Dalma Maradona confiesa detalles de la inhibición de la Justicia a Matías Morla y de la subasta de la casa de sus abuelos

“Mi papá no está y no hay nada que me pueda doler mas” , confesó Dalma Maradona en una extensa entrevista con Los ángeles de la mañana. Si bien la hija de Claudia Villafañe y Diego Maradona es reticente a hablar de ciertos temas en público, este lunes rompió el silencio y habló de todo: el pedido de justicia por la muerte de su padre, Diego Maradona, la polémica por el multitudinario velatorio y la relación actual con sus hermanos .

“¿Por qué no se ocuparon de tu papá?”, lanzó De Brito en referencia a los dichos de Matías Morla. “Yo iba a ver a mi papá pero nunca nos interesó que la gente se enterara. Las veces que no podíamos llegar a él lo manifestamos en público porque era una desesperación tan grande... todo orquestado por esta organización”, señaló.

“Yo había decidido no hablar de mi vínculo con mi papá, porque se metían de una forma que no me parecía. Si yo estaba enojada o no le hablaba era tema mío y de él, no tenía ganas de explicarle nada a nadie. Yo con él resolví lo que tenía que resolver y si no lo expliqué nunca es porque no me interesaba. Con mi hermana pecamos de malas y locas por no contar ciertas cosas para no exponerlo a mi papá, pero la gente no sabe nada de nuestra relación con él”, volvió a comentar Dalma, quien asegura estar mucho más tranquila al no tener que dar explicaciones.

Si bien no quiso hablar de la muerte de su padre, sí hizo referencia a la causa judicial y advirtió su deseo de que tanto Matías Morla como los médicos que lo trataron vayan presos. “Hubo mucha negligencia. No lo digo yo, lo dice la Justicia. Si bien me gustaría verlos ya presos, la fiscalía está trabajando muy bien . Avanza lento pero son los tiempos de la Justicia. Yo sigo leyendo declaraciones y llorando. No puedo creer cómo lo trataban como persona. Es un asco y eso lo tienen que pagar. A mí nadie me va a devolver a mi papá pero mínimo que se haga justicia”, reclamó.

“El día del entierro Luque se acercó y me dijo: ‘¿Yo no te caigo bien, no?’. Le dije: ‘Lo que pasa es que vos sos muy cholulo’ y me fui. A mí nunca me cerró. En algunas cosas yo creí porque no soy médica, pero ese maltrato o destrato... Estaban más preocupados por salir en los medios que por la salud de mi papá. Si uno sabe que hizo las cosas bien no tiene miedo. De la manera que hablan era una organización para que se diera el desenlace que se dio. Más allá de ser Maradona era un paciente al que no se lo trató como debía ser tratado”, agregó angustiada.

En cuanto a la decisión de que Maradona siguiera el tratamiento en su casa y no en una clínica de rehabilitación, explicó: “En un momento Gianinna se lo quería llevar a su casa pero era difícil porque había muchas escaleras. Gianinna había propuesto una casa pero nosotras no podíamos decidir. Dicen que era muy cara y que no se podía. Y ahí se armó el quilombo y empezaron a apartarnos más porque si nos metíamos nosotras, ellos perdían. Mi papá se quería ir de la clínica urgente, nosotras habíamos hablado con los médicos para que se quedara lo más posible. Nosotras de cuestiones médicas no sabíamos, podíamos ver que el esté bien y en un lugar lindo pero no médicamente. Lo que sí pedimos es que haya una ambulancia en la puerta”.

Minutos después, Dalma Maradona también habló de la entrevista que Matías Morla le dio a Jorge Rial, donde apuntó directamente contra ella y su familia. “Me dio mucha bronca porque mintió en todo lo que dijo. El quiere instalar que nosotras tenemos la culpa. La verdad que no siento que sea lo que pasó. De hecho vengo todos los días a trabajar y me cruzo gente muy amorosa que nos da fuerza y que nos pide que sigamos hasta el final. Sé que es un camino largo pero acá estoy, se va a hacer justicia. A mí me avala una vida al lado de mi papá no seis años que fueron los peores de su vida. Me da fuerza saber que hice todo lo que estaba a mi alcance, todo y más. Siento que mi papá se merece que se haga justicia”, comentó, entre lágrimas.

Tras dar a entender que hay una persona del entorno del abogado que si habla lo puede complicar por violencia, la hija de Claudia Villafañe también disparó contra Jorge Rial por permitirle hablar mal de ellas durante la entrevista. “Rial habló con mi mamá antes para ver si queríamos dar una nota. Como le dijimos que no, armó todo esto con Morla. Después de la nota hubo un intercambio de mensajes y le dijo que nadie le iba a enseñar a él cómo hacer periodismo. Fue muy absurdo”, reveló.

