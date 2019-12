La hija mayor de Diego Maradona y Claudia Villafañe rompió el silencio en Los Ángeles de la Mañana

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de diciembre de 2019 • 15:48

Alejada de los medios y dedicada de lleno a la maternidad, Dalma Maradona estuvo como invitada en Los ángeles de la mañana y contó cómo fue la reconciliación con su papá, Diego Maradona, y los motivos por los cuales sigue enfrentada a Rocío Oliva y Verónica Ojeda.

"Estoy con la angustia del octavo mes, ya no sé qué hacer. Si hay algún pediatra mirando...", bromeó haciendo una especie de catarsis sobre las cuestiones difíciles que trae la maternidad. Tras confesar que es un poco obsesiva en su vida cotidiana junto a la pequeña Roma, aseguró: "Soy una pesadilla. Mi mamá y mi hermana se ríen de mí porque siempre tengo que supervisar todo".

Luego de blanquear que decidió no tener niñera, Dalma aseguró que las únicas personas a las que le confía el cuidado de la pequeña son, justamente, su hermana Gianinna, y su madre, Claudia Villafañe. "Tomé la decisión de no tener a nadie que la cuide, mucho menos después de lo que le pasó a Pampita. Entrevisté a un par de niñeras y después de las preguntas que les hice, fueron ellas las que no quisieron directamente venir a trabajar a casa", lanzó entre risas.

En cuanto a su decisión de no exponer a su hija públicamente, explicó: "Mientras se pueda preservar, lo voy a hacer. No quiero que después se tome un colectivo y la estén mirando. Mi marido es el más reacio igual. Él me banca en todas pero no es del palo, así que lo respeto".

La relación con su padre

Tras varias idas y vueltas, la hija de "el Diez" confesó que en el último tiempo hubo un acercamiento entre ellos, aunque prefieren mantener esos encuentros en la intimidad. "No sé cómo explicar la relación que tenemos, tampoco sé si me interesa que la entiendan. No publicamos fotos cada vez que nos vemos", expresó.

Y lejos de escaparse del tema, la actriz habló de la foto que circuló hace unas semanas, donde se la ve junto a sus padres, reunidos después de mucho tiempo. "Estuvo hermoso. Gianinna presentó una colección de accesorios y fue ahí. Verlo a mi papá así es lo que más me gusta. Veo esta foto y es algo genuino, no forzado", señaló.

Y enseguida dio detalles del encuentro. "Estábamos todos en el evento. Gianinna me hizo cantarle una canción. Mi papá y ella lloraban de una manera desmedida. Mi mamá y mi papá hablaron como si nada. Son momentos, sabiendo que lo otro continua", aseguró dando a entender que las demandas judiciales entre Villafañe y Maradona siguen su curso.

En cuanto a la posibilidad de estar nuevamente cerca de su padre, Dalma disparó: "No sé si es influenciable. Él fue porque quiso ir. Cuando se separó [de Rocío Oliva, su última pareja] pudimos volver a encontrarnos todos. Igual no le quiero echar la culpa a nadie, él es grande para decidir".

Inevitablemente esta frase desencadenó en el confuso episodio que tuvo lugar el día del cumpleaños del exfutbolista, en el que Gianinna denunció públicamente que a su padre no lo estaban cuidando. "Todos se enojaron cuando Gianinna contó una realidad en el cumpleaños de mi papá. Fuimos con Roma y Benjamín a llevarle un regalo. Y no estuvo bueno como lo vimos. Toda la gente del cumpleaños era desconocida para nosotras. Nos quedamos un rato y nos fuimos. Él no estaba bien", relató. Y enseguida, se refirió al momento en que su hermana lo encontró vomitando. "Mi hermana lo dejó a Benja con mi mamá y volvió porque se quedó preocupada. Cuando volvió, estaba peor que antes".

"Ellos [en referencia a la familia de Oliva] lo toman como algo cotidiano, pero no es normal. Es verdad que nosotras no estamos 24x7 con mi papá, pero a ellos tampoco nadie los obliga. La verdad es que fue horrible y no lo vimos bien. Por suerte hoy hay un ida y vuelta más fluido con él", agregó.

Las exmujeres de su padre

Al hacer referencia a la conflictiva relación que siempre tuvo con las exmujeres de su padre, Dalma confesó: "El problema con Verónica [Ojeda] surgió antes de que ella tenga un hijo. Siempre estuvo muy en contra de nosotras. Cuando tuvo a Dieguito dejamos de ser importantes. Es una persona mala, se ensañó contra mi mamá como no lo hizo nadie. Ella arrancó con todo lo judicial, con investigaciones en Estados Unidos", dando a entender que le llenó la cabeza a su papá en contra de Villafañe.

En cuanto al paso de Ojeda por el living de Susana Giménez, opinó: "Respeto lo que hace con su hijo porque es la mamá. Cuando le dije que quería encontrarme con Dieguito sin cámaras, me dijo que no. Yo quería ver al nene sin verla a ella con todo lo que le hizo a mi mamá. Se había ido de vacaciones, el nene estaba con los abuelos y pregunté si podía ir a verlo y dijo que no".

"Lo mismo Rocío [Oliva]. El otro día la escuché que decía que el encuentro entre Roma y mi papá fue gracias a ella. Es un montón. Entre un abuelo y un nieto no hay nadie en el medio. Obvio que había que hablar con ella, porque si no no podíamos llegar a mi papá. Hoy por suerte ya hablamos directo con él", afirmó.

Luego, el conductor del programa interrumpió la entrevista para pasar un emotivo video de su padre, en el que asegura que fue Dalma quien lo sacó de las drogas. "Cuando estuve en coma toqué fondo, sentía que no podía salir. Que nadie se ponga ninguna medalla por sacarme de la droga. A mí me saco Dalma contándome que Gianinna venia del colegio y me decía: 'Papá, yo quiero vivir con vos todo lo que viviste con Dalma', y ahí me desperté y nunca más", expresó Maradona en una entrevista días atrás.

Al ver el tape en vivo, Dalma se emocionó y recordó varios momentos de su vida en los que hizo mucho por su papá. "Siempre cuenta las veces que le golpeaba la puerta del baño y no paraba hasta que salía. Siempre dijo que no le dejé pasar una. Sabía que si no venía bien a casa, yo le cortaba el rostro", relató casi con lágrimas en los ojos.

Tras asegurar que como pareja buscó a un hombre totalmente opuesto a su papá, agregó: "Mi papá se va a enojar con esto que voy a decir pero sí, claramente busqué alguien nada que ver con mi papá. De hecho, mi marido es nada que ver con mi papá, fisicamente, en personalidad. Y siento que encontré al mejor compañero que podía encontrar en el mundo".

Por último, la actriz del clan Maradona hizo referencia a la salud del técnico de Gimnasia hoy en día. "Por suerte hoy está bien, aunque muy solo. Me gustaría compartir mucho más con él pero con Roma es imposible (...). Yo estaba muy enojada porque no vino a mi casamiento, pero por mi hija, que no tiene nada que ver con eso, me acerqué. Nunca la privaría de tener relación con su abuelo", reflexionó. Y enseguida dio detalles de cómo fue el primer encuentro entre Diego y su nieta: "Cuando la vio se desesperó. Y ella, que es re arisca, lo acarició. Vi eso y me pareció espectacular; jamás se lo sacaría ni a Roma ni a mi papá", concluyó.