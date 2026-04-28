Dante Ortega: de la película que lo ayudó a hablar de su sexualidad al método que encontró para frenar el odio en las redes

Dante Ortega es fanático de Moria Casán. El joven de 24 años, parte de una de las familias más célebres del mundo del espectáculo local, pasó por el programa de la exvedette y en un mano a mano habló de la influencia que ella tuvo en su vida, de su sexualidad, de la música y del lugar que ocupa Marcelo Tinelli hoy en su vida. Además, sorprendió a la conductora con un tema que compuso especialmente para ella.

Dante creció en una de las familias más célebres y queridas del mundo del espectáculo. Nieto de Palito, hijo de Sebastián y sobrino de Emanuel, Julieta y Rosario; el joven, además, compartió la vida durante muchos años con Tinelli cuando fue pareja de su mamá, Guillermina Valdés. De todos ellos aprendió algo. De Casán también, según él mismo le confesó a la diva.

Luego de ver juntos un video en donde Ortega imita a Moria en una de sus famosas devoluciones en Bailando por un sueño, el cantante habló del impacto de la conductora en las nuevas generaciones. “Estamos todos enloquecidos con vos, los jóvenes estamos revolucionados”, aseguró. “¿Es porque les divierto?”, quiso saber Moria y Dante le explicó que después de escucharla “batallar verbalmente” con otras personas comenzó a repetir esos monólogos en la ducha. Al tiempo se dio cuenta de que no era el único. “Es toda una comunidad de gente que está fanatizada con tus frases”, aclaró.

“¿Te pesa llevar el apellido Ortega? ¿Lo sentís como una mochila, como un trampolín?”, le preguntó Casán. “No es fácil por momentos porque tenés muchas referencias de gente a la que le ha ido muy bien en mi familia, como mi abuelo y mis tíos. Mis viejos también se han podido consagrar en lo suyo. Pero estoy buscando mi camino. Tengo mi impronta y la voy a ir desarrollando cada vez más”, explicó.

Dante y Palito Ortega GViercovich

“Yo soy el que más cuestiona. Cuando no me gusta algo, lo digo. No me quedo callado”, aseguró cuando Moria le preguntó si alguna vez se reveló contra los mandatos familiares. También reconoció que sin el apellido Ortega hubiera tenido que “lucharla mucho más”. “Entiendo que tengo una posición que hace que haga un monólogo tuyo y sale en todos lados. Vos lo ves, te gusta. Es una suerte que está a mi favor y que la tengo que aprovechar. Soy consciente de eso”, sumó.

Salir del clóset

En un momento de la charla, Moria le preguntó por sus declaraciones sobre el bullying que sintió a lo largo de su vida y el proceso que hizo en relación a su sexualidad. “Había un momento que estaba negado, que no quería ser gay y me lo decía constantemente. Esto lo digo para todas las personas que dicen ‘bueno, es su elección’. No, no es una elección ser gay. Uno nace de una determinada manera”, aseveró.

Dante junto a Guillermina Valdés, su mamá

Luego de recordar que durante la adolescencia intentó ser heterosexual y quería que le gustaran las mujeres, confesó que un film lo ayudó a salir del ,t. “Call me by your name [Llámame por tu nombre], se llama la película. Y yo decía ‘si los veo a estos fifar y me calienta, salgamos ya porque esto quiere decir que evidentemente tiro para este lado. Lo vi, me encantó y dije ‘sí, soy bisexual’, porque no quiero poner rótulos”. También contó que el hecho de que su hermana saliera del clóset primero también fue fundamental para él. “La vi hablar con mi vieja. Lo dijo primero que yo. Yo estaba indignado. Además, los tres estamos en la misma, pero me ayudó mucho que ella pudiera romper el hielo”, completó.

Cuando habló del odio que sufrió en las redes por su elección sexual, Ortega volvió a poner a Moria Casán como guía y ejemplo. “En las redes a veces hay como un hostigamiento”, confesó y reveló un episodio que vivió que deja en claro su cambio de actitud. “Ayer fue la primera vez que me reí porque una seguidora medio odiadora me puso ´tirás un lubricante y no llega al piso’ y yo le dije ‘bueno, pero contame algo que no sepamos’. ¿Entendés? Me río, ya es como que me traspasa todo en algún punto. Aprendí eso de vos: pirámide de vaselina, como dice Moria”.

Su relación con Tinelli

Guillermina Valdés junto a sus hijos, Dante, Paloma, Helena y Lorenzo instagram

“¿Es verdad que Marcelo te sigue hablando?”, consultó la diva sobre su vínculo con el ex de su mamá y el papá de Lorenzo, su hermano menor. “Sí, tenemos una relación súper buena. De hecho fue el primero que me dio laburo”, repasó. “Va a ser familia siempre por Lorenzo. Obvio. Y le voy a estar agradecido por todas las oportunidades que me dio”, agregó. Antes de despedirse, sorprendió a la diva con una canción que compuso el fin de semana con sus frases más célebres. Y Moria lo festejó.