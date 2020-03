Danna García, de la recordada novela Pasión de Gavilanes, informó que tiene coronavirus

La actriz colombiana Danna García , quien fue Norma Elizondo en la recordada novela Pasión de Gavilanes , informó que tiene coronavirus . La artista había estado en el último mes en Europa de vacaciones con su familia y al regresar notó que tenía los síntomas de la enfermedad que es pandemia.

Al tener el diagnóstico de que está infectada, informó desde sus redes sociales que se encuentra en aislamiento y explicó que los médicos le dijeron que, en caso de no sentir la falta de oxígeno, se quede en su casa pues en su país no hay suficiente material reactivo para hacer las pruebas.

Lo que más extraña Danna desde su cuarentena

Además, desde una de sus historias, explicó que lo que más extraña es a su marido y a su bebé de dos años, con quienes no puede tener contacto para evitar cualquier posibilidad de contagio.

"Quédense a salvo, quédense en casita, no más bares, no más discotecas, no más eventos por favor, esto no va a parar, depende de ti y de mí", aconsejó la artista de 42 años.

Pasión de gavilanes se emitió en Colombia entre 2003 y 2004, pero muy pronto se convirtió en todo un fenómeno en todo el mundo al emitirse en países como Israel, Turquía y la República Checa. En la novela, García componía a Norma, una de las hijas de Bernardo Elizaondo.