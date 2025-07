Daniel Gómez Rinaldi volvió a trabajar, habló sobre el violento robo y la duda que tiene ahora

Daniel Gómez Rinaldi volvió a su rutina laboral, luego del susto que vivió en las primeras horas del pasado viernes cuando un hombre intentó robarle el celular mientras esperaba el colectivo para ir a Radio Rivadavia, donde participa del programa Esta mañana. El periodista pasó varias horas en un sanatorio donde le curaron las heridas que le provocó el forcejeo con el delincuente, y luego fue dado de alta. El fin de semana aprovechó para descansar y repasar lo sucedido. En diálogo con LA NACION, Gómez Rinaldi contó: “Los médicos me dijeron que me cuide y que tome la medicación durante una semana, pero ya estoy bien por suerte. Descansé y me estoy recuperando”.

-¿Tuviste miedo?

-En ese momento sí. Fue fuerte. Ahora no tengo miedo, pero pienso si voy a volver a la parada a esa hora. ¿Y si aparece el mismo tipo u otro? ¿Qué tengo que hacer? No quiero pensar demasiado en eso y por eso volví a trabajar rápidamente. Me levanto 3.30 de la mañana y llego a la radio alrededor de las 5.20 para arrancar el programa a las 6. Después me voy caminando rápido hasta Canal 9 para hacer ¡Qué mañana!, y a las 12.30 me tomo el 39 hasta Santa Fe y Austria para hacer mi programa en Radio República. No paro.

-¿Cómo te sentís?

-Me siento bien, fuerte, todo el mundo me dice: “¡No lo vuelvas a hacer!”. Pero no quería que me robaran el teléfono. Es mi elemento de trabajo y de vida... De conexión. Es como si me faltara algo muy importante porque el celular es estar conectado en el instante con los seres queridos y con el trabajo. Después de los forcejeos y los dos puntazos lo solté. Me podía haber matado con ese cuchillo. ¿A dónde me daría el próximo? ¿En la cara? ¿En el pecho? Fue una locura. Parece que fueron horas las que viví y habrán sido 10 minutos. Ya estaba agotado de correr y forcejear.

¡Qué mañana!

En su regreso al programa que conduce Julián Weich, Gómez Rinaldi agradeció a los policías y médicos que lo asistieron y a sus compañeros que se preocuparon por su salud. “Fueron dos puntazos, pudo haber sido peor. Por favor, no hagan lo mismo que yo, no lo corran, porque pudo haber terminado mal”.

Recordemos que el hecho sucedió el viernes pasado alrededor de las 5 de la mañana cuando estaba subiendo a un colectivo para ir a trabajar. “El colectivo paró y cuando estaba subiendo el primer escalón me arrancaron el teléfono de la mano, porque mientras estoy en la parada voy leyendo las noticias para ponerme al día”.

Y agregó que tras sustraerle el celular: “El tipo salió corriendo por Talcahuano y yo corrí detrás de él, gritando que me devuelva el celular. Tiró su bolso pensando que me iba a quedar con eso, pero me imaginé que tenía mi celular en la mano. Después dobló y cuando llegué vi que no estaba por ningún lado, pero no podía correr tan rápido y desaparecer. Entonces escuché un ruido, como cuando se cierra un container de basura. Lo abrí, vi que estaba ahí y le pedí que me devolviera el celular porque lo necesitaba para trabajar. El tipo salió despacio, yo lo agarré del buzo y lo zamarreé y ahí sacó un cuchillo y me pegó un puntazo en la pierna, después otro más. Ahí lo solté, él se escapó y yo me quedé gritando para que viniera la policía; a los dos minutos llegaron. Les conté qué había pasado, llamaron a mi celular y empezó a sonar en el container de basura. Y después vino el SAME, también muy rápido. Me revisaron, me hicieron una limpieza y me preguntaron si quería ir a otro lugar. Me llevaron a la guardia, me volvieron a revisar, me vendaron y me llevaron a la comisaría a declarar”, detalló en ¡Qué mañana! el mismo viernes.