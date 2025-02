Dan Aykroyd: su pasión por los fenómenos paranormales y el motivo por el que decidió “guardar” al comediante por un rato

A Dan Aykroyd es imposible encasillarlo. Actor, comediante, productor, músico, escritor, empresario y recientemente conductor, este artista es una de las figuras más queridas de la cultura popular canadiense-estadounidense. Su participación en Saturday Night Live durante los años ‘70 y su recordado papel en la saga Los Cazafantasmas no solo le permitieron ganarse su lugar en la industria sino que le abrieron las puertas a nivel internacional, donde aún hoy es recordado por sus emblemáticos personajes como Elwood Blues (Los Hermanos Caradura), Beldar Conehead (Los Coneheads) y Steven Mills (Mi novia es una extraterrestre).

En 2023, su interés por los fenómenos paranormales y los ovnis lo han llevado a convertirse en el presentador de Increíble, una serie que este 7 de marzo estrena su segunda temporada por la pantalla de History. “Tener una oportunidad de presentar temas que a mí me fascinan, creo que me lleva a un punto final en la televisión, quizás a una conclusión de mi carrera con pasiones similares. Mi primera pasión fue con Saturday Night Live y la comedia y mi nueva pasión ahora son las cuestiones inexplicables e increíbles” , confiesa Aykroyd en la presentación de este programa que explora los sucesos más extraordinarios, inusuales y reales de la historia de la humanidad.

Venganzas extremas, seres fantásticos, lugares insólitos en la Tierra, inventos sorprendentes y trabajos bizarros son los casos que fascinan a Dan y que, a lo largo de 10 episodios, intentarán captar la atención de los espectadores. “Hay anécdotas muy interesantes con entrevistas y clips donde vamos construyendo el caso para que ustedes decidan, de hecho, si estas cosas pasaron o no pasaron. Nuestros investigadores han verificado que todo esto sí ocurrió, lo que hace que sea más increíble . Por ejemplo, tenemos una isla en la costa de Brasil atormentada por los ovnis, personas que fueron torturadas, algunas murieron. La policía lo investigó esto y es un caso muy fuerte”, revela quien también oficia de productor en este ciclo.

"Nuestros investigadores han verificado que todo esto sí ocurrió, lo que hace que sea más increíble", dice Aykroyd sobre la segunda temporada de la serie que comienza el 7 de marzo en History Gentileza: History

A este caso del país carioca también se sumará el de la argentina Corina Kavanagh que odiaba tanto a su suegra, Mercedes Castellano de Anchorena, que mandó a construir el rascacielos de hormigón más alto de América del Sur del siglo pasado (uno de los edificios más icónicos de Buenos Aires) con el fin de bloquearle la vista a la Basílica que tanto adoraba. “Algo que a mí me encanta es que el equipo de investigadores y de verificadores de hechos son impecables. Las fuentes que usamos en el programa están verificadas. Y somos un ejemplo de lo ‘no falso’ y lo ‘no generado por la IA’. Buscamos y contamos la verdad ”, agrega en referencia a este grupo de expertos que lo acompañan y brindan un análisis de cada hecho.

Su experiencia paranormal

En la ficción, Dan Aykroyd ha interpretado varias escenas paranormales sin embargo, en su vida real no se queda atrás. El actor tuvo una experiencia cercana con un ovni en Montreal, Canadá imdb.com

Para Dan siempre va a existir una brecha entre el misterio y la realidad respecto a los eventos paranormales, sobrenaturales, o apariciones. “ La ciencia no llegó tan lejos para analizar cómo, por ejemplo, una aparición se da ”, explica quien en su vida real ha vivido en carne propia varias de estas situaciones.

“Tuve una experiencia con un ovni en Montreal. Eran como las cuatro de la tarde. Mi amiga y yo estábamos tomando un té en el piso 20 del Hotel Queen Elizabeth y estábamos viendo arañas que subían y bajaban por la ventana (…). De pronto, mi amiga me dice: ‘¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?!’. Miramos los dos por la ventana y bajando por la calle Santa Catalina, a la altura del hotel, se veía un objeto muy grande, gris, que se movía lentamente, sin luces. Parecía un colchón inflable grande”, recuerda casi con el mismo asombro de aquella tarde.

