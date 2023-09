escuchar

Jennifer Garner y Ben Affleck conforman uno de los vínculos más estrechos de Hollywood. Los actores, quienes se conocieron en el rodaje de Pearl Harbor y afianzaron su amistad en la filmación de Daredevil, se casaron en 2004, formaron una familia con sus hijos Samuel, Seraphina y Violet y decidieron separarse en 2015, aunque el divorcio se oficializó tres años después.

Desde ese momento, cada uno pudo apostar a nuevas relaciones románticas: la actriz está en pareja con el empresario John Miller y Affleck le dio otra oportunidad a su relación con Jennifer Lopez. Como consecuencia, más allá de que ya no los une un vínculo amoroso, sí consolidan diariamente su amistad. Recordemos que, años antes de que Affleck y Lopez se reencontraran, fue Garner quien acompañó al actor y director en sus internaciones y recaídas producto de su adicción al alcohol.

Exes Ben Affleck and Jennifer Garner share intimate moment inside car together https://t.co/ccbxF6IMMk pic.twitter.com/SlzLDOXPdM — Page Six (@PageSix) September 17, 2023

En las últimas horas, cobraron notoriedad unas imágenes de la actriz de Si tuviera 30 con su exmarido, abrazados en el auto del actor y director, ambos muy sonrientes, denotando una ineludible complicidad . Las fotos, publicadas por el portal Page Six, son una prueba más de cómo Garner y Affleck dejaron atrás conflictos del pasado en beneficio de la familia, aunque no tardaron en surgir versiones de que entre ambos está sucediendo algo más. Los actores no se hicieron eco de esos rumores, pero el realizador de Argo se mostró, días después, muy enamorado de su esposa, Lopez , en cierto modo respondiendo así a las especulaciones un tanto descabelladas.

Esta semana se los vio a Ben Affleck y Jennifer Lopez haciendo algunas compras en un mercado de pulgas. Abrazados y sonrientes los capturaron los paparazzi y así la actriz y cantante demostró que no tiene por qué preocuparse por la buena onda entre su esposo y su exmujer, Jennifer Garner Backgrid/The Grosby Group

Asimismo, a la cantante de “Love Don’t Cost a Thing” se la pudo ver junto a Violet Affleck en una salida que ratifica la armonía que reina en esa familia ensamblada. En febrero de este año, el matrimonio de estrellas de Hollywood encontró un hogar donde vivir. Se trata de una mansión, ubicada en Los Ángeles, que consta de 1400 metros cuadrados de edificación, dentro de un terreno que se extiende a 4000 metros cuadrados en medio del bosque.

Previamente, Lopez había puesto a la venta a su vez su mansión en Bel-Air, que fijó en 42 millones y medio de dólares y que compró en 2016, por 28 millones. El objetivo de la artista siempre fue el de mudarse con Affleck y sus hijos, y con los mellizos que la cantante tuvo con Marc Anthony, Emme y Maximilian. El nuevo hogar de la familia Lopez-Affleck tiene siete habitaciones, 13 baños, un garaje para seis coches, una casa de huéspedes independiente, un cuarto para el servicio, una bodega y un gimnasio; además de una pileta, un jacuzzi, una cocina al aire libre, un spa y una sala de cine.

Jennifer Garner y su novio, John Miller, disfrutan de una salida deportiva este año x17/The Grosby Group

“Nos mudamos juntos. Y los chicos también se mudaron juntos. La verdad es que esta ha sido una transición muy movilizante, que a la vez hace que todos nuestros sueños se hagan realidad. Y ha sido un año fenomenal. Puedo decir que fue mi mejor año desde que nacieron mis chicos”, explicaba Lopez hace unos meses durante una entrevista con Today. “Esta transición es un proceso que debe ser llevado a cabo con muchísima delicadeza. Los chicos sienten todo, son adolescentes, pero de momento todo marcha muy bien. Y lo que yo espero cultivar en nuestra familia es que los niños de Ben sepan que yo soy una aliada para ellos, como también que mis niños sepan que Ben es un aliado para ellos, alguien que los ama y se preocupa”.

Lopez y Affleck celebraron el primer aniversario de casados

Hace un mes, Lopez y Affleck celebraron su primer aniversario de casados compartiendo fotos inéditas de su casamiento . La pareja dio el “sí, quiero” en agosto de 2022 con una extravagante ceremonia en Georgia, Estados Unidos, tras una primera boda íntima y descontracturada en Las Vegas.

“Hoy hace un año”, escribió Lopez como epígrafe de las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram para celebrar el aniversario. En las mismas se ve a la pareja dándose un beso mientras estallan los fuegos artificiales. “Querido Ben. Sentada aquí sola, mirando mi anillo, sintiéndome abrumada, me invita a querer cantar. ¿Cómo terminamos aquí? Sin volver para atrás, esta es mi vida”, añadió la actriz y cantante, muy enamorada de su esposo.

Jennifer Lopez y Ben Affleck, en una foto inédita de su boda

En la primera ceremonia que celebraron en Las Vegas se pudo ver solo a Emme, la hija de Lopez, y a Seraphina, una de las hijas de Affleck, quienes oficiaron de testigos . “Anoche volamos a Las Vegas, hicimos fila para obtener una licencia con otras cuatro parejas (…) Leímos nuestros propios votos en la pequeña capilla y nos entregamos los anillos que usaremos el resto de nuestras vidas”, escribió la cantante en su newsletter, On the JLO, luego de que se filtrara la noticia.

La segunda ceremonia fue menos espontánea y verdaderamente multitudinaria. La misma fue celebrada el 20 de agosto de 2022 en la lujosa residencia que el actor tiene en Georgia, y duró nada menos que tres días. Para esas jornadas tan especiales, la novia lució tres vestidos: uno de Ralph Lauren con una cola de seis metros de largo, otro con collares de perlas en cascada que recordaba al old Hollywood, y el último con silueta de sirena y cristales de Swaroski.

LA NACION