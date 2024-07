Dalma Maradona reveló que fue a una médium para comunicarse con Diego y dio detalles de la experiencia

Escuchar

La muerte de Diego Armando Maradona, el 25 de noviembre de 2020, marcó al fútbol, a los hinchas y sobre todo a su familia. El exfutbolista falleció de un infarto y a partir de ahí comenzó un complejo procedimiento legal, cuyo juicio contra ocho personas iba a comenzar en junio, pero se pospuso para octubre. Si bien es un tema muy sensible para sus allegados, de una manera u otra, la pérdida unió a sus hijos, Dalma, Giannina, Diego Junior, Jana y Dieguito Fernando, quienes suelen compartir homenajes para su padre.

Quien suele hablar de él con mayor frecuencia es Dalma, quien comparte fotos, historias y hasta tiene su propia serie documental, titulada La hija de Dios (Max). Ahora, la actriz sorprendió a todos al contar la decisión que tomó tras la muerte de su padre. El viernes en el programa de streaming, Ángel responde (Bondi) reveló que visitó a una médium y dio detalles de cómo fue esa experiencia.

Diego Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 tras un infarto; tenía 60 años Ig / @Dalmaradona

Al hablar de esta experiencia, Dalma aseguró: “Fue muy hermoso lo que sucedió. Siempre creí en esas cosas, desde muy chiquita y obviamente que después de lo de mi papá, más todavía”. En ese sentido, expresó: “Cuando sucedió lo de mi papá dije ‘quiero ver que pasa’ porque también a mi hija mayor le pasaban muchas cosas y no sabía cómo ayudarla. Fui y me fue increíble, fue hermosísimo”.

Ángel de Brito le preguntó si fue una decisión repentina o si le tomó tiempo dar ese paso. Ella dejó entrever que no fue algo que se dio de un día para el otro. “Hasta ahora todavía me cuesta lo que pasó con mi papá. Tengo entendido perfecto lo que pasó, pero me cuesta decirlo”, expresó.

“No sé si al año, o un poquito antes, me contactaron con una mujer”, recordó. Contó que una persona muy cercana le dijo que tanto ella como Gianinna tenían que ir a conocerla: “Yo confié en esa persona, que le pasó algo parecido con un familiar, y dije ‘bueno, lo intento’. También me pasaba esto de decir ‘que sé yo si es verdad o no’. De mí puede saber todo, pero había cosas que no había manera de saber porque eran muy privadas”, precisó.

Diego con sus hijas Giannina y Dalma, fruto de su relación con Claudia Villafañe

A raíz de su buena experiencia, reveló que la recomendó a amigos y familiares que quedaron impresionados por lo que les dijo la mujer. “Hay cosas que ni yo sé de los demás”, enfatizó. Por último, le preguntaron si esto le dio calma y ella fue tajante con la respuesta: “Hasta que no se cierre el juicio no hay ninguna tranquilidad posible”.

Dalma Maradona compartió algunas fotos de su padre y emocionó a todos

Hace unos días se viralizaron en redes sociales algunas fotos inéditas de Diego Maradona en su época con los Cebollitas, la categoría infantil de Argentinos Juniors en el que jugó desde 1969 a 1973. Las imágenes llegaron a Dalma, quien compartió en sus stories de Instagram algunas postales adicionales que correspondían al mismo álbum de fotos.

Dalma reparó en las similitudes de su padre y su sobrino, Benjamín Agüero (Foto: Instagram @dalmamaradona)

La hija del “10″ emocionó a todos con las imágenes en blanco y negro de su padre e incuso reparó en las similitudes de un pequeño Diego y Benjamín Agüero, hijo de su hermana Giannina y Sergio ‘Kun’ Agüero.

LA NACION