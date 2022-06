Daniela Cardone recordó su lucha por mantenerse cerca de su hija Brenda Gandini, tras separarse de su padre: “Fue muy duro”

Este martes, Daniela Cardone cumplió el rol de angelita invitada en LAM y además de opinar sobre temas de actualidad y repasar su carrera en las pasarelas y en los medios, rememoró su antiguo romance con Alejandro Fantino y brindó su versión sobre los motivos por los que su hija mayor, Brenda Gandini, pasó su infancia en Cipoletti, Río Negro, mientras ella vivía en Buenos Aires.

“Es larga la historia... Él [Carlos Gandini, su primer marido y padre de su hija] me abandonó cuando Brenda tenía tres meses. Lo que a ella le contaron, es una versión de la historia, pero estuvimos con juicios... Teté (Coustarot) sabe todo, porque cuando vine para Buenos Aires, le conté que él me había iniciado un juicio de pérdida de patria potestad, porque quería tener la tenencia”, comenzó explicando.

Sobre los motivos que la llevaron a separarse, indicó: “Él me abandonó y quiso separarse porque era depresivo. Yo no lo sabía. Y las personas depresivas necesitan tratamiento... Es algo de lo que aún hoy no se habla, es como un tema tabú la depresión”.

“ Nos separamos formalmente cuando Brenda tenía tres años, y yo tenía que seguir trabajando... En ese momento, trabajaba en una empresa aérea en Neuquén como despachante de tráfico. Dejé todo por mi bebé. Y él en un momento me dijo: ‘No te quiero ni a vos embarazada...’ y me echó. Fue muy duro ”, agregó.

“La luché siempre. Y hay cosas que, obviamente, que Brenda las supo más de grande, porque solo había escuchado su campana. Fue muy duro, porque tenés a las dos familias que hablan y explican su versión. Para mantener la relación con ella yo viajaba todo el tiempo a Río Negro, todos los meses a buscarla. Y Brenda le tenía pánico al avión. Fueron muchos años de ir y venir. Ya casi era azafata”, explicó.

Cardone explicó que el contacto que había establecido con Coustarot, cuando ella trabajaba despachando equipaje en el aeropuerto de Neuquén fue clave a la hora de comenzar a delinear un futuro en Buenos Aires. “Le tenía que dar un futuro a mi hija. A la primera que fui a ver cuando llegué fue a Teté, que me recomendó con Roberto Giordano. Ellos han sido como mis padrinos en el trabajo”, indicó. Sin embargo, antes de que las grandes marcas buscaran su presencia en desfiles y producciones, la exmodelo tuvo que ingeniárselas para sobrevivir en la gran ciudad: “Al principio, hacía promociones y repartía volantes”, reveló.

“ Cuando me instalé en Buenos Aires, todos los meses iba a buscar a Brenda. Yo no quería trabajar allá, en Neuquén, porque estaba él y me hacía la vida imposible. Acá, Branda estaba mucho con mi mamá, porque yo tenía que seguir trabajando, y un fin de semana me la sacó y me hizo juicio ”, afirmó. Y sumó: “Ni a una prostituta... A nadie le sacan al bebé. Pero él tenía mucha plata y esas cosas pasan”, señaló. “Todos los meses tenía que hacer firmar una autorización. ¡Sabés la plata que tenía que pagar!”.

La logística, mes a mes, era bastante compleja: “Solo la podía traer conmigo viernes, sábado y domingo y teníamos que volver. Si no llegaba, me metían una demanda. Brenda vivía entre Cipoletti -Río Negro- y Buenos Aires. Ella le tenía pánico al avión y muchas veces volvía solita. Viajaba con la azafata y el cartelito”.

“Yo la seguí luchando y luchando en la Justicia, hasta que, cuando Brenda tenía 15 años, mi mamá me dijo: ‘Basta de gastar plata en abogados y en juicios. Cuando ella tenga 17 se va a venir para acá, a Buenos Aires, solita’. Y así fue”, recordó.

A pesar de que aseguró que su relación con Gandini con el tiempo fue menos tirante, indicó: “ A veces, trato de olvidarme las cosas, pero el corazón te queda roto. Yo sabía que tenía que salir adelante y ser fuerte. Yo siempre fui muy independiente y renuncié a todo por Brenda . Sin embargo, él... Bueno, ahora está descansando en el otro lado y no puedo seguir hablando esas cosas, pero mi hija hoy sabe muy bien quién soy. Fue muy duro, porque escuchás la campana de la otra familia que le llena la cabeza y había cosas que con Brenda no había hablado en su momento, porque no quería refrescar todo eso, pero es necesario”.

Sobre la relación que hoy mantiene con su hija, indicó: “Cuando Brenda fue mamá empezó a entender muchas cosas. Hoy por hoy, entiende absolutamente toda mi lucha. Es que yo me casé y fui madre muy joven, quedé embarazada a los 19 años. Brenda entendió muchas cosas... Y como madre, es excelente”.

En Buenos Aires, Cardone conoció al cirujano plástico Rolando Pisanú, de quien se enamoró perdidamente y con quien se convirtió en madre nuevamente. “Brenda se lleva 10 años con mi segundo hijo, Junior. Se llevan rebien, están siempre juntos. Y yo me llevo muy bien con Pisanú; es como un hermano. Rolando también está muy en contacto con Brenda y a Gonzalo [Heredia, la pareja de Gandini]. Están muy integrados”, reveló.

El romance con Fantino

Este martes, el invitado de LAM fue Alejandro Fantino, quien rememoró que mantuvo un romance con Cardone a finales de los años 90. “Nos conocimos en Mar de Fondo, en el primer programa que hicimos desde la playa de Mar del Plata. Ella vino de invitada y... ¿Qué querés que te diga? Para mí tenerla enfrente era...”, comenzó rememorando el conductor de Animales Sueltos, ante la atenta mirada de la angelita invitada.

Intentando salir del paso, Fantino continuó: “ En filosofía hay un término que dice que dios es incognoscible. Y si fuese posible conocerlo, sería incomunicable. Bueno, ¿Cómo les contaba a mis amigos de mi pueblo que te había conocida a vos? Era imposible” .

“Él era un bombón, con ese pelo. ¡Era divino! Es divino” , devolvió gentilezas Cardone. Y Fantino siguió: “No voy a contar el lugar en donde vivía Dani, pero me invitó a cenar. Era 1998, en la prehistoria. Entro a su casa y veo que había puesto unos platos grandes y arriba el plato. Yo pensé que íbamos a comer en ese plato grande, pero era el plato de sitio. ¡Yo no sabía que eso existía en el universo! Pensaba: ¡Qué raro! ¡Pone dos platos!”.

“Después, serviste endivias. Y las conocí gracias a vos. ¡Sos una persona increíble!”, continuó. El conductor del programa, Ángel De Brito, quiso saber si estuvieron juntos mucho tiempo, y los dos aseguraron que no, pero al momento de definir la relación que los unió, se rieron nerviosos, pero aclararon que los dos estaban “sueltos” en aquel momento.