Daniel Grinbank habló en Intrusos del regreso de los espectáculos de música y de teatro y de la biografía y documental que prepara con sus anécdotas como manager y productor

"La vuelta del teatro tiene que ver con algo más testimonial que con el negocio. Se vuelve con aforos en los que se priorizó lo sanitario. Es un volver de a poco. Pero apostamos a que la curva se siga aplanando y haya más aforo", contó este lunes el productor y empresario Daniel Grinbank en Intrusos, por América.

"Hay varias vacunas que tienen más del 90% de eficiencia, y dicen que no van a llegar antes del primer trimestre del 2021, así que va a ser largo. Además veníamos de años de tremenda crisis así que a lo sanitario hay que sumarle lo económico. Pero celebramos la vuelta", simplifica Grinbank quien, según confesó, recién tiene proyectos para la segunda mitad del 2021. "Estoy escribiendo un libro y haciendo un documental sobre mi vida profesional".

Entre las muchas anécdotas que el productor, manager y empresario contará en el libro habrá varias sobre las distintas visitas al país de los Rolling Stones. recordemos que Grinbank trajo a Jagger, Richards y compañía al país en cuatro oportunidades: 1995, 1998, 2006 y 2016. "Fue el grupo con el que más plata gané. Y perder perdí muchas veces, pero creo que la peor fue con Bon Jovi, por la devaluación (Bon Jovi visitó nuestro país en 1993, 1995 y 2010).

"¿Por qué los Rolling Stones aman tanto a la Argentina?", quiso saber el conductor, Jorge Rial. "Yo creo que es porque acá tienen cuatro o cinco generaciones que los siguen. Y en otros países eso no sucede. Nuestro país tiene mucha cultura rockera. Me acuerdo que la última vez, en el estadio Único La Plata había tanta emoción, de la gente y de ellos. Yo tuve miedo porque Mick Jagger corrió tanto que creí que se iba a desgarrar y no íbamos a poder hacer la gira. De verdad estaba re asustado".

El empresario también recordó la visita que la banda le hizo al entonces presidente Carlos Menem, en la quinta de Olivos. "Los llevó la Embajada de Inglaterra, para acercar a los países. Fue bizarro bajo todo punto de vista. Yo los acompañé pero no estuve presente en el rato que compartieron a solas con Menem. Pero después hicieron comentarios sorpresivos".

La panelista Paula Varela preguntó si es verdad que los Stones "se cambian la sangre para seguir jóvenes". "No lo sé pero es increíble que hayan llegado así a esta altura de sus vidas. Yo creo que el respeto que tienen por su carrera los mantiene vivos. Vibran en el escenario. Hay respeto y amor. Es verdad que con nuestro país tienen una conexión que no existe con ningún otro lugar del mundo. Son, por excelencia, los reyes del rock and roll".

