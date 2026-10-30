De género discutido a fenómeno: el musical en la Argentina cumple 100 años y más de 40 referentes lo celebrarán en un show único

El 1º de noviembre, a las 20.30, hay fiesta en el Teatro Ópera para celebrar un aniversario redondo de uno de los géneros teatrales más queridos. Así, en esa sala se estrenará 100 años de musicales, un espectáculo que dirigen Pablo Gorlero y Ricky Pashkus y que reunirá a más de sesenta referentes del género en el país, como Raúl Lavié, Melania Lenoir, Alejandro Paker, Fernando Dente, Julieta Nair Calvo, Alejandra Radano, Juan Rodó, Laura Esquivel y Ana María Cores, entre otros.

LA NACION conversó con Gorlero para tener detalles de este show que solo tendrá un única función. “La idea de hacer 100 años de musicales surge en mi cabeza desde hace unos años, cuando ya tenía muy presente que en 2026 se cumpliría el centenario de la primera vez que se utilizó el término ‘comedia musical’: ‘Llega a Buenos Aires la primera comedia musical: Judía’ (obra de Ivo Pelay y Ermanno Andolfi, presentada el 8 de julio de 1926 en el Teatro Porteño). Así decían los titulares de los diarios de ese entonces. Convengamos que antes de eso hubo muchas otras obras musicales que los historiadores catalogamos dentro de los géneros del sainete lírico o de la zarzuela criolla. El año pasado se lo recordé a Ricky y empezamos a pensar la manera de celebrarlo. Por supuesto, queríamos hacerlo con un gran show y eso no es posible si no te acompañan productores. Así apareció el grupo de locos que integran 5 Sentidos y le dimos forma a este show que tiene 44 cantantes, 18 bailarines, 31 coreutas y 18 músicos”, detalla Gorlero.

Y aclara: “Tenía muy presente que quería cruzar a las distintas generaciones de artistas. Desde consagrados como Raúl Lavié y Ana María Cores hasta figuras del género como Alejandra Radano, Flor y Marisol Otero, Alejandro Paker, Juan Rodó y Melania Lenoir, solo por mencionar algunos; pasando por generaciones intermedias que podrían representar Federico Couts o Laura Esquivel hasta los valores emergentes como Valentín Zaninelli, Jerónimo Dodds, Daniela Rubiatti y Carolina Mainero, entre muchos más”.

“En nuestros shows, con Ricky siempre queremos mantener el factor sorpresa, por eso no adelantamos el repertorio", dice Hernan Zenteno - La Nacion

De este show que conmemora el siglo del teatro musical, el director y también historiador teatral, no quiere adelantar demasiado. “En nuestros shows, con Ricky siempre queremos mantener el factor sorpresa, por eso no adelantamos el repertorio. Pero sí puedo contar que no es un recorrido histórico, sino un show que irá compartiendo momentos clave del género, y repasará cuadros musicales que el público va a reconocer, como homenajes a próceres del teatro musical como Francisco Canaro, Discepolín, Beatriz Bonnet, Víctor Laplace, Hugo Midón y Pepe Cibrián, además de muchos otros. La coreografía es de Verónica Pecollo, los arreglos vocales son de Matías Ibarra y la dirección musical es de Carlos di Palma”, indica Gorlero.

Un género discutido

Lavié es también uno de los próceres del género que va a ser parte de 100 años de musicales. El actor y cantante reflexiona sobre los inicios de la comedia musical y su proyección, y su propia experiencia. “El musical fue un género discutido y nunca aceptado, al principio. Y no había tanta gente preparada como la hay hoy. Recuerdo que en los 60 vi Los fantásticos, una de las primeras obras musicales importantes de Broadway que se hicieron acá, con Luis Medina Castro, Mabel Manzotti, Osvaldo Pacheco, actores que cantaban y se movían un poco, pero que no tenían otra experiencia. Hacía poco que yo estaba trabajando y me enteré que Medina Castro se iba y pensé en hablar con el director, que era Juan Silver. No me conocía de nada, pero me presenté y le dije que me gustaría sumarme, porque me sentía capaz de hacer el personaje. Claro, yo no tenía experiencia de nada, pero se ve que me vio pasta, porque me dio un libro y me dijo que fuera al teatro todas las noches que pudiera, para ver la obra y, en especial, prestar atención al rol de Medina Castro”.

Raúl Lavié y Alejandro Paker Gentileza

Y completa: “Así que fui todos los días e hice los deberes. Sin embargo, cuando el director les planteó mi pedido a los productores, dijeron que no porque yo no tenía experiencia. Silver me prometió que si tenía otra cosa iba a llamarme. Y así lo hizo unos años después, cuando montó Locos de verano, en el Teatro San Martín, que también interpretaba Medina Castro con Susana Rinaldi, que empezaba recién a cantar. Ese fue mi primer contacto con el musical. Después vinieron muchos otros acá y en México, donde hice Hello Dolly con Libertad Lamarque y El hombre de la Mancha, con Nati Mistral. Y luego hice Zorba, Pippin, El violinista en el tejado, La jaula de las locas”, rememora para LA NACION, y adelanta que en 100 años de musicales va a hacer algunas canciones de obras que protagonizó a lo largo de su carrera, entre ellos un tema de El hombre de la Mancha: “Va a ser un gran espectáculo y la reafirmación del género, hoy más que nunca porque hay actores muy preparados y se puede estudiar canto, baile, actuación. Estoy muy, muy feliz de ser parte de la historia del musical en la Argentina”.

