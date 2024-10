De la fiesta al enojo: Yuyito González contó detalles del festejo íntimo de Javier Milei y respondió a quienes los critican

Escuchar

Como era de esperarse, Yuyito González abrió su programa de televisión a pura fiesta : primero, porque Empezar el día celebra hoy su primer aniversario en el aire, y segundo, porque ayer fue parte del festejo de cumpleaños de su novio, el presidente Javier Milei . Además de revelar algunos detalles de la velada, que se extendió por más de 24 horas, la conductora repasó su historia de amor y terminó enojada por las críticas que recibe. “No se cansan de decir cosas horribles”, lamentó.

La exvedette abrió el programa a puro baile. “Venimos re festejeros. Ayer fue el cumple de Javier Milei, todo el día estuvimos festejando, y hoy seguimos con el primer año de Empezar el día”, arrancó en su ya clásica entrada y aprovechó para dedicarle unas líneas de “Me gusta todo de tí”, la canción de Noche de Brujas, un gesto que repite todas las mañanas, pero que ayer no pudo concretar porque se tomó el día.

“Feliz cumpleaños, mi amor . Gracias por haberme dejado compartir con vos, junto a toda mi familia, un día tan especial. Una fecha como la de ayer llegaste a este mundo. Como te decía ayer y antes de ayer a la noche. Besos, mi amor”, dijo con la mirada fija en la cámara. “Hicimos la elección correcta. Te lo digo a vos”, agregó después y siguió cantando. “Tengo muchas cosas en mi corazón y en mi cabeza para decir con respecto a esto, pero no las puedo decir al aire”, agregó después, y soltó una carcajada.

Los detalles del cumpleaños presidencial

Pese a que aseguró que hay muchas cosas que prefiere guardarse para la intimidad, no desaprovechó el momento para compartir con el público algunos detalles de la velada. “Antes de ayer a las 12, cuando empezó el 22 de octubre, le hice mi regalo especial, que se lo había pedido y señado para él. No voy a decir qué era, pero era especial”, compartió. También reveló que le mandó a hacer una torta llena de corazones.

En ese momento, Yuyito mostró una foto de ayer en donde se los ve en un primer plano mientras se besan. También destacó que lució el mismo outfit con el que hoy condujo su ciclo: un traje “rojo shocking” y una remera animal print. También reveló que pasó la tarde en la quinta de Olivos y que para elegir el modelo de la torta que le mandó a hacer especialmente buscó modelos junto a su hija Bárbara De Aloy en Pinterest.

El festejo de cumpleaños de Milei junto a su novia, Yuyito González.

El relato sobre la celebración presidencial de la exvedette siguió con el posteo que ella compartió en sus redes y en donde se puede ver un video realizado con fotos de los novios con la torta y una canción de la pareja, “Let it be me”, de Elvis Presley. “Ese lo subí yo a Instagram con fotos de última hora de la noche, que es cuando apagamos las velas. Había otras tortas”, confesó. “En el living estaba la familia, algunos amigos íntimos. Un grupito. Éramos muy íntimos. Fue muy familiar”, agregó.

Antes de pasar a la mesa y charlar con sus panelistas, Yuyito hizo referencia al primer año de su programa. “Hoy se cumple un año que debutamos en Empezar el día”, contó, y agradeció a quienes le dieron el espacio. “A mí me privilegiaron. Me encanta, me honran y les estoy completamente agradecida. A Coco Fernández, a Esteban Farfán, a todo su equipo. Muchísimas gracias. Soy muy feliz haciendo este programa”, compartió.

Una vez en compañía de sus panelistas, Marcia “Pochi” Frisciotti y Santiago Riva Roy, y Naiara Awada como invitada, Yuyito habló de su gran año, de su relación de amor y compartió algunos momentos clave del ciclo, como la entrevista que le realizó a Milei, donde lo conoció y donde comenzaron los halagos cruzados. “Me doy cuenta ahora, a la distancia, que yo sentí una cosa extraña”, confesó y explicó que al verse nota que en ese momento no tenía claro cómo arrancar la nota.

El presidente Javier Milei se retira del acto por el cambio de nombre del exCCK acompañado por su pareja, Yuyito González Rodrigo Néspolo - LA NACION

“Les cuento algo, yo vi que vendían un muñequito en una encuesta de Instagram en 3d de Milei con la banda presidencial. Estaba en campaña todavía. Yo dije ´esto se lo voy a llevar al programa´. Lo encargué y se lo traje”, compartió. Y sumó: “¿Qué quiero decir con esto? Que fui la primera que le entregó la banda presidencial al Presidente de la Nación”.

Más tarde, en medio de una charla con el periodista Carlos Monti, contó que la celebración arrancó la noche del 21, que siguió durante la mañana del 22 en Casa Rosada, que luego realizó un brindis con quienes trabajan con él al mediodía y que luego, se reencontraron por la tarde en Olivos para festejar con una “merienda cena”. “ Estuvieron mis tres hijos, mi yerno, mi nieta y unos amigos: la ministra Sandra Pettovello; uno de sus asesores, Demian Reidel, otro amigo de él personal y nosotros”, reveló. Por último, contó que le hizo un regalo muy personalizado que lo va a mantener en reserva.

El enojo de Yuyito

Amalia Yuyito Gonzalez con un muñeco de Milei Captura de pantalla

Si bien sus panelistas insistieron en que en la primera entrevista que le realizó, ya se veía onda entre ellos, Yuyito pidió la palabra y aclaró: que se trató de una charla “muy profesional”. “Quiero que quede completamente claro que esto fue una entrevista. Hola, entrevista y chau. Meses más tarde, y en otra situación diferente en la vida de ambos y a partir del Luna Park conectamos diferente”, explicó y se indignó por quienes dicen que todo comenzó antes.

Tras compartir más imágenes de la pareja, Yuyito siguió con su defensa. “Qué tremendo. Es una cosa muy curiosa lo que sucede, lo que despierta esta relación. La envidia, la mala onda. Es una cosa increíble. ¿Saben que yo nunca escuché a lo largo de la farándula parejas que todo el tiempo les están vaticinando y deseando cosas horribles?”, aseguró, visiblemente ofuscada. “¿Sentís eso? ¿Mala leche?”, quiso saber uno de sus panelistas. “No es que lo siento. Sucede. No se cansan de decir cosas horribles, todos vaticinios negativos. Decí que yo sé la verdad y los dos sabemos de lo nuestro, pero la mala onda que genera… creo que se mezcla todo”, analizó. Además, aprovechó para repetir que no la llamaron de la TV Pública, que trabajar allí “no tendría nada de malo” y que decirlo en este momento “es intencionado”.

