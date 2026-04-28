La recomendación de los médicos: ¿Cómo evoluciona la salud de Mirtha Legrand?

Este sábado iba a tener todos los condimentos habituales de La noche de Mirtha, con una mesa cargada de figuras del ámbito político, periodístico y del espectáculo. Sin embargo, hasta esta tarde se preveía que Mirtha Legrand no estaría al frente del programa. Tal como sucedió en las últimas dos semanas, los profesionales que la monitorean le recomendaron a la conductora de 99 años que mantenga reposo y por lo pronto, daría un paso al costado de su programa de esta semana también.

Hasta el momento, como suele hacerlo su producción, no hay una comunicación oficial sobre la conducción del ciclo del sábado.

Según pudo saber LA NACION, la diva no fue autorizada por su médico personal a asistir al estudio debido a un cuadro de resfrío que derivó en un broncoespasmo del que se está recuperando. Una fuente cercana explicó: “Ella está muy bien, mucho mejor. Hoy es su último día con antibióticos y quieren ver cómo evoluciona. Los especialistas prefieren que esté unos días más sin salir. Recibió a unos amigos cercanos y a la familia para tomar el té. Está muy bien”.

La diva tendrá que ausentarse hasta estar 100% recuperada (Fuente: StoryLab)

“Gracias por la preocupación”

Mirtha tiene muchas ganas de continuar con sus compromisos laborales, pero hasta el momento el médico no le dio permiso. Por la misma razón, las últimas dos semanas tampoco pudo grabar su ciclo y, según pudo saber LA NACION, eso le generó cierta desazón ya que “su programa es su motor”. De todas formas, la conductora ya se encuentra de mejor ánimo y completamente enfocada en recuperarse para retomar su agenda habitual.

El jueves pasado la propia Mirtha usó su cuenta de X para llevar tranquilidad y contar qué había pasado: “¡Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año...tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación. ¡Besito, chau chau!“.

Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año...tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación. Besito, chau chau! — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) April 23, 2026

Ante esta situación, como viene sucediendo, sería su nieta, Juana Viale, quien ocupe su lugar este sábado en la conducción del ciclo. Además, también estará al frente de Almorzando con Juana, el programa que se emite los domingos. No es la primera vez que la modelo reemplaza a su abuela, ya que en otras oportunidades también asumió ese rol, manteniendo el estilo característico del programa.

A pesar de sus 99 años, sus ausencias en la televisión por cuestiones de salud son escasas. La última vez que Mirtha Legrand se sometió a una cirugía fue en 2023, cuando le colocaron un marcapasos “de última generación” en el Sanatorio Mater Dei. En ese entonces, su salud fue uno de los temas de la agenda.

Ya había anunciado una semana antes, a través de sus redes sociales, que se sometería a una intervención quirúrgica. “Para seguir activa como a mí me gusta, y porque siempre apuesto a la vida, decidí junto con mis médicos instalarme un marcapasos de última generación que regule adecuadamente mi ritmo cardíaco, algo que ya venía conversando luego de la colocación de los stent hace un tiempo”, había escrito en X por entonces. Previo a su operación para un marcapasos, el susto más reciente de la conductora ocurrió en 2021, cuando sufrió una obstrucción coronaria. En plena pandemia de coronavirus, fue sometida a una intervención.

En 2019 también tuvo un susto cuando sufrió una brida abdominal, una dolencia que la llevó a una internación en el Mater Dei. También la operaron en ese entonces y permaneció en la sala de cuidados intensivos. Sin embargo, 48 horas después regresó a su hogar y continuó con su vida cotidiana.