Sylvester Stallone cumple 80 años: “La vida no se trata de cuántas veces caés, se trata de cuántas veces te levantás”

El 6 de julio, Sylvester Stallone celebra su cumpleaños número 80. El actor, guionista, director y productor es una de las figuras más reconocidas de la historia del cine. Gracias a personajes como Rocky Balboa y John Rambo, se ganó el cariño del público. Partícipe de algunas de las sagas más exitosas del séptimo arte, construyó una carrera marcada por historias de superación, perseverancia y espíritu de lucha.

La vida de Sylvester Stallone

Michael Sylvester Gardenzio Stallone nació el 6 de julio de 1946 en el barrio de Hell’s Kitchen, Nueva York. Durante su nacimiento sufrió una lesión provocada por el uso de fórceps que afectó parte de los nervios de su rostro, una característica que le dio su particular forma de hablar y expresión facial. Desde temprana edad, afrontó diversas dificultades familiares y económicas.

Uno de los papeles que catapultó a la fama internacional a Stallone fue la historia del boxeador Rocky (Fuente: Instagram/@officialslystallone)

Realizó varios empleos ocasionales mientras buscaba oportunidades en el cine y el teatro. Participó en producciones cinematográficas, lo que le llevó a escribir una historia propia. La trama se inspiró en una pelea de boxeo entre Muhammad Ali y Chuck Wepner. De esta manera, creó el guion de Rocky, proyecto que insistió en protagonizar pese a las ofertas para vender la historia sin actuar en ella.

La película relata la vida de Rocky Balboa, un boxeador de origen humilde que recibe la oportunidad de enfrentar al campeón mundial de los pesos pesados. El estreno se convirtió en un éxito y obtuvo varios premios Óscar, lo que dio origen a una de las franquicias más famosas de Hollywood y el comienzo del estrellato de Stallone. Sylvester interpretó al personaje en seis películas de la saga principal, además de participar posteriormente en las producciones derivadas centradas en el personaje de Creed.

Sylvester Stallone como John Rambo en la película "First Blood" (Fuente: Archivo LA NACION - Orion Pictures)

Otra de sus creaciones más importantes fue John Rambo, un veterano de guerra protagonista de una exitosa serie de películas de acción. A lo largo de su carrera participó en otros títulos destacados como Cobra, Tango & Cash, Demolition Man, Cliffhanger, The Specialist, Cop Land y la saga The Expendables.

Es reconocido por interpretar a personajes resilientes, con historias de vida difíciles y atravesados por la adversidad. Actualmente, Stallone continúa vinculado al cine y la televisión como actor, productor y creador de proyectos audiovisuales, siendo un referente para muchas generaciones.

Las frases más reconocidas de Sylvester Stallone