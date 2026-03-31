Es veterinario y se volvió furor al mostrar la recuperación diaria de una cabrita abandonada por su mamá

En las últimas horas, la historia de una cabrita llamada Raquel se volvió furor en redes sociales. El joven que hizo posible que se conociera esta historia es Gastón Britos, un veterinario que ya supera el medio millón de seguidores en TikTok e Instagram gracias a sus relatos sobre la vida en el campo.

Su contenido combina conocimiento sobre bovinos, caprinos y mucho humor, lo que genera que aquellas personas ajenas a este mundo puedan aprender y entretenerse al conocer su día a día en el campo. Sin embargo, el caso de Raquel se viralizó en redes sociales debido a la triste historia de vida que sigue a esta cabrita.

La pequeña fue rechazada por su madre al nacer y, al encontrarla en el medio del campo, el veterinario supo que tenía que actuar con rapidez para que pudiera sobrevivir, no solo alimentándose con leche, sino también sintiendo el calor que su madre no pudo darle en sus primeras horas de vida.

El veterinario se volvió viral por mostrar su pasión por el cuidado animal (Foto: Instagram @gastonbritos_vet)

“A esta cabrita la madre la abandonó, no calostró y ya tenemos un cuadro de deshidratación (pero por el momento tenemos reflejo de succión). Toquen madera, nos queda una noche larga. Cada hora es crucial. Manden fuerzas”, expresó en uno de los primeros videos. Con el paso de los días, el profesional compartió cada avance del animal, que incluyó los tratamientos, las complicaciones y también los pequeños logros, como poder comer, caminar y hasta conectar con otros animalitos de su misma especie.

Sin embargo, el caso parecía ser uno de los más críticos con los que había trabajado hasta el momento y, aunque muchas personas se encariñaron con Raquel, sabían que su vida corría mucho peligro. “Su cuerpo no se defiende. Tuvimos varias infecciones importantes y empezamos con fiebre, pero seguimos soñando con vivir y correr por el campo”, indicó en una de sus publicaciones con tristeza. Por tal motivo, la historia generó una fuerte empatía en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a seguir el caso y enviar mensajes de apoyo.

Tras más de dos semanas de cuidados intensivos, Britos compartió en las últimas horas una actualización que llevó tranquilidad a sus seguidores: “Medicina y amor. Hoy no hay fiebre. La infección de a poco nos da una luz de esperanza y la cabrita se abraza a la vida con todas sus fuerzas”. Además, aprovechó para brindar recomendaciones a otros productores y cuidadores. “Es vital tener a mano soluciones de electrolitos con glucosa para evitar que el animal se debilite”, aseguró.

Los avances médicos de Raquel que se volvieron viral en redes

Rápidamente, el clip se volvió viral en internet donde cientos de personas festejaron la fuerza de Raquelita para vivir y mandaron todo su apoyo a su cuidador. “Mi estabilidad emocional depende de saber cómo está Raquel”; “Qué hermosa Raquel. La amo”; “Raquelita es lo único por lo que agarro el celular y me levanto a seguir. Si ella pudo, yo también”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.