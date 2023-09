escuchar

Para su regreso a la pantalla chica con Bailando 2023, Marcelo Tinelli tenía preparadas varias sorpresas. Una de ellas era la participación de tres humoristas, que imitarían a los cuatro candidatos a presidente con mayor caudal de voto en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Sin embargo, por falta de tiempo, en el primer programa ese segmento brilló por su ausencia.

La semana pasada, Fátima Florez, que tenía previsto participar del debut personificando a Patricia Bullrich, finalmente formó parte del formato, pero con una imitación de Marixa Balli, que contó con la propia panelista de LAM en el estudio. Sin embargo, la idea primaria de llevar a la pantalla versiones de los tres candidatos sigue en pie, y el intérprete con más chances de darle vida en clave de humor a Javier Milei dio precisiones sobre qué negocia para definir su futura participación.

Este sábado, en diálogo con Catalina Dlugi en el ciclo radial Agarrate Catalina, Dan Breitman reveló cuáles fueron las condiciones que le puso a Tinelli para imitar a Milei y disparó un fuerte comentario sobre al líder de La Libertad Avanza (LLA): “Veo en él cierta bipolaridad”.

El mismo Tinelli fue quien eligió al actor para que imite al candidato de LLA, quizá inspirado en un suceso de 2020. Aquel año, en plena pandemia, el conductor no estuvo en pantalla y decidió desempolvar Cantando por un sueño, esta vez con la conducción de Laurita Fernández y Ángel De Brito. Allí, quedó evidenciado el parecido cuando Breitman, que participaba del concurso, interpretó junto a su compañera, Flor Anca, un musical inspirado en el grupo sueco ABBA. Para la ocasión, utilizó una peluca frondosa que despertó los comentarios sobre las similitudes con el líder libertario tanto en el estudio como en las redes sociales.

Este año, el histórico productor de Bailando, Chato Prada, confirmó semanas después de comenzado el ciclo que estaban pensando en Breitman para interpretar a Milei, y que, además de Florez, estaba también prevista la actuación de Roberto Peña como candidato oficialista de Unión por la Patria, Sergio Massa. Si bien el proyecto sigue en pie, este sábado Breitman reveló los motivos por los que aún no está cerrada su participación.

“Necesito que me den una mano”

“ Veo que hay algo de Milei que es de cierta bipolaridad. Juega con los ojos y es efervescente... Y la verdad es que me parece un poco complejo para hacerlo en televisión ”, indicó el actor. Y explicó, sincero: “Por eso, tengo miedo de irme a un lugar donde pueda pisar el palito, el humor es disruptivo. Marcelo seguramente me re daría el lugar, pero me estoy metiendo con un personaje político y no puedo decir cualquier cosa”, reflexionó. “Por eso, le dije al Chato que me parece un gran desafío, pero para hacerlo necesito que me den una mano, que esté coacheado ”. E indicó: “La tele me está costando últimamente, porque soy una persona con opinión y es difícil encontrar donde sentirse libre”.

El actor aseguró que no está cerrada su participación como imitador de Javier Milei en el Bailando 2023 Gentileza Dan Breitman

Si no se dan las condiciones y el actor decide no imitar a Milei en el ciclo de América, la producción ya baraja otras opciones. “Estamos evaluando un montón de cosas, hay que dedicarle un tiempo al segmento de política”, señaló Prada hace un par de semanas. Y agregó: “Milei puede ser interpretado por Breitman, que es muy parecido, pero también por Claudio Rico y Fredy Villareal”.

En el mismo ciclo radial también fue entrevistada Florez, quien se refirió una vez más a su sonado romance con Milei y reveló cómo se abordaría el potencial rol de primera dama. “Si llega a ser presidente, lo voy a acompañar, pero seguiré haciendo mi vida normalmente y trabajando como siempre”, indicó la imitadora. También se refirió a su inesperado acercamiento al líder político y contó cómo se llevan con la exposición mediática: “Siempre me acerqué a la política para componer mis personajes. Somos de preservarnos y guardarnos para nosotros en este momento”. Sobre el primer tramo de su romance, Florez afirmó: “ Con Javier fue un flechazo que me sorprendió. Poder conectar enseguida, como nos pasó a nosotros, es muy fuerte”.

