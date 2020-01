Dalma Maradona habló de cómo es hoy su relación con su papá, Diego Maradona

El DT posó para la foto con su exmujer, sus hijas Dalma y Gianinna y su nieto Benjamín Agüero Crédito: Instagram Gianinna Maradona

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de enero de 2020 • 08:42

Dalma Maradona suele hablar en las redes sociales de su mamá, Claudia Villafañe; de su hermana, Gianinna; y de su pequeña hija, Roma. No obstante, no suele contar cómo es su relación con su padre, Diego Maradona. Pero este fin de semana, una noche de insomnio la inspiró a hacer un par de revelaciones respecto de su relación con el ahora DT de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Este fin de semana, a la madrugada, tras publicar en Instagram que no podía dormir, abrió una historia para que sus seguidores le hicieran preguntas. Una de las primeras fue la que se refería a Diego: "¿Hablás con tu papá?". Dalma contestó: "Sí, claro", y luego contó cómo se lleva con él.

Las preguntas que contestó Dalma desde sus historias de Instagram Crédito: Instagram

"Con mi papá me llevo muy bien porque entendí muchas cosas que no voy a poder cambiar de él y él entendió (ponele) que hay cosas que no va a cambiar de mí", escribió.

Y claro, mostró lo incondicional que es a su madre cuando contestó qué sueño le falta por cumplir: "Poder hacer de mi mamá en su serie".

Las preguntas que contestó Dalma desde sus historias de Instagram Crédito: Instagram

Entre otras cosas contó cómo es su día a día en familia, que su hija no tiene niñera, que su marido es quien más cocina y que sus tres deseos favoritos son que su familia cuente con salud, trabajo y amor.

Dalma, quien se retiró momentáneamente de los escenarios para encargarse exclusivamente de su beba hasta que cumpla un año, explicó hace poco cómo fue su acercamiento con su padre.

Las preguntas que contestó Dalma desde sus historias de Instagram Crédito: Instagram

"Por suerte hoy está bien, aunque muy sola. Me gustaría compartir mucho más con él pero con Roma es imposible (...). Yo estaba muy enojada porque no vino a mi casamiento, pero por mi hija, que no tiene nada que ver con eso, me acerqué. Nunca la privaría de tener relación con su abuelo (...) Cuando la vio se desesperó. Y ella, que es re arisca, lo acarició. Vi eso y me pareció espectacular; jamás se lo sacaría ni a Roma ni a mi papá", había explicado en Los ángeles de la mañana.

En cuanto a la foto que se sacó junto a su madre, su hermana y su padre el día que Gianinna presentó una colección de accesorios, Dalma había dicho: "Verlo a mi papá así es lo que más me gusta. Veo esta foto y es algo genuino, no forzado (...) Estábamos todos en el evento. Gianinna me hizo cantarle una canción. Mi papá y ella lloraban de una manera desmedida. Mi mamá y mi papá hablaron como si nada. Son momentos, sabiendo que lo otro continúa [haciendo referencia a las demandas judiciales del DT contra su exmujer]".