El exjugador Sebastián Morquio, que tuvo su paso por Huracán, escribió un pedido de ayuda en sus redes sociales. “Busco trabajo urgente de lo que sea y lo que no sé, lo aprendo”, posteó el deportista uruguayo, hincha de Nacional, en su cuenta de Instagram.

El mensaje apareció unas pocas horas después de otro posteo en el que el exdeportista había publicado: “Disculpen que los moleste. Realmente estamos muy complicados. Necesitamos que nos ayuden. Dejo alias”.

El exjugador Sebastián Morquio volvió a pedir ayuda en redes: busca trabajo urgente. @sebastiandariomorquio

El exjugador Sebastián Morquio volvió a pedir ayuda en redes: busca trabajo urgente. @sebastiandariomorquio

No es la primera vez que Morquio pide ayuda. A fines de enero de 2021, el exdefensor de Huracán, que jugó para ese equipo entre 1999 y 2002, escribió un mensaje en la red social X en el que decía: “Busco trabajo. El que sepa de algo que me contacte por acá. Gracias. Si es de fútbol, un gol”.

El exjugador Sebastián Morquio volvió a pedir ayuda en redes: busca trabajo urgente.

Busco Trabajo . El que sepa de algo que me contacte por acá . Gracias . Si es de Fútbol un Gol . — Sebastian Morquio (@SMorquio02) January 23, 2021

Su posteo alcanzó cientos de retuits y miles de me gusta. Por la amplia repercusión de su pedido, dos días después, el estudio inmobiliario Terra Capital le ofreció trabajo como “broker autorizado”, según contó el propio Morquio también en Twitter. “Quiero agradecer por el ofrecimiento que me llegó hace horas. Ojalá se pueda dar y pueda tener trabajo. Desde ya, muy agradecido por el llamado”, contó.

El exjugador Sebastián Morquio volvió a pedir ayuda en redes: busca trabajo urgente. Twitter @Continental590

“Estuve preso 30 días (porque una víctima había sido atacada por su perro y lo hicieron responsable). Todo venía bien encaminado, llevando jugadores a la Argentina o a Chile. En un año muy complicado, se dio vuelta todo. Tuvimos este suceso y cuando uno sale, está más complicado“, dijo en aquel momento en una entrevista radial.