LA NACION

El exjugador Sebastián Morquio volvió a pedir ayuda en redes: busca trabajo urgente

“Disculpen que los moleste. Realmente estamos muy complicados. Necesitamos que nos ayuden. Dejo alias”, posteó en su cuenta de Instagram

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Sebastián Morquio, con la camiseta del Globo
El exjugador Sebastián Morquio volvió a pedir ayuda en redes: busca trabajo urgente.Twitter @futbol590

El exjugador Sebastián Morquio, que tuvo su paso por Huracán, escribió un pedido de ayuda en sus redes sociales. “Busco trabajo urgente de lo que sea y lo que no sé, lo aprendo”, posteó el deportista uruguayo, hincha de Nacional, en su cuenta de Instagram.

El mensaje apareció unas pocas horas después de otro posteo en el que el exdeportista había publicado: “Disculpen que los moleste. Realmente estamos muy complicados. Necesitamos que nos ayuden. Dejo alias”.

El exjugador Sebastián Morquio volvió a pedir ayuda en redes: busca trabajo urgente.
El exjugador Sebastián Morquio volvió a pedir ayuda en redes: busca trabajo urgente.@sebastiandariomorquio
El exjugador Sebastián Morquio volvió a pedir ayuda en redes: busca trabajo urgente.
El exjugador Sebastián Morquio volvió a pedir ayuda en redes: busca trabajo urgente.@sebastiandariomorquio

No es la primera vez que Morquio pide ayuda. A fines de enero de 2021, el exdefensor de Huracán, que jugó para ese equipo entre 1999 y 2002, escribió un mensaje en la red social X en el que decía: “Busco trabajo. El que sepa de algo que me contacte por acá. Gracias. Si es de fútbol, un gol”.

El exjugador Sebastián Morquio volvió a pedir ayuda en redes: busca trabajo urgente.
El exjugador Sebastián Morquio volvió a pedir ayuda en redes: busca trabajo urgente.

Su posteo alcanzó cientos de retuits y miles de me gusta. Por la amplia repercusión de su pedido, dos días después, el estudio inmobiliario Terra Capital le ofreció trabajo como “broker autorizado”, según contó el propio Morquio también en Twitter. “Quiero agradecer por el ofrecimiento que me llegó hace horas. Ojalá se pueda dar y pueda tener trabajo. Desde ya, muy agradecido por el llamado”, contó.

El exjugador Sebastián Morquio volvió a pedir ayuda en redes: busca trabajo urgente.
El exjugador Sebastián Morquio volvió a pedir ayuda en redes: busca trabajo urgente.Twitter @Continental590

“Estuve preso 30 días (porque una víctima había sido atacada por su perro y lo hicieron responsable). Todo venía bien encaminado, llevando jugadores a la Argentina o a Chile. En un año muy complicado, se dio vuelta todo. Tuvimos este suceso y cuando uno sale, está más complicado“, dijo en aquel momento en una entrevista radial.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Deportes
  1. Italia vs. Bosnia, por el repechaje al Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online
    1

    Italia vs. Bosnia, por el repechaje al Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

  2. Qué dijo Bearman tras el accidente en Suzuka y la postura de Haas con Colapinto
    2

    Fórmula 1: qué dijo Oliver Bearman tras el incidente con Franco Colapinto y el parte médico oficial

  3. Cuándo juega Italia vs. Bosnia, por el repechaje al Mundial 2026
    3

    Cuándo juega Italia vs. Bosnia, por el repechaje al Mundial 2026

  4. Bolivia vs. Irak, por el repechaje al Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online
    4

    Bolivia vs. Irak, por el repechaje al Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online