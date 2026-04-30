Hernán Drago se refirió a su cercano vínculo con Xuxa: “Muchas veces vino de incógnito y se quedó en mi casa”

Xuxa tocó el alma de millones de argentinos cuando, primero desde la pantalla de Telefe, y luego por Eltrece, condujo su ciclo infantil. En El Show de Xuxa, la reina de los bajitos coronó como “paquitas” a dos adolescentes que con el tiempo se convertirían en dos de las actrices más importantes del cine y la televisión rioplatense: Natalia Oreiro y Julieta Cardinali. Con ambas, se sabe, sostiene una relación de cariño a la distancia. Pero este martes se supo que también mantiene un vínculo muy cercano con otro argentino: Hernán Drago.

El modelo reveló, en el programa que Ángel De Brito conduce en Bondi, que la conductora y actriz brasileña estuvo varias veces de incógnito en Buenos Aires y se hospedó en su casa. “Una vez vos, Ángel, viniste a hacerle una entrevista, en un hotel. Abriste la puerta y yo estaba sentado al lado de ella. Y él me miró como diciendo ‘¿Y este’?“, comenzó recordando el modelo.

Y luego, explicó: “Es la madrina de mis hijos. Vivimos muchas situaciones cotidianas, como vos podés vivir con alguien que no tiene ese nombre. Cuando fuimos al shopping, lo cerró. No puede salir a la puerta de la casa los 365 días del año porque hay 200 personas, no dos o tres”.

“Imaginate que a la Argentina no viene [a trabajar en la televisión] desde los años 90 y aun así la gente la sigue recordando”, indicó.

Después dio algunos detalles de los momentos que él, su exesposa Bárbara y sus hijos Lola y Luka compartieron con Xuxa. “Es muy presente con mis hijos. Sobre todo apenas nacieron. En esa época nosotros viajábamos mucho para allá. Íbamos tres o cuatro veces por año a visitarla, y ella venía otro tanto a acá. Se ha quedado muchas veces en nuestra casa, tanto en la de Capital como en la de Bariloche”.

También reveló que él era una pieza fundamental en el engranaje que posibilitaba que la estrella brasileña pudiera pasar desapercibida, una vez que pisaba suelo argentino. “Yo la iba a buscar al aeropuerto de Ezeiza. Ella, con un gorrito, se subía al auto. Se quedaba sábado y domingo. Y nunca nadie se enteró. Cuando uno quiere pasar inadvertido, puede”, aseguró.

En realidad, la conductora infantil es muy amiga de Bárbara, por eso la relación con Drago se enfrió un poco luego de su separación. “Desde que me separé, no la he vuelto a ver y no he vuelto a hablar”, reveló.

En 2014, cuando el modelo participaba en Tu cara me suena, el ciclo de Telefe en el que un grupo de famosos debía imitar a un cantante, su relación con Xuxa quedó en evidencia. Una de las personalidades que Drago debió interpretar fue justamente la diosa brasileña. Y antes de que se viera en cámara su “transformación”, la producción puso al aire un mensaje de la “homenajeada”.

“Estoy pensando qué decirte para que estés más parecido a mí: no bailo mucho, no canto mucho... Lo difícil va a ser poner tu lado de mujer afuera. Como si estuvieras jugando con Lola“, se la escuchó decir a la intérprete de Ilarié.

Una vez terminado el programa, Xuxa festejó la participación de su amigo en las redes sociales. “¡Ja, ja, ja! Me muero de risa. ¿Puedo compartirlo con ustedes? Mi amiga que vive en Argentina, Barbie, tiene dos hijos hermosos (mis ahijados), Lola y Luka, y un marido que es simplemente lindísimo. Él está haciendo un programa en la Argentina donde tiene que imitar a la gente y acaba de imitarme“, escribió la diva junto al clip de la presentación de Drago.