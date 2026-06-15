De Pampita a Zaira Nara: así palpitan los argentinos el debut de la selección en el Mundial 2026
Muchas celebridades se encuentran en los Estados Unidos para presenciar el partido que este martes enfrentará a la albiceleste con Argelia
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LA NACION
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