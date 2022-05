De Fabián Vena y Paula Morales a Agustina Cherri, los famosos disfrutaron de la premiere de Doctor Strange en el multiverso de la locura

En la avant premiere de Doctor Strange en el multiverso de la locura, que se llevó a cabo este martes en el Dot Baires Shopping, los famosos e influencers hablaron con LA NACION e imaginaron a dónde irían si pudieran abrir portales para viajar a otras dimensiones.

Hace tiempo que se transformó en un rituaI ir a ver “la nueva película de Marvel”. Este jueves se estrena Doctor Strange en el multiverso de la locura y, tal como explicó el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, el film protagonizado por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen promete dar inicio a una nueva fase dentro de esta saga de películas .

En el evento en el que el ex Sherlock Holmes recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, Feige se dirigió al actor británico y declaró: “Te convertiste en el ancla del universo cinematográfico de Marvel y en el único actor capaz de guiarnos a través de la locura del Multiverso”. Es tal la expectativa que las celebridades también se acercaron para ver el film un día antes del estreno y evitar a toda costa tener que tratar con el némesis de las películas de superhéroes: el spoiler. Para combatir a su “archienemigo”, el equipo de Disney decidió ir de lleno contra su principal debilidad, las filtraciones. Para eso, los celulares debían quedar guardados fuera de la sala en una bolsa plástica que le sería devuelta al espectador una vez finalizada la función. Ahora sí, con el público futuro a salvo, empieza la película.

Un palacio de chocolate y la revancha de Marty McFly

LA NACION invitó a los famosos a imaginar qué harían si tuvieran los poderes de Doctor Strange. El Hechicero Supremo es capaz de abrir portales para transportarse a través de las diversas realidades del Multiverso, que llega a la pantalla grande con el ojo del director Sam Raimi, el mismo que dirigió la trilogía original de Spider-Man, protagonizada por Tobey Maguire.

Una de las famosas presentes en la avant premiere fue la modelo e influencer Cande Ruggeri, quien vislumbró la posibilidad de ir hacia otro planeta “con cascadas de chocolate y cosas que se puedan comer”, y aclaró: “Lo dejo a mi novio de lado, iría con amigas” .

Con el mismo espíritu aventurero, la pareja de Emilia Attias y el Turco Naím también abrazó la posibilidad de viajar fuera de la Tierra. En su caso, a “un planeta de playas cálidas y paisajes hermosos” .

Como si conservara parte de la esencia de Cielo, el papel que personificó en la tira Casi Ángeles, Attias conectó con el mundo de brujas y hechiceros que se presenta en la película de Doctor Strange y mostró su costado más esotérico: “En las noches de luna llena me gusta hacer mis rezos, con mis velas y piedras”.

Otra famosa pareja que se animó al juego fue la de los cantantes Germán “Tripa” Tripel y Florencia Otero, pero mientras deambulaban para dar con la respuesta más indicada, el comentario más tierno se interpuso en sus pensamientos. “¡Vamos al palacio de chocolate!”, propuso su hija Nina.

Inmediatamente, ambos aceptaron la invitación, contagiados por la inocencia de la pequeña Nina. Mientras Flor Otero eligió viajar hacia el futuro para conocer las civilizaciones más avanzadas, el ex Mambrú lanzó: “Haría lo que no hizo Marty McFly en Volver al futuro: averiguar quiénes ganan, apostar y llenarme de plata”.

Esa fue la misma línea de pensamiento que guió a Eduardo Massa Alcántara, más conocido como Cabito. “Me transportaría para atrás para corregir las cagadas que hice en mi vida, pero también para comprar bitcoins a dos dólares”, bromeó.

Lejos del mundo del dinero, el humorista Campi se tomó unos segundos y visualizó la inmensidad que se abriría ante él si efectivamente tuviera los poderes del protagonista de la película. “¿Te contesto en serio?”, deslizó antes de reconocer su plan: “Iría a ver si existió Jesús” .

Además, desde un plano más personal, dijo que volvería a su infancia: “Me gustaría ir a cuando era chico y estaba en el taller de plumeros que fabricaba mi abuelo. La pasaba bárbaro, él hacía los plumeros y yo lo acompañaba haciendo juguetes, como hago ahora, pero en vez de hacerlos para divertirlos a ustedes, lo hacía para divertirme a mí”.

El actor se reconoció como un seguidor “vintage” envuelto en el mundo Marvel por el impulso de sus hijos, a un punto tal que su superhéroe favorito es “Condorito”, un personaje totalmente opuesto al elegido por Sofía Pachano, quien declaró su amor por El Increíble Hulk. Fanática del Universo Marvel, la exconductora de Cocineros Argentinos se lamentó al saber que, al entrar a la sala del cine, no había vuelta atrás y el spoiler sería inevitable. “Me acabo de dar cuenta que lo que pasó en la serie Wanda Vision continúa en esta película y yo no la terminé de ver…”.

Para ella, las películas fantásticas de superhéroes son, en sí mismas, un portal que permite que uno se abstraiga de la realidad. Y en su caso, si pudiera llevar esa posibilidad a un plano superior, la utilizaría para revivir momentos de su niñez que no recuerda, como cuando iba a ver los espectáculos que hacían sus padres.

Los comediantes Fernanda Metilli y Soy Rada contaron que lo usarían para viajar a Nueva York a ver a la hija del mago, Bianca, quien pronto se irá a estudiar actuación a los Estados Unidos. La adolescente fue clave en la salida familiar de anoche: dio cátedra de sus conocimientos del mundo Marvel y les explicó en el camino hacia el Dot todo lo que tenían que saber para entender la película que verían.

Otro concepto que plantea la película de Doctor Strange es la posibilidad de crear diferentes universos a partir de las elecciones de todos los días, lo que despierta una pregunta inevitable: ¿Qué decisiones te transformaron en la persona que sos hoy? Para responder a esta pregunta, el influencer Kevsho eligió el momento en el que decidió subir el primer video a su canal de YouTube, donde hoy tiene más de 4,5 millones de seguidores. “Tuve muchísimas dudas, pero entre una cosa y otra, eso me permitió hacer todo lo que estoy haciendo ahora”, celebró.

El actor Felipe Colombo tomó una decisión similar, que lo transformó en la persona que actualmente conocemos en nuestro universo. “Si no hubiera ido al casting de Chiquititas en México no me hubiera pasado todo lo que me pasó. El cambio en mi vida fue muy radical y se dio a partir de una decisión muy pequeña. El casting se hacía en el Four Seasons y mi mejor amigo me dijo: ‘Vamos porque quiero conocer el hotel’. Fuimos porque queríamos conocer el hotel y por el catering, pero a la media hora estaba cambiando de vida por completo”.

Finalmente, la modelo Barby Franco dijo que, si se encontrara con ella misma en otro universo, se miraría de arriba abajo y exclamaría: “¡Ay, pero qué bomba!”. Sin embargo, el halago vendría acompañado de “dos horas de terapia” y de un consejo: “Bajá de la nube en la que vivís y venite a la Tierra un segundo”.