Aykyrof, en el set de Increíble Gentileza: History

Según su relato, ese objeto no identificable flotó hacia el hotel y se detuvo a unos tres metros de su ventana. “ Lo pudimos ver bien (…). No era un helicóptero, ni cualquier tipo de tecnología que tengamos en la tierra ”, advierte. Si bien estas experiencias paranormales no han sido pocas en su vida, Aykroyd confiesa que hay un evento que aparece en esta nueva temporada que le gustaría haber presenciado.

“Si pudiera viajar en el tiempo, me gustaría ir a Washington D.C., a julio de 1952, el año que yo nací. Me gustaría ir a la fecha, que creo que fue entre el 14, 15 y 16, donde hubo formaciones de luces muy claras que tomaron la forma de Washington D.C. y miles de personas lo presenciaron . Me gustaría ser testigo de una tarde ahí, sentado en La Elipse y ver cómo volaban todas estas cosas por encima de nuestras cabezas”, afirma mientras aclara que hay muchas fotos que acreditan su relato.

Un artista multifacético

A lo largo de su vida, Dan siempre fue muy curioso. De hecho, sus múltiples facetas son prueba de ello. Antes de ser famoso, este canadiense estudió Criminología y Psicología Criminal en la Universidad de Carleton en Ottawa, trabajó en el Servicio de la Penitenciaria Canadiense, en el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Obras Públicas. Hasta que, influenciado por su padre (un actor amateur y pionero de la radiodifusión canadiense), Aykroyd se animó a dar sus primeros pasos como comediante.

Saturday Night Live, programa del que se acaban de cumplir 50 años, fue su primera gran oportunidad. “ A Saturday Night Live tengo que agradecerle por la exposición. Estoy agradecido de que me contrataran y estuve cuatro años ahí. Soy fan del show. Lo veo siempre. Vi el aniversario 50, vi cada segundo. Parte del motivo por el cual no fui es porque me quedé en casa para verlo por la televisión y para disfrutarlo”, explica sobre la razón por la cual no fue parte de la edición aniversario.

Este éxito televisivo le abrió las puertas del cine. En 1980 coescribió y protagonizó Los Hermanos Caradura junto a John Belushi, comedia musical con la que hasta llegó a grabar varios discos y a irse de gira. Los Cazafantasmas, De Mendigo a Millonario, Misión Recontraespionaje y Los Coneheads lo llevaron a construir una carrera basada en el humor y a convertirse rápidamente en un referente de la comedia.

Ernie Hudson, Harold Ramis, Dan Aykroyd y Bill Murray en Los Cazafantasmas Columbia Pictures

Aykroyd también es conocido por su filantropía y labor caritativa. De hecho, en 1985, el actor se unió a un grupo de músicos y actores para ser parte de “We Are The World”, una canción escrita por Michael Jackson y Lionel Richie y producida por Quincy Jones, grabada en el marco de una campaña humanitaria para acabar con el hambre en Africa. “Ser parte de algo de la humanidad tratando de ayudar a otros nunca se había visto. Teníamos a la elite de Hollywood, a la elite de la música y a la realeza de la industria del entretenimiento que se unieron para hacer algo, dando su tiempo, su talento, su energía y su fuerza creativa para crear conciencia y recaudar dinero para ayudar a un segmento de la humanidad que estaba en la otra punta del mundo. Fue emocionante ser parte de eso ”, revela a cuarenta años de ese lanzamiento. “Y, por supuesto, estar en una sala con Quincy Jones. Él tenía miedo de que yo me pusiera hacer cosas de Los Hermanos Caradura y llamara la atención, así que me advirtió”, bromea sobre cómo fue aquel encuentro.

Así como en 2008 este actor, guionista, escritor y productor decidió ampliar su horizonte creando su propia marca de vodka, hace un tiempo se sumergió en una nueva faceta artística: la de conductor. “Creo que puedo hacer buenos diálogos y narraciones. Y puedo trabajar con las palabras para hacerlas propias”, reflexiona Aykroyd que, al igual que Tom Hanks, Morgan Freeman, Pierce Brosnan y Dennis Quaid se animó a ser parte de las producciones no ficcionadas de History. “Es un privilegio ser parte de este grupo. Todos estos actores tienen unas carreras increíbles y no hacen esto por necesidad. Lo hacen porque les encanta el contenido. Y les encanta narrar, conducir, y ser parte de un éxito. Es un material muy divertido y una plataforma muy entretenida para ir y contar historias”, explica sobre su decisión de liderar y producir Increíble.

