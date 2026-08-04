La decisión de Michelle Pfeiffer, después de sus últimas experiencias de rodaje

Después de más de 40 años en la industria cinematográfica, un decálogo de grandes éxitos, tres nominaciones al Oscar y un Globo de Oro, Michelle Pfeiffer parece haberle puesto un punto final a su carrera en la gran pantalla. “No quiero volver a protagonizar ninguna película, lo juro por Dios”, aseguró la estrella de Hollywood.

Las palabras de Pfeiffer llamaron la atención, sobre todo por su trayectoria. Caracortada, Batman regresa, La edad de la inocencia, Mentes peligrosas y Mi nombre es Sam son apenas algunos de los títulos que la convirtieron en una de las actrices más reconocidas. ¿Qué la llevó, entonces, a tomar esa decisión a los 68 años? La respuesta parece estar en sus proyectos más recientes: las series The Madison y Margo tiene problemas de dinero.

Michelle Pfeiffer, feliz con su presente como actriz de televisión Andy Kropa - Invision

Las declaraciones surgieron durante el evento Leading the Narrative: The Women of Apple TV, organizado el fin de semana pasado por The Hollywood Reporter junto con Apple TV+. “Solo quiero participar en proyectos corales. Es mucho más divertido, me encanta”, agregó la actriz.

Además de interpretar a Shyanne Millet en Margo tiene problemas de dinero -papel que le valió una nominación al Emmy- y a Stacy Clyburn en The Madison, la actriz también se desempeña como productora ejecutiva de ambas series.

“Me impresionaron muchísimo las actuaciones femeninas en televisión y, sinceramente, están dominando la televisión”, dijo Pfeiffer en el panel del evento sobre Elle Fanning, Dale Dickey, Karolina Wydra, Rhea Seehorn y Jessica Williams, el resto de las actrices nominadas este año al Emmy. Luego, se refirió especialmente a Margo tiene problemas de dinero.

En la serie, Elle Fanning interpreta a una joven madre soltera que recurre a OnlyFans para mantener a su hijo y salir adelante. Michelle Pfeiffer encarna a su madre, mientras que Nick Offerman, Greg Kinnear, Michael Angarano y Nicole Kidman completan el elenco.

“Me encanta lo complejos y con defectos que son todos estos personajes, y me recuerda mucho a esa famosa frase de Robin Williams que dice: ‘Recuerda que cada persona que conoces está librando una batalla de la que no sabes nada, y sé amable’”, explicó. “Para mí, eso resume la serie y su mensaje, y estoy muy orgullosa de formar parte de ella”.

Con respecto a The Madison, la historia de una familia rica -los Clyburn- que viaja a Montana tras la inesperada muerte del patriarca Preston, Pfeiffer reveló que firmó para ser parte del elenco sin haber visto nunca un guion oficial. ¿Qué la llevó a comprometerse a ciegas? Su confianza en la visión del guionista Taylor Sheridan. El creador de Yellowstone, explicó, primero eligió el reparto y luego escribió el drama en función a cada uno de los integrantes.

La tortuosa experiencia de Michelle Pfeiffer en el set de The Madison

En mayo, Pfeiffer sorprendió al revelar lo difícil que había sido filmar The Madison. Durante una entrevista en el podcast In Conversation, contó que las condiciones de rodaje fueron mucho más precarias de lo que imaginaba.

“Todo fue un poco apresurado para todos, así que no se habían preparado ciertas comodidades”, explicó. De inmediato, enumeró una serie de carencias difíciles de imaginar en una gran producción televisiva: “No había baño, ni siquiera la letrina era real. No había aire acondicionado, no había agua corriente, no había nada. Pero es increíblemente hermoso”, subrayó la ambigüedad.

Michelle Pfeiffer en The Madison, la serie de Paramount+ Emerson Miller /Paramount + - Paramount+

Pfeiffer describió en ese momento una dinámica de rodaje bastante lejos de los estándares habituales de Hollywood. Como la producción se filmaba en 360 grados, no podían ubicarse tráilers cerca de las escenas. El resultado era una jornada sin espacios de descanso, sin baños cercanos y prácticamente sin refugio frente a las condiciones climáticas.

“No había ningún sitio donde sentarnos. No había baños cerca. No había comida”, recordó. En invierno, explicó, el problema era el frío extremo. En verano, el sol. “Todos pensábamos en lo mismo: en invierno, ‘¿Podríamos tener un calefactor?’. Y en verano: ‘¿Podría tener un paraguas porque el sol pega muy fuerte?’”.