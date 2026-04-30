Andrea Frigerio fue tajante tras rechazar acudir al ciclo de Juana Viale: “Quiero ir al programa de Mirtha”

La ausencia de Andrea Frigerio en la mesa de Mirtha Legrand generó revuelo después de que la actriz, quien había confirmado previamente su asistencia al programa, decidiera no asistir tras enterarse de que, por cuestiones de salud, la histórica conductora no estaría presente y sería reemplazada por su nieta, Juana Viale.

El cambio de planes de Frigerio surgió a partir de la baja de Legrand, quien debió guardar reposo por una bronquitis y no pudo ponerse al frente de la emisión. Ante ese escenario, su nieta tomó su lugar, pero varios invitados habrían recibido la noticia sobre la modificación apenas horas antes de la grabación. En ese contexto, Frigerio declinó la invitación.

Su reacción generó malestar y Juana Viale hizo su descargo: “Cuando uno asume un compromiso de este tipo, estaría bueno cumplir con la palabra. Que se bajen en menos de 24 horas me parece que no se hace”, lanzó en diálogo con el programa Intrusos (América TV).

Tras ello, Frigerio explicó en el mismo espacio televisivo qué la llevó a tomar esa postura e intentó dejar en claro que su ausencia no respondió a un conflicto con la nieta de Legrand sino a un deseo personal.

Andrea Frigerio sobre el escenario de la obra Desde el jardín, protagonizada por Guillermo Francella Gerardo Viercovich - LA NACION

“No sé por qué hicieron tanto lío. Mirtha vino a ver la obra y Mirtha siempre es muy generosa con todos los artistas, conmigo en particular. Yo la quiero un montón, la quiero mucho, la conozco desde que soy muy chica y empecé mi carrera. Vino a ver Desde el jardín, hizo un comentario sobre la obra muy lindo que trascendió muchísimo y se hizo viral. Y sobre mí, sobre mi personaje, específicamente también hizo un comentario, así que estoy muy agradecida. Y se lo quiero decir, se lo quiero expresar personalmente”, explicó la actriz.

A continuación, Frigerio resumió: “Quiero ir al programa de Mirtha. O a lo mejor no en el programa, encontrármela en algún lugar y agradecerle, porque desde el escenario no pude agradecerle”.

Además, para despejar cualquier especulación sobre una supuesta interna, fue contundente: “A Juana la conozco desde que es chiquita y la adoro. He ido a su programa. Simplemente fue eso”.

La salud de la diva

En los últimos días, Mirtha Legrand ha guardado reposo dentro del proceso de recuperación de su cuadro de salud indicado por sus médicos. Sobre su estado se pronunció ayer su hija, Marcela Tinayre, en diálogo con el programa de Moria Casán, donde explicó con detalle cómo se encuentra la conductora.

“¿Cómo está tu madre? Estamos todos muy interesados en saber. Se la quiere, se la respeta, se la admira y estamos queriendo no que vuelva sino que esté divina de salud”, expresó la diva. Tinayre agradeció sus palabras y apuntó contra las especulaciones: “Qué bien lo que decís, porque las versiones que corren son la ansiedad de los otros y no la nuestra”.

Y sumó: “Mamá se enfermó de una estupidez porque si hay algo que tiene es buena salud. Es excelente. Y sabemos lo que significa un aire acondicionado de frente durante dos horas”, señaló.

Aunque remarcó que “La Chiqui” está evolucionando favorablemente, dejó claro que el reposo debe cumplirse de manera estricta. Según contó, su médico, el doctor Semeniuk, fue contundente con las indicaciones: “Señora, hágase la idea de que esto es entre 18 y 20 días, con todos los cuidados”.

Tinayre insistió en que la decisión de mantenerla en casa responde exclusivamente a una cuestión preventiva. “Sabemos que salir con un estado bronquial es una gripe mal curada. No te reponés nunca más”, explicó, y subrayó que a sus 99 años los cuidados deben ser extremos para evitar complicaciones.

La recuperación de Legrand incluye gimnasia, sesiones de kinesiología, compañía familiar y controles médicos, además de haber completado un tratamiento con antibióticos. Según detalló su hija, aún mantenía algo de tos, pero se encuentra notablemente mejor.