Yanina Latorre reveló las insólitas exigencias de Ana Rosenfeld en LAM: ropa importada y paraguas hasta el remís cuando llueve

Yanina Latorre cambió el rol de panelista por el de invitada y se animó a sacar los trapitos del equipo de LAM al sol. Desde su mala relación con Ana Rosenfeld y sus exigencias dentro del programa hasta la forma de trabajar de Estefanía Berardi, la mujer de Diego Latorre compartió muchas infidencias con Florencia de la V en la mesa de Intrusos en el Espectáculo, también por la pantalla de América.

Respecto a Rosenfeld, Latorre reforzó sus anteriores dichos, cuando un grupo de exclientas de la mediática abogada aparecieron para denunciarla por estafa. “No le creo”, disparó ahora, contundente y se preguntó con qué necesidad entró la letrada a un programa de televisión con tanta exposición sabiendo que estas denuncias podrían aparecer. En ese mismo sentido, señaló que el caso de Beatriz Salomón es otro ejemplo. “Hay que estar muy limpia y Ana no tenía la necesidad de entrar a la tele” , explicó.

Luego de mantenerse firme en su postura, habló divertida de las exigencias de “diva” que tendría la letrada en su flamante rol de panelista . “Un día en la puerta, se largó a llover y viste que te piden un remise. Cuando se va grita ´¿y a mí quién me lleva con paraguas?´ ´Señora, no estamos en un evento. Acá estamos trabajando. Cada una agarra su bolso, sus cosas…”, repasó ante las risas de todos.

“Sale y dice ´ay, ¿Quién me trae una Sprite Zero?´ Perdón, dije una marca. ´¡Nadie! Andá a la máquina y garpala”´ ´No uso billetera´, argumenta ella. ¿Cómo salís entonces? Todo eso me empezó a engangrenar... ”, relató Latorre, cada vez más indignada, y confió que esas actitudes marcaron un quiebre en su relación.

Con la imposibilidad de contener las ganas de seguir hablando de Rosenfeld y con el visto bueno del público presente, Latorre continuó con los ejemplos: “ La ropa. Ropa importada quería . ¿Viste que las vestuaristas te traen las marcas que hay en la Argentina? La que usamos todos. Y de repente hay una muy buena, una de showroom, las mezclás, son divinas. Laburantes, emprendedores, las que uso todos los días. ´Ah, no. no. Yo uso ropa importada´, dijo”, recordó.

“La vestuarista va y le consigue ropa importada. Claro, un mayorista de esos que te la traen. ´Ah, no, no. Vos no entendiste. Te voy a llevar a mi casa al vestidor, yo uso todo Dolce&Gabbana, Prada… ' ¡Pero señora, tráigalo usted!, remató.

Yanina Latorre y Ana Rosenfeld, en veredas bien opuestas

“Todo ese tipo de cosas, que tampoco le gustaba el peinado y no sé, a mí me empezaron a irritar. Mucho destrato con el compañero, además... Y todavía no se aprendió los nombres. Ayer le dijo al microfonista ´querido`. Acá somos todos compañeros de laburo, hay que saber los nombres y hay que saludar cuando se llega”, concluyó.

Sin perder el tiempo, cuando terminó con el tema Rosenfeld se sinceró. “Me van a preguntar todos por Estefi, les contesto antes: a mí Estefi me cae bien. Fuera del aire es divertida. Entiendo el papel que hace. De hecho me escribe todos los días, me llama, me pide consejos y después me chucea al aire”, reveló, y en este caso sí se mostró comprensiva. “ La entiendo, está empezando, es nueva. El levantamiento del portal, la pelea. Y yo entro fácil”, reconoció.

Sobre su forma de trabajar, Latorre explicó que cree que la información que lleva a LAM “no es mala, pero es mucho más de redes, no tiene el camino de la vieja escuela , de buscar la información y hablar con los protagonistas”.

El romance entre Tini y Rodrigo de Paul inició el enfrentamiento entre Yanina Latorre y Estefanía Berardi

A continuación, aseveró: “Hay que ver que luego puedas sostener esa información [de redes] en el tiempo, que tengas contenido y que no te desmientan todo. ‘Me dijeron, lo escuché...’ Eso no es información.