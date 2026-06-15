De Pampita a Zaira Nara: así palpitan los argentinos el debut de la selección en el Mundial 2026

Antonela Roccuzzo continúa disfrutando de los parques temáticos de Orlando mientras Messi se prepara para el primer partido de Argentina. Después de recorrer Magic Kingdom, de Disney, y fotografiarse frente al castillo de Cenicienta, la primera dama del fútbol estuvo en Universal Studios y posó con Chimuelo, el personaje animado de la saga Cómo entrenar a tu dragón