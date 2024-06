Lenny Kravitz regresa a la Argentina: cuándo salen a la venta las entradas

Escuchar

En el marco de su gira mundial Blue Electric Light Tour 2024, Lenny Kravitz regresa este año a la Argentina. El cantante de “American Woman” se presentará el 27 de noviembre en el Movistar Arena.

Las entradas para este show se podrán conseguir a partir del miércoles 26 de junio a las 10 de la mañana, únicamente a través de movistararena.com.ar, en preventa exclusiva para clientes de Banco Patagonia, por 24 horas o hasta agotar stock, lo que suceda primero. Una vez agotada la preventa comenzará, a continuación, la venta general con todos los medios de pago. Los clientes de Banco Patagonia contarán con el beneficio de las 6 cuotas sin interés en todas las instancias de venta.

El lanzamiento de Blue Electric Light y su tour mundial homónimo transforman a este 2024 en un año histórico para Lenny Kravitz, al que Billboard apodó el “Lennaissance”. El álbum debutó con un gran éxito de crítica para quien este año fuera homenajeado con su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, con el “Music Icon Award” en los People Choice Awards y el “Fashion Icon Award” del CFDA, el Consejo de Diseñadores de Moda de los Estados Unidos.

Felices 60

El pasado 26 de mayo, Lenny Kravitz cumplió 60 años, aunque no luzca ni por asomo como un hombre de esa edad.

En una reciente entrevista, el exitoso cantante e ícono de la moda brindó algunos detalles de la rutina que lo mantiene saludable, pero también reveló cuáles fueron los usos y costumbres que debió dejar atrás para verse y sentirse como cuando tenía 40. “Apenas puedo creer la edad que tengo, pero es hermoso”, le contó el músico a The Guardian, y confirmó, además, que desde hace 9 años no está en pareja y que prefiere el celibato al sexo casual.

En la entrevista, Kravitz hizo un repaso de los momentos más importantes de su vida. Su madre era la actriz Roxie Roker, protagonista de la comedia televisiva The Jeffersons; su padre, Sy Kravitz, productor de noticias de la cadena NBC. Cuando era adolescente, su madre era una de las estrellas que más cobraba por su trabajo. Por eso, a pesar de que se prometió no malcriar a su hijo, terminó anotándolo en el Beverly Hills High de Los Ángeles, el instituto que años más tarde terminaría inspirando a Aaron Spelling para crear la serie Beverly Hills 90210.

“En mi cumpleaños número 16, veías a los chicos conduciendo sus BMW. En el colegio, el estacionamiento de los profesores estaba lleno de Chevys y Fords y los estacionamientos de los estudiantes estaban llenos de Porsche y Ferrari. Fue bastante divertido”, contó el intérprete de “Fly Away”.

Kravitz se presentó por última vez en nuestro país en 2019, en el marco del festival Lollapalooza. “Kravitz habla de celebrar la vida, el amor, de pararse del lado correcto de la Historia. Y acto seguido arremete con un himno soul novísimo que conecta con Curtis Mayfield y el mismísimo Sam Cooke. Se trata de “It’s Enough”, de su celebrado nuevo álbum Raise Vibration. ‘Es suficiente’, canta una y otra vez, como en un mantra pacifista y certero. No es casual que la canción llegue inmediatamente después de un pasaje en el que Lenny y su banda hilvanaron “American Woman” con “Get Up Stand Up”, de Marley y Tosh”, señaló la crónica de LA NACIÓN, que no dudó en calificar al show de Kravitz como uno de los más contundentes de aquella edición de Lollapalooza.

LA NACION