Una nueva semana llega a su final en el Bailando 2023 y durante la emisión del viernes hubo varias parejas que se presentaron en la salsa de a tres. De esa manera, Marcelo Tinelli recibió a todos los participantes, en una velada que comenzó con Alexis “Conejo” Quiroga, quien llegó a la pista junto a Barby Silenzi, para hacer una salsa que se ganó numerosos elogios.

Al momento de hablar sobre el Cone, Barby contó: “Él es muy caballero, el primer día del ensayo me recibió con un ramo de flores”. Por otra parte, la bailarina no pudo evitar referirse a Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk, con el que va y viene, y reconoció: “Yo todavía lo sigo amando. Cuando yo lo conocí estaba soltero y nunca fui amante”.

Con respecto a la devolución, Ángel de Brito destacó: “Una de las mejores galas del Conejo, te vi desenvuelto como nunca. Me gustó, chicos” (9). Por su parte, Carolina “Pampita” Ardohain apuntó: “Un diamante en bruto el muchacho, me gustó mucho, comparto mi puntaje con Ángel de Brito” (9). Moria Casán se sumó a dicho entusiasmo, y dijo: “Me encantó, muy buena performance, muy arriesgada, pero alegre, divertida, se los vio relajados, y cómodos” (voto secreto), a la vez que Marcelo Polino concluyó: “Lindo lo que hicieron, fue un buen arranque para esta noche” (6).

Luego llegó el número de Coki Ramírez, que junto a Sofía Macaggi como invitada, logró una notable performance. De Brito destacó su desempeño, y subrayó: “Muy linda la coreo, Sofía es una muy buena bailarina. Me gusta que le exijan más a Coki, porque puede más, la veo mejorando. Felicitaciones” (8). En su turno, Pampita aseguró: “La coreo es la que más me gustó desde que empezó este ritmo. Coki es tu mejor performance hasta ahora. Te vi relajada disfrutando, mucha química con los tres juntos. Sofi, el año que viene debería estar acá. ¡Me encantó todo!” (10).

Cuando debió puntuar, Moria expresó: “Muy difícil la coreo, van por los riesgos. Están respondiendo muy bien. Coki me impresionan tus avances. Reina, estás teniendo más relax en todo tu cuerpo, pero ojo con mirar al piso. Sofía, vos extraordinaria, mucha técnica en esas piernas” (puntaje secreto). Y en el cierre, Polino apuntó: “Sofi, sos una bomba, me encanta verte en la pista. Pero Coki quedaba un poquito relegada, como la tía en la fiesta que baila con el novio , pero estuvo bien, chicos” (7).

En el final, Dan Breitman acompañó a Lali González para la salsa de a tres, pero su previa resultó de lo más particular, cuando le reveló a Tinelli: “Ayer falleció mi tía, entonces quería venir y bailar, porque cuando yo actúo, dreno la angustia . Y si yo no venía, me iba muy angustiado”. El conductor primero pensó que todo era un paso de humor, pero rápidamente notó que verdaderamente el comediante estaba de duelo. Y en ese momento, Lali comentó: “Quiero agradecerle a Dan porque falleció su tía y hoy está acá parado. Es un gran artista”.

Luego de un número que despertó muchos aplausos, el jurado se mostró notablemente dividido, y Ángel subrayó: “Entre la murga que me aturde, la previa lisérgica, Lali se está volviendo a Paraguay” (10). Entre risas, la actriz respondió: “Yo valoro el trabajo de él, porque está de duelo”. Con menos entusiasmo, Pampita apuntó: “Se ve que alguna fibra le tocó a Angel, porque lo veo bueno y esa no es su característica. Yo lo vi un poco desprolijo el baile, medio como una pasada, le faltó más definición en algunas partes. Se ve sucio, no se ve un súper show. Me parece que hubo muchas falencias, y yo espero a esta altura del certamen algo más profesional. Esperaba más de esta pareja que va evolucionando” (5).

Por su parte, Moria Casán se mostró muy satisfecha con el número, y exclamó: “Estoy agotada de reírme. A mí me pareció extraordinariamente alucinante, es una cosa rarísima todo, es todo surrealista. Esto es arte pop, es disruptivo, es kitsch. Tendrán mi mejor nota porque me hicieron morir de placer” (voto secreto). Pero con su severidad habitual, Polino concluyó: “Para mí fue una gran confusión, no entendí la previa, nosotros queríamos hablar con la compañera, y el baile estuvo desprolijo. Fue un disgusto muy grande. Los siento chicos, buenas noches” (-2).

Antes de despedirse, Marcelo Tinelli cerró la emisión con un mensaje final: “El domingo todos a votar. Me encanta votar en la Argentina, es un buen momento para elegir a quien será el presidente del país que tanto amamos”.

