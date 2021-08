De Gal Gadot y Megan Fox a Harrison Ford: ¿de qué trabajaban los famosos antes de llegar al estrellato?

No siempre fueron exitosos, millonarios y populares; antes de llegar a Hollywood, muchos debieron trabajar como meseros, vendedores, personal de limpieza o guardavidas; qué hacían antes de ser famosos Brad Pitt, Sylvester Stallone, Beyonce y Ashton Kutcher, entre otros

Cynthia Caccia LA NACION

Son reconocidos en todo el mundo, viven vidas excéntricas y sus cuentas bancarias acumulan millones. Pero no siempre fue así. Antes de protagonizar las mejores películas de Hollywood o recorrer los escenarios más importantes con su música, estas celebridades tuvieron que remarla desde abajo con trabajos comunes y, en más de un caso, sorprendentes. Desde meseros y vendedores hasta empleados de limpieza o guardavidas, todo lo que hicieron los famosos antes de llegar al estrellato.

Harrison Ford, el carpintero

Harrison Ford se ganó la vida como carpintero antes de hacer su camino en Hollywood Archivo

Antes de ser Indiana Jones, Harrison Ford tuvo varios trabajos interesantes. De más chico fue consejero de niños scouts en un campamento y comentarista deportivo en su escuela. Sin embargo, mientras esperaba su gran oportunidad en Hollywood (Ford ya era actor pero sólo le ofrecían hacer de extra), el actor tuvo que pensar la forma de mantener a su familia y comenzó con un oficio que, al parecer, tenía desde siempre: la carpintería. Si bien primero se ocupó de algunos arreglos en su casa de Los Ángeles, era tan bueno que rápidamente se convirtió en el recomendado de su gente conocida. Y la gente que conocía era gente del cine, entre ellos: el director Fred Roos. Según palabras del propio actor, su golpe de suerte fue gracias a una puerta. Francis Ford Coppola estaba remodelando su oficina y había que colocar una puerta. Y por supuesto, Fred Roos llamó a su carpintero de confianza, Harrison Ford. “Le dije: ‘Lo haré, gracias, pero solo si puedo hacerlo por la noche. Es la oficina de Francis. Me gusta ser carpintero y me gusta ser actor, pero no quiero mezclar las dos cosas”, confesó el intérprete sobre su condición para aceptar el trabajo. El resto es historia...

Gal Gadot, entrenadora de combate en el ejército

Gal Gadot: actriz, modelo y exinstructora en el ejército de su país GROSBY GROUP

Antes de convertirse en la “Mujer Maravilla”, Gal Gadot tuvo un pasado muy llamativo. Tras trabajar como niñera y cajera en una reconocida casa de hamburguesas, la morocha sirvió durante dos años en las Fuerzas de Defensa de Israel como entrenadora de combate. “Vos das dos o tres años, y no se trata de vos, aprendés disciplina y respeto”, confesó sobre la experiencia que claramente le sirvió a la hora de encarnar sus posteriores papeles en cine. Después de culminar el servicio militar, la actriz y modelo estudió derecho y relaciones internacionales en la Universidad IDC Herzliya, donde se graduó con honores.

Quentin Tarantino, el chico del videoclub

Quentin Tarantino, el chico del videoclub

A los 15 años, Quentin Tarantino abandonó la escuela para tomar clases de interpretación. Sin embargo, de alguna forma tenía que costearlas y por eso se puso a trabajar en un videoclub de Manhattan Beach. Allí, Quentin pasaba la mayor parte del tiempo observando cuáles eran las películas que más elegía la gente, experiencia que le sirvió como fuente de inspiración para su posterior carrera como director. “Cuando la gente me pregunta si fui a la escuela de cine, les digo: ‘No, fui al cine’”, argumenta con tono jocoso. Y mientras recomendaba películas, el director de Pulp Fiction se metió en la industria de la pornografía. A los 16 años acompañaba al dueño de una revista a recolectar números atrasados en los puestos de diarios y a los 20 ya trabajaba como acomodador en un cine triple X. Hoy en día, a pesar de ser uno de los guionistas y directores más renombrados de la industria, Tarantino sigue incursionando en otras facetas, ya que tiene su propia marca de tabaco llamada Red Apple. De hecho, en la mayoría de sus películas podemos ver cómo sus personajes consumen esos cigarrillos.

Megan Fox, la mujer plátano

Megan Fox trabajó en una heladería

La famosa actriz de Transformers también tuvo un empleo normal antes de ser un ícono de Hollywood. Su primer trabajo fue en una heladería como cajera. Sin embargo, una vez por semana debía ayudar en la promoción del negocio y disfrazarse, algo de lo cual no está muy orgullosa pero que recuerda con mucha gracia. “El único trabajo real que he tenido fue en una pequeña heladería de Florida como cajera. Cada viernes alguien tenía que vestirse como un pedazo de fruta y hacer promoción cerca de la ruta”, reveló Megan Fox hace un tiempo en una entrevista con Ellen DeGeneres. ¿De qué fruta se disfrazaba ella? “Yo era un plátano gigante. Era algo raro porque la única parte que se veía de mi cuerpo era mi cara”, recordó, entre risas.

