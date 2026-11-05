El drama de Dallys Ferreira en Paraguay con sus ahorros atrapados en el Ueno Bank

Dallys Ferreira contó que es una de las damnificadas por la caída de Ueno Bank en Paraguay y reveló que tiene comprometidos los ahorros que reunió durante años. La actriz, que trabajó durante mucho tiempo tanto en el teatro como en la televisión argentina, explicó que el bloqueo de sus fondos pone en duda la continuidad de un proyecto personal: la construcción de su casa. “Es una situación súper difícil la que estamos viviendo”, expresó.

En una comunicación con Desayuno americano, el programa que conduce Pamela David por América, Ferreira prefirió mantener en reserva cuánto dinero tiene depositado en la entidad. “Particularmente no quiero dar cifras ahora. Lo que sí puedo decir es que mis ahorros estaban allí, de muchos años”, relató. Luego explicó que está construyendo su casa y expresó su preocupación por el futuro del proyecto: “Ahora con esa obra no sé qué va a pasar”.

Dallys Ferreira contó en primera persona cómo la afecta la caída de Ueno Bank en Paraguay 277567920029101 - Gentileza Dallys Ferreira

Su testimonio llegó en medio de la conmoción que provocó la intervención del banco, con sus clientes sin acceso al dinero y un conflicto que escaló hasta los pedidos de juicio político al presidente Santiago Peña. Para Ferreira, sin embargo, la prioridad inmediata es que los ahorristas puedan recuperar sus fondos. “Lo urgente es que devuelvan la plata”, insistió.

Sus ahorros y la incertidumbre por su trabajo

El impacto de la crisis también alcanzó su ámbito laboral. Según relató, el banco había comprado el grupo de medios en el que trabaja en Paraguay. Esa situación sumó preocupación por la continuidad de su empleo a la angustia que ya sentía por el destino de sus ahorros.

Ferreira contó que una cláusula permitió que los anteriores propietarios recuperaran los medios. “Eso permitió que nosotros hoy tengamos trabajo. Eso es algo muy importante”, destacó. Al mismo tiempo, señaló la incertidumbre que atraviesan otros trabajadores de empresas vinculadas con la entidad.

Ferreira también expresó su preocupación por las posibles consecuencias de pronunciarse públicamente. Según recordó, ya había reclamado la devolución del dinero cuando todavía existía un vínculo entre sus empleadores y el banco. Contó que el martes había exigido que devolvieran el cien por ciento de los depósitos y remarcó: “Lo hice cuando todavía mis jefes eran los que acababan de quebrar”.

“Yo estoy tratando de hablar a corazón abierto”, expresó. Luego agregó: “Espero no tener consecuencias laborales”. También defendió su intención de informar: “Lo que quiero es hablar con la información que conozco”.

“Nos mintieron”

Durante la entrevista, Ferreira cuestionó las garantías que habían recibido los clientes antes de que se interrumpieran las operaciones. “Nos mintieron. Porque ya se venía hablando en la prensa al respecto y nos decían una y otra vez que el banco era solvente”, sostuvo.

También apuntó contra los controles del Banco Central del Paraguay. “Dijeron que estaba todo bien y no estaba todo bien. Cuando te despertaste ya no podías entrar a tu aplicación y dicen que te van a devolver una parte de tu plata”, reclamó.

Consultada por las posibilidades de recuperar sus ahorros, evitó dar certezas. Explicó que existe una cobertura legal para los depósitos hasta determinado monto, pero que la situación de quienes superan ese límite continúa abierta. “Ahí estamos en el limbo”, resumió.

Pese a su preocupación, quiso precisar el alcance de la crisis y diferenciarla del corralito argentino. Sostuvo que su intención era informar con claridad, sin restarle gravedad a lo que estaba viviendo, y advirtió sobre el riesgo de que el problema se extendiera si las autoridades no tomaban las medidas adecuadas. “La gente está con mucho miedo”, señaló.

Sobre el debate político, consideró que Peña debe concentrarse primero en dar una respuesta a los depositantes. “Hoy el presidente se tiene que quedar”, opinó, y explicó que debía ocuparse de “lo inmediato y lo más urgente, que es la plata de los ahorristas”.

Mientras espera novedades que le permitan saber qué ocurrirá con sus ahorros y con la obra de su casa, Ferreira insistió en que la devolución del dinero debe ser la prioridad: “Luego ya vamos a tener tiempo” de discutir si el mandatario tiene que dejar su cargo, sostuvo.