De Jennifer Aniston a Sylvester Stallone y Zendaya, las estrellas mejor pagas de la TV
Las grandes figuras de Hollywood mantienen contratos millonarios en un negocio que cambió sus reglas; quiénes cobran más por episodio
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La televisión cambió y el streaming reconfiguró el negocio, pero esa transformación no significó una pérdida de poder de negociación para las grandes estrellas de Hollywood. De Jennifer Aniston y Sylvester Stallone a Zendaya, los nombres más convocantes siguen consiguiendo contratos millonarios para encabezar series. Sus apellidos aún son una apuesta fuerte para las plataformas.
Así lo refleja un relevamiento de Variety, que sitúa los mayores cachés en torno a los dos millones de dólares por episodio. La publicación describe un mercado en el que cayó la producción de series originales, pero continúa la competencia por las estrellas de Hollywood capaces de atraer espectadores. “El negocio de los salarios televisivos sigue siendo muy bueno”, aseguró uno de los agentes consultados para el informe. El relevamiento salarial fue elaborado por Michael Schneider y Joe Otterson para la publicación especializada.
En ese escenario, las temporadas cortas resultan atractivas para las figuras del cine: permiten comprometerse con seis, ocho o diez capítulos, en lugar de las extensas entregas de la televisión tradicional. Al mismo tiempo, según Variety, la menor rigidez de las cláusulas de exclusividad facilita alternar proyectos. La presencia de una estrella en una serie ya no exige necesariamente que concentre allí toda su actividad profesional.
Entre las plataformas, Variety señala a Apple como la más competitiva en salarios, con HBO y Amazon también en la disputa. Paramount+ ofrece, a su vez, pagos de más de un millón de dólares por episodio a algunos de sus protagonistas.
Los nombres que encabezan la lista
Según las estimaciones de Variety, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon integran el grupo de mayores ingresos por su trabajo en The Morning Show. Ambas reciben alrededor de dos millones de dólares por episodio, una cifra que también alcanzan Sylvester Stallone con Tulsa King y Chris Pratt con La lista terminal.
El siguiente tramo reúne a Kenneth Branagh, por Laird; Harrison Ford y Jason Segel, por Terapia sin filtro; Kelly Reilly y Cole Hauser, por Rancho Dutton; y Elisabeth Moss, por Luminosas. Todos superan el millón de dólares por capítulo.
Más abajo, aunque todavía dentro del club de las siete cifras, aparecen Zendaya por Euphoria, Nicolas Cage por Spider-Noir y Robert De Niro por Día Cero. También figuran Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short por Only Murders in the Building. Sus pagos rondan el millón por entrega.
Según Variety, los contratos millonarios se concentran en las figuras que encabezan los elencos. El panorama es más difícil para los actores que antes podían sostenerse con trabajos en pilotos y participaciones en distintos programas. Las oportunidades de las grandes estrellas, advierte la publicación, no reflejan la situación de toda la profesión.
El informe también aclara que los montos por episodio son aproximados y que algunos incluyen honorarios de producción y otros bonos. Además, la selección no es exhaustiva: reúne algunos de los acuerdos más elevados del sector.
El top ten de actores mejor pagos de la televisión
Estos son los cachés aproximados por episodio, según Variety.
Jennifer Aniston, por The Morning Show (Apple TV): US$ 2 millones.
Reese Witherspoon, por The Morning Show (Apple TV): US$ 2 millones.
Sylvester Stallone, por Tulsa King (Paramount+): US$ 2 millones.
Chris Pratt, por La lista terminal (Prime Video): US$ 2 millones.
Kenneth Branagh, por Laird (Paramount+): US$ 1,4 millones.
Harrison Ford, por Terapia sin filtro (Apple TV): US$ 1,3 millones.
Jason Segel, por Terapia sin filtro (Apple TV): US$ 1,3 millones.
Kelly Reilly, por Rancho Dutton (Paramount+): US$ 1,2 millones.
Cole Hauser, por Rancho Dutton (Paramount+): US$ 1,2 millones.
Elisabeth Moss, por Luminosas (Apple TV): US$ 1,1 millones.
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