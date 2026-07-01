Danny Glover habló por primera vez sobre su diagnóstico de Alzheimer: “No siento que sea el fin de mi vida”

A dos años de haber recibido el diagnóstico de Alzheimer, Danny Glover decidió hablar públicamente sobre el momento que atraviesa. El actor estadounidense, recordado por su papel en la saga Arma mortal, contó cómo es convivir con esta dura enfermedad y quiénes son sus pilares en este difícil momento.

La entrevista tuvo lugar en su histórica casa de San Francisco, donde vive desde hace cinco décadas. Acompañado por su hija, Mandisa, su hermano menor, Marty (con quien convive) y parte de su equipo de cuidadores, Glover alternó momentos de gran lucidez con otros en los que sus pensamientos se interrumpían o se desviaban hacia recuerdos y reflexiones personales.

“Todavía no lo he asimilado del todo”, reconoció el intérprete de 79 años en diálogo con People en alusión a su enfermedad. “Hay momentos que uno recuerda una y otra vez y que confirman que uno tiene buena memoria. Y hay momentos que jamás olvidaré”, expresó.

Danny Glover recibió un premio a su trayectoria profesional durante la convención FICCI-FRAMES 2009 de la Industria del Entretenimiento en Bombay, la India EFE

“Creo que a veces está consciente y otras veces no”, advirtió su única hija, fruto de su primer matrimonio con Asake Bomani, mientras recordaba que los primeros cambios comenzaron a hacerse evidentes en 2022. Acostumbrado a tener una memoria prodigiosa y a recordar con precisión detalles de conversaciones y situaciones de décadas atrás, el actor comenzó a olvidar aspectos de historias familiares que había repetido innumerables veces. “Mi padre siempre recuerda absolutamente todo desde 1970: en qué esquina estaba, con quién habló, de qué hablaron, qué ropa llevaban, todo. Te contaba tantas cosas sobre sus padres —y yo he oído esas historias una y otra vez— que siempre faltaban detalles. Me pregunté: ‘¿Qué estará pasando?’“. La situación encendió las alarmas y, tras una serie de estudios, llegó el diagnóstico de Alzheimer en 2023.

Lejos de mostrarse derrotado, el protagonista de El color púrpura eligió hablar de la enfermedad desde la resiliencia. Asumir la enfermedad significó comprender que no se trata de una experiencia individual, sino de una realidad compartida por millones de personas en todo el mundo. Por eso, decidió hacer pública su situación. “No siento que sea el fin de mi vida. Hay trabajo por hacer”, afirmó con determinación.

Danny Glover y Mel Gibson, la explosiva dupla de Arma mortal

Tener una red de apoyo ha sido fundamental en este proceso. Su hija se convirtió en una de sus principales cuidadoras y admitió que el cambio ha sido difícil tanto para él como para la familia. “Es un cambio en la esencia de quien crees que eres o de quien no crees que eres. Simplemente tienes que vivir el día a día”, señaló al describir la nueva rutina que comparten. “Discutimos mucho. Es que soy su madre. He asumido ese papel. Necesita discutir con alguien, y tengo que ser yo. Pero todo es por amor”, agregó.

La lectura y el mirar alguna serie son algunas de sus costumbres diarias para estimular la mente. “Cuando me despierto, intento pensar en algo. Leo algo, veo algo. ¡Me encanta Democracy Now!”, confesó Glover mientras continúa evaluando opciones de tratamiento junto a sus médicos y sus seres queridos. “Solo queremos que viva su mejor vida, como él nos hizo vivir la nuestra”, dijo su hermano Marty por su parte. Hoy por hoy, el actor se aferra a aquello que considera esencial: la compañía de los suyos y el deseo de seguir adelante. “Todavía tengo a mi hija, tengo amigos. Solo quiero decir que la vida continúa”, concluyó dejando un mensaje tan sereno como esperanzador.

A lo largo de su carrera, Danny Glover se convirtió en una de las figuras más respetadas de Hollywood. Tras destacarse en Broadway y en películas como En un lugar del corazón y El color púrpura, el actor -nacido el 22 de julio de 1946 en San Francisco- obtuvo fama internacional gracias a su interpretación del detective Roger Murtaugh en la exitosa franquicia Arma mortal, junto a Mel Gibson. Más tarde consolidó una trayectoria marcada por la versatilidad, con dramas, comedias y producciones familiares, además de un fuerte compromiso con las causas humanitarias y los derechos civiles, labor por la que en 2022 recibió el Premio Humanitario Jean Hersholt de la Academia de Hollywood.