta a la hora de hablar sobre su tendencia a la depresión, que se disparó cuando tenía 15 años. Este jueves, la actriz reveló que su pareja, Chris Martin, es uno de los pilares fundamentales en su lucha contra los problemas de salud mental.

La actriz de Cincuenta sombras de Grey fue reconocida en el seminario anual de la Fundación Hope for Depression Research, que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York. Allí, en el discurso de agradecimiento, reveló: “Hace unas semanas tuve un mal día y mi pareja me preguntó amablemente ‘lo estás pasando mal, ¿verdad?’. Yo le dije que no. Entonces él me dijo, ‘Cariño, llevas una camiseta de Cats, Cats el musical’. Resultó que realmente estaba teniendo un mal día. Pero ese comentario alivió mi corazón y me ayudó a salir del pozo ”.

Dakota Johnson explicó así que transformar su dolor o sus estados de ansiedad en algo de lo que pueda reírse es una herramienta que comenzó a emplear desde hace mucho tiempo. “Y no creo que sea algo malo, funciona. Me ayuda porque a veces si no me río, me pongo a llorar ”, relató. ”Creo que la mayor parte del tiempo hablo de depresión o ansiedad de una manera muy autocrítica. Quizás sea más fácil mirarme a los ojos si me pongo la máscara de la comedia”, reflexionó luego.

Dakota Johnson en el seminario anual de la Fundación Hope for Depression Research

La protagonista de La hija oscura se sincera sobre lo más importante que ha aprendido sobre la depresión: “ Lo más importante que me enseñó la depresión es a no necesitar que cada hecho tenga una respuesta inmediata, que nunca haya un final inmediato ”.

La actriz, además, agradeció la decisión que sus padres, los célebres Melanie Griffith y Don Johnson, tomaron en 1996, cuando decidieron separarse. En ese momento, ella tenía siete años y tuvo su primera sesión de terapia: “Tuve mi primera experiencia con un terapeuta en mi infancia. Mis padres, que eran bastante famosos, se divorciaron y tuvieron la sabiduría de comprender que alguien ajeno a nuestro entorno podría ayudarme con las complejidades de mi vida en familia”, explicó.

Este año, el encuentro de la fundación tenía como lema “Resiliencia: resurgir más fuerte de los retos más importantes de la vida”, y contó también con la presencia de Brooke Shields. Lo recaudado, fue destinado a la investigación, la prevención y el tratamiento de la depresión.

En noviembre de 2022, Dakota Johnson estuvo en el Estadio River disfrutando de uno de los shows que Coldplay dio en Buenos Aires

En entrevistas anteriores, Johnson había revelado: “He luchado contra la depresión desde que era joven, desde que tenía 15 o 14 años. Fue entonces cuando, con la ayuda de profesionales, pensé: ‘Oh, esto es algo en lo que puedo caer’. Pero he aprendido a encontrarlo hermoso porque siento el mundo. Supongo que tengo muchas complejidades, pero no se me escapan. No hago que sea problema de nadie más”.

Además, contó que a veces sufre de ansiedad cuando se enfrenta a alguna audición. “ A veces entro en pánico hasta el punto de que no sé lo que estoy pensando o haciendo. Tengo un ataque de ansiedad total. Los tengo todo el tiempo de todos modos, pero con las audiciones es mucho peor. Me aterra y me paralizo, pero las cosas a las que temo son hacia las que corro primero ”.

“Siento la ansiedad más loca por nuestro mundo y nuestro planeta. Estoy constantemente pensando en el estado del mundo en este momento. Me mantiene despierta por la noche, toda la noche, todas las noches. Mi cerebro va a lugares oscuros y locos con eso”, indicó hace algunos años. Y agregó: “Tengo que trabajar mucho para purgar pensamientos y emociones, y estoy trabajando mucho en mi terapia”.

Johnson y Martin están juntos desde 2017. Aunque son muy reservados con su vida privada, es habitual verlos juntos, como en la fiesta que el líder de Coldplay organizó por el cumpleaños de la intérprete a principio de octubre en Malibú a la que concurrieron varias celebridades. Entre los invitados estaba Stella Banderas, la hija de Melanie Griffith y Antonio Banderas y hermana menor de la cumpleañera, junto a su novio. También dijeron presente el comediante y productor Judd Apatow y las actrices Leslie Mann y Jodie Turner-Smith. El hijo del cantante de Coldplay, Moses, de 17 años, fruto de su relación con Gwyneth Paltrow, también se unió a la fiesta.

