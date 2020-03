De Chris Hemsworth surfeando al particular look de Jennifer Lopez en el gimnasio

Antes de surfear, Chris Hemsworth hace una rutina de estiramiento Crédito: GROSBY GROUP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de marzo de 2020 • 13:53

Los famosos saben que nunca están solos, que siempre hay alguien que puede estar viendo qué hacen y buscando el momento para sacarles una foto, que luego recorrerá el mundo. Pero igual necesitan disfrutar de su tiempo libre y relajarse y si su imagen llega a los medios, que así sea. Esta semana los paparazzi apuntaron sus lentes hacia Chris Hemsworth , Jennifer Lopez y Camila Morrone y los captaron haciendo diferentes actividades.

Chris y su particular entrenamiento antes de surfear Crédito: GROSBY GROUP

Es sabido que Chris Hemsworth y su hermano Liam aman surfear en las costas australianas, donde viven. Pero pocos han visto cómo suele prepararse el actor de Thor antes de remontar las olas con su tabla. Sobre la arena firme, se estira y respira lentamente para poder ponerse en sintonía con el oleaje.

Chris, ya relajado, remontando las olas con su tabla Crédito: GROSBY GROUP

Quizás un poco menos relajada, se pudo ver también a Jennifer Lopez a la salida del gimnasio perfectamente maquillada, de musculosa blanca y calzas rojas que hacían juego con una cartera roja de su exclusiva marca.

JLo es una diva.. pero ¿no es un poco mucho el maquillaje y el bolso para sudar la camiseta en el gimnasio? Crédito: GROSBY GROUP

Por su parte, Camila Morrone compartió una cena con amigos en la que no estuvo su novio Leonardo DiCaprio . Extrañamente se mostró tímida ante los paparazzi que la esperaron en la puerta del local de Los Ángeles. Vestida de negro, la modelo y actriz argentina, se tapó el rostro al verlos hasta que entró al auto que la llevó lejos de ese lugar. La joven hace mucho que no sube fotos a su cuenta de Instagram, desde el día en el que acompañó al actor a la entrega de los Oscar . ¿Crisis? No, este fin de semana también fueron vistos juntos y felices.

Camila Morrone salió sola de un restaurante de Los Ángeles y a diferencia de otras veces, se tapó el rostro ante los paparazzis Crédito: GROSBY GROUP

Camila Morrone se subió inmediatamente al auto que la esperaba para evitar los flashes Crédito: GROSBY GROUP