George Clooney, el vendedor de zapatos

George Clooney fue vendedor de zapatos de mujer antes de convertirse en galán de Hollywood EFE

Antes de convertirse en uno de los galanes más codiciados de la pantalla grande, George Clooney tuvo todo tipo de trabajos. Si bien su ingreso al mundo del espectáculo se dio desde la cuna (su padre Nick Clooney era periodista y presentador de televisión y su tía Rosemary, cantante y actriz), su verdadero sueño era jugar al béisbol. Fue así como a los 16 años ingresó al equipo Reds de Cincinatti, pero al no tener demasiado éxito decidió cambiar su rumbo y seguir los pasos de su padre. Mientras estudiaba periodismo en la Nothern Kentucky University, el actor hizo de todo para solventarse: vendió zapatos de mujer, seguros de auto y cigarrillos. Incluso, trabajó de mozo y de albañil.

Sylvester Stallone, el mejor amigo de los leones

Sylverter Stallone solía limpiar la jaula de los leones en el zoológico para ganarse unos dólares Instagram

Antes de subirse al ring convertido en el emblemático Rocky, Sylvester Stallone se ganó la vida de una manera muy particular. El joven y aspirante a actor limpiaba las jaulas de los leones en el zoológico del Central Park, en Nueva York, para solventarse día a día. Su primer acercamiento al arte fue tiempo después vendiendo tickets en el Baronet Theatre, hasta que en 1970 debutó en una película porno para pagarse sus clases de arte dramático. Según declaró a la revista Playboy, la necesidad económica lo obligó a tomar esa decisión, ya que para ese entonces contaba solo con veinte dólares en su cuenta bancaria.

Ashton Kutcher, el chico de la limpieza

El galán donaba su sangre a cambio de unos cuantos dólares para llegar a fin de mes

Ashton Kutcher abandonó la ingeniería biomédica para perseguir su sueño en el mundo del modelaje y la actuación. Sin embargo, a pesar de su belleza y carisma, al principio no le fue nada fácil y el carilindo tuvo que trabajar como empleado de limpieza, barriendo el suelo en una fábrica de cereales. Sin embargo, ese no fue su trabajo más raro. Como tampoco llegaba a fin de mes, el protagonista de Two and a Half Men donaba su sangre a cambio de dinero para sobrevivir.

Jake Gyllenhaal, el guardián de la playa

Jake Gyllenhall solía pasar sus veranos como guardavidas antes de ser famoso AFP

Si bien Jake Gyllenhaal nació en una familia de artistas (es hijo del director Stephen Gyllenhaal y de la guionista Naomi Foner y sobrino del director Robert Achs), sus padres siempre se encargaron de mantenerlo con los pies en la tierra. Por eso, y mientras se formaba académicamente, ambos insistieron en que el joven trabajase y sea autosuficiente. Durante el año se desempeñaba como ayudante de mozo en el restaurante de un amigo de la familia y en los meses de verano se calzaba el traje de guardavidas en la playa. Afortunadamente, Gyllenhaal no tuvo que vivir situaciones peligrosas en el mar pero sí ayudar a una mujer que fue picada por una medusa en una de sus piernas.

Beyoncé, la reina de las melenas

Beyoncé, la peluquera COLUMBIA RECORDS

Antes de saltar a la fama con las Destiny’s Child, Beyoncé trabajó como ayudante en el salón de belleza de su madre, llamado Mama Tina. Si bien primero arrancó barriendo el cabello del suelo, su costado artístico fue más fuerte y la instó a ir por más. La cantante se perfeccionó en corte y peinado, convirtiéndose en una de las mejores peluqueras del local. Talento que podemos observar cada vez que se sube al escenario con sus magníficos looks.

Brad Pitt, el pollo bailarín

Brad Pitt se disfrazaba de pollo cuando trabajaba en un local de comida rápida GROSBY GROUP

Brad Pitt no se convirtió en estrella de la noche a la mañana. Si bien ahora lidera el ranking de los actores mejor pagos de Hollywood, su camino no fue fácil y tuvo que realizar varios sacrificios para cumplir su sueño. Lo cierto es que -con una licenciatura en periodismo bajo el brazo- Pitt trabajó repartiendo heladeras y como chofer de limusinas mientras esperaba que la industria le abriera sus puertas. ¿Su trabajo más curioso? Cuando tuvo que promocionar un restaurante de comida mexicana, “El pollo loco”, disfrazado de ave gigante. Su misión: atrapar clientes por las calles de Los Ángeles.