La masividad

Otro referente del musical en nuestro país es Alejandro Paker que también forma parte de este show y cree que “cada vez hay más público y más conciencia de estudio, de preparación. Eso llevó su tiempo, pero a partir de los 90, y tal vez un poco antes, se empezó a generar esta masividad en el género, porque ahora hay seis comedias musicales en la cartelera porteña, algunas internacionales y también de manufactura nacional”, describe a LA NACION. “Alejandro Romay fue uno de los primeros en traer grandes musicales, inclusive cuando quiso hacer Jesucristo Super Star le incendiaron el teatro, durante la dictadura. Antes no había actores integrales ni tan formados… Recién en los 2000 empezaron a aparecer las escuelas de comedia musical. Hasta hay escuelas terciarias con título, que tienen que ver con la producción, la dirección y la actuación en teatro musical. Para mí son indicadores de que el género está creciendo y se profesionaliza cada vez más. En paralelo, también empezó a emerger el teatro musical independiente, de autores argentinos. Hoy podemos ver obras que trascienden y son exitosas en el circuito independiente, y que han saltado al teatro comercial. Además, se hacen musicales en las escuelas, en centros culturales y hasta en countries. Esto no sucedía antes... A lo mejor hacían una obra, pero no un musical. Y también démosle crédito a los productores de teatro comercial que asumen el riesgo de grandes producciones”, explica Paker, cuyo romance con el musical empezó en su Rosario natal cuando era apenas un adolescente.

“El primer musical que vi, hecho por argentinos, fue El diluvio que viene, con José Ángel Trelles. Ahí dije ‘yo quiero hacer esto’. Ya había visto Flashdance, Fama, All that jazz, en cine. Y el primero que hice fue estudiando teatro en Rosario, con Lauro Campos, que había escrito una obra donde había un personaje que cantaba las canciones de Cabaret y estaba inspirado en el maestro de ceremonias de ese musical. Él le había cambiado la letra de las canciones, al servicio de la dramaturgia de la obra, y quiso que yo lo hiciera. De alguna manera, fue premonitorio y me preparó. Al menos, me despertó la curiosidad… Cuando me llamó Pablo Gorlero para participar de este festejo le dije que sí. ¡Cómo no voy a estar en el cumpleaños número 100 de los musicales! Es cómo no estar en el cumpleaños de la Mirtha (risas). Seguramente, ella debe ser la que más ha visto este género. Puedo adelantar que voy a cantar algo propio, de industria nacional, de un musical que ya hice y puedo decir que lo escribió Alejandro Dolina y lo escribió Federico Mizrahi. Es una joyita maravillosa”.

No todo es brillo y plumas

Con una trayectoria de más de veinte años en el género, Melania Lenoir también es parte de 100 años de musicales. En diálogo con LA NACION habla del show y también cuenta cómo ve la proyección del género en el país. “Es una alegría tener estos espacios donde se reúnen a muchos referentes y también gente joven. Sin embargo, no están todos porque no se puede. Es un medio grande que tiene mucho amor, mucha disciplina, mucho talento. Para mí, es una alegría poder ayudar a sostener la bandera de defender el género, que a veces es un poco bastardeado y tan difícil de hacer. Con los años, sin embargo, va ganando prestigio y más fuerza también. Cada vez hay más chicos que hacen musicales. La oferta es amplia porque podés entretenerte con Hairspray o ver La desgracia, que tiene un trasfondo social y deja un mensaje o Casi normales, que es un dramón. En el musical no todo es brillo y plumas y hay que decirlo porque muchos pueden pensar que tienen historias superficiales y no es así; hay de todo. Hace unos años decidí dar todo lo que tengo de mi talento, mi arte y de mí, para ayudar a que este género siga creciendo. Y siento que somos varios, entre ellos Gorlero y Pashkus. No puedo contar nada de lo que va a suceder el domingo, pero sí decir que no van a escuchar un tema nuevo de mi voz, sino que es uno que ya me escucharon cantar, aunque en una versión nueva, con una orquestación distinta. Y que hay cuadros musicales de varias obras. Todas las comedias que están se han estrenado en nuestro país, ya sea de producción propia, o internacionales”.

Melania Leloir Fabian Marelli - LA NACION

Para agendar

100 años de musicales. Dirección general: Ricky Pashkus y Pablo Gorlero. Producción ejecutiva: Diego Licht. Producción general: 5 Sentidos. Única función: domingo 1° de noviembre, a las 20.30. Teatro Ópera (Corrientes 860). Entradas en venta en Ticketek.com.ar.