Una despedida polémica

No sólo la vida de Diego Maradona estuvo inmersa en una constante polémica sino también su velatorio. “Me hago cargo de que fui yo quien decidí que Morla no entrara al velorio de mi papá. En ese momento la que decidió eso fui yo y nadie más que yo”, declaró Dalma.

Sin embargo, el abogado no fue el único que no pudo despedirse del astro del fútbol. Su última pareja, Rocío Oliva, tampoco pudo ingresar ni al velatorio ni al entierro. “Mi mamá no fue, mi mamá no tomó ninguna decisión. A ella (en referencia a Oliva) le sirvió para armar bardo pero no fue ella. No voy a decir quién fue, pero como siempre vamos a tener nosotras la culpa, diga lo que diga”, reflexionó con cierta ironía.

Emocionada por recordar ese día, Dalma también explicó el motivo por el cual decidieron terminar el velatorio antes de tiempo. “Queríamos hacer algo privado pero sabíamos que a él le hubiera gustado tener una despedida masiva. En el contexto de Covid-19 sabíamos que era injusto para las familias que no habían podido despedir a sus familiares. Sabíamos que hiciéramos lo que hiciéramos iba a estar mal. Y en un momento se desmadró de una manera horrible. Ahí tuvimos que tomar la decisión de terminarlo. La gente se pudo haber enojado pero lo importante era él y en ese momento la situación no daba para más”, recordó Dalma y confesó que el único deseo de “El diez” era descansar junto a los restos de sus padres.

La integrante del programa de Metro 95.1 FM, Un día perfecto, también se tomó unos minutos para aclarar las versiones que hablaban de que tanto ella como su hermana Gianinna no quisieron saludar a Cristina Fernández de Kirchner cuando la vicepresidenta se acercó a darles el pésame. “Fue confuso porque primero la saluda a mi mamá y ella cuando nos viene a saludar nos dice: ‘no nos abracemos por el tema del Covid’ y nosotras le dijimos: ‘no, obvio, perfecto’. Y ese es el gesto que se ve y quedó como que no queríamos saludarla”, aclaró.

La relación con sus hermanos

La causa judicial y la herencia del astro hicieron que Dalma y Gianinna comenzaran a tener mayor vínculo con el resto de sus hermanos. “Obviamente tenemos diferencias en la manera de actuar y pensar, que creo que tiene que ver con la crianza de cada uno, y no está bien ni mal”, expresó para luego aclarar que tanto ella como su hermana están a disposición de la Justicia para hacer cualquier ADN que se necesite en el caso de que aparezcan supuestos nuevos hijos. “Siempre que sea serio y no sea un circo estamos a disposición. Igual el ADN de mi papá ya está en la Justicia, entonces no hay nada que les impida no saber”, agregó.

En cuanto a la herencia de “El diez”, Dalma aclaró que aún nadie cobró nada. “Todavía no accedimos al dinero. Hasta ahora solo pagamos deudas como mudanzas o Dubai, que se debía una fortuna. Hace mucho tiempo que la gente que le organizaba los números no estaba pagando. Se debe mucha plata y ahora nos tenemos que hacer cargo nosotros por el nombre de mi papá también. Gracias a Dios la Justicia le inhibió el poder a Morla para usar sus marcas en todo el mundo. Porque además de vaciarlo de a poquito, un mes antes le hicieron firmar un papel donde les regalaba estas marcas a esa gente. Por suerte eso ya está sin efecto”, comentó.

Mientras asegura que con Verónica Ojeda no tiene relación, la mamá de Roma confesó que ambas luchan por la misma causa. “No tengo relación pero sí estamos en la misma de que se solucione todo y que paguen los que tengan que pagar. Ella tuvo más relación con ese entorno pero se dio cuenta que no se hicieron bien las cosas”, señaló.

Por último, desmintió que sus tías hayan sido desalojadas de la casa de sus abuelos en Villa Devoto y explicó los motivos por los cuales la casa será subastada. “A Gianinna y a mí nos parece tremendo tener que hacer una subasta. Estábamos en desacuerdo pero entendimos que hay tantas deudas urgentes que pagar que no hay otra manera. No tenemos la plata para hacernos cargo y hay que resolver temas de ayer. No tenemos algo mejor para proponer. No desalojaron a nadie porque nadie vive ahí, cada una tiene su casa. La casa entra en la subasta porque nadie la puede mantener, ninguno de los cinco puede hacerlo. Esa es la realidad”, concluyó.

LA NACION