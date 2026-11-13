De Jennifer Aniston a Sylvester Stallone y Zendaya, las estrellas mejor pagas de la TV

La televisión cambió y el streaming reconfiguró el negocio, pero esa transformación no significó una pérdida de poder de negociación para las grandes estrellas de Hollywood. De Jennifer Aniston y Sylvester Stallone a Zendaya, los nombres más convocantes siguen consiguiendo contratos millonarios para encabezar series. Sus apellidos aún son una apuesta fuerte para las plataformas.

Así lo refleja un relevamiento de Variety, que sitúa los mayores cachés en torno a los dos millones de dólares por episodio. La publicación describe un mercado en el que cayó la producción de series originales, pero continúa la competencia por las estrellas de Hollywood capaces de atraer espectadores. “El negocio de los salarios televisivos sigue siendo muy bueno”, aseguró uno de los agentes consultados para el informe. El relevamiento salarial fue elaborado por Michael Schneider y Joe Otterson para la publicación especializada.

Sylvester Stallone como Dwight Manfredi en Tulsa King, la serie de Paramount+ Brian Douglas - PARAMOUNT+

En ese escenario, las temporadas cortas resultan atractivas para las figuras del cine: permiten comprometerse con seis, ocho o diez capítulos, en lugar de las extensas entregas de la televisión tradicional. Al mismo tiempo, según Variety, la menor rigidez de las cláusulas de exclusividad facilita alternar proyectos. La presencia de una estrella en una serie ya no exige necesariamente que concentre allí toda su actividad profesional.

Entre las plataformas, Variety señala a Apple como la más competitiva en salarios, con HBO y Amazon también en la disputa. Paramount+ ofrece, a su vez, pagos de más de un millón de dólares por episodio a algunos de sus protagonistas.

Los nombres que encabezan la lista

Según las estimaciones de Variety, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon integran el grupo de mayores ingresos por su trabajo en The Morning Show. Ambas reciben alrededor de dos millones de dólares por episodio, una cifra que también alcanzan Sylvester Stallone con Tulsa King y Chris Pratt con La lista terminal.

En la serie Euphoria, Zendaya encarna a la atormentada Rue Bennet. Si bien no está en el top ten del ranking, mantiene un puesto alto entre los mejores pagos

El siguiente tramo reúne a Kenneth Branagh, por Laird; Harrison Ford y Jason Segel, por Terapia sin filtro; Kelly Reilly y Cole Hauser, por Rancho Dutton; y Elisabeth Moss, por Luminosas. Todos superan el millón de dólares por capítulo.

Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short en Only Murders In The Building Patrick Harbron - Disney

Más abajo, aunque todavía dentro del club de las siete cifras, aparecen Zendaya por Euphoria, Nicolas Cage por Spider-Noir y Robert De Niro por Día Cero. También figuran Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short por Only Murders in the Building. Sus pagos rondan el millón por entrega.

Según Variety, los contratos millonarios se concentran en las figuras que encabezan los elencos. El panorama es más difícil para los actores que antes podían sostenerse con trabajos en pilotos y participaciones en distintos programas. Las oportunidades de las grandes estrellas, advierte la publicación, no reflejan la situación de toda la profesión.

Robert De Niro también desembarcó en las serie con Día Cero, de Netflix Courtesy of Netflix © 2024

El informe también aclara que los montos por episodio son aproximados y que algunos incluyen honorarios de producción y otros bonos. Además, la selección no es exhaustiva: reúne algunos de los acuerdos más elevados del sector.

El top ten de actores mejor pagos de la televisión

Estos son los cachés aproximados por episodio, según Variety.

Jennifer Aniston, por The Morning Show (Apple TV): US$ 2 millones.

Jennifer Aniston en el estreno de la última temporada de The Morning Show Jamie McCarthy - Getty Images North America

Reese Witherspoon, por The Morning Show (Apple TV): US$ 2 millones.

Reese Witherspoon, en una escena de The Morning Show Apple TV

Sylvester Stallone, por Tulsa King (Paramount+): US$ 2 millones.

Sylvester Stallone, la gran figura de Tulsa King Charles Sykes - Invision

Chris Pratt, por La lista terminal (Prime Video): US$ 2 millones.

Chris Pratt en La lista terminal

Kenneth Branagh, por Laird (Paramount+): US$ 1,4 millones.

Kenneth Branagh llegó a un gran acuerdo por Laird Disney Plus - AFP

Harrison Ford, por Terapia sin filtro (Apple TV): US$ 1,3 millones.

Harrison Ford en Terapia sin filtro Beth Dubber - Apple TV+

Jason Segel, por Terapia sin filtro (Apple TV): US$ 1,3 millones.

Jason Segel se divierte junto a Harrison Ford en el estreno de la serie VALERIE MACON - AFP

Kelly Reilly, por Rancho Dutton (Paramount+): US$ 1,2 millones.

Kelly Reilly también ingresó en el ranking por Rancho Dutton Cam McLeod

Cole Hauser, por Rancho Dutton (Paramount+): US$ 1,2 millones.

Elisabeth Moss, por Luminosas (Apple TV): US$ 1,1 millones.