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De Pampita a Zaira Nara: así palpitan los argentinos el debut de la selección en el Mundial 2026

Muchas celebridades se encuentran en los Estados Unidos para presenciar el partido que este martes enfrentará a la albiceleste con Argelia

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De Pampita a Zaira Nara: así palpitan los argentinos el debut de la selección en el Mundial 2026
De Pampita a Zaira Nara: así palpitan los argentinos el debut de la selección en el Mundial 2026
A través de sus redes sociales, Pampita mostró con orgullo que ya tiene su acreditación lista para la cobertura del Mundial 2026, donde decenas de famosos e influencers argentinos están trabajando
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"Ya estamos", expresó la modelo y conductora antes del debut de la selección comandada por Lionel Scaloni contra Argelia, que será el martes en el Arrowhead Stadium de Kansas City a partir de las 22
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Ardohain posó con una camiseta albiceleste by Paz Cornú personalizada con su apodo y el número 10, el que utiliza Lionel Messi
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Antonela Roccuzzo continúa disfrutando de los parques temáticos de Orlando mientras Messi se prepara para el primer partido de Argentina. Después de recorrer Magic Kingdom, de Disney, y fotografiarse frente al castillo de Cenicienta, la primera dama del fútbol estuvo en Universal Studios y posó con Chimuelo, el personaje animado de la saga Cómo entrenar a tu dragón
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En su recorrida, la rosarina aprovechó para comprar merchandising alusivo a Mario Bros, como una vincha con la figura del icónico personaje
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"Hola Kansas, cuanta ilusión", dijo Agustina Gandolfo, la mujer del jugador del seleccionado Lautaro Martínez, al arribar en avión privado a la ciudad donde Argentina jugará su primer partido del Mundial. Viajó junto a sus hijos, Nina y Theo, y parte de su familia
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Zaira Nara también se mostró contenta porque ya tiene su acreditación para la cobertura del Mundial
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La modelo y empresaria junto a Pollo Álvarez, su compañero de streaming para DGO, en Miami
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Lola Latorre también integra el equipo del programa que conducen Nara y Álvarez. La influencer, hija de Yanina y Diego Latorre, posó en las calles de Miami con un minivestido con los colores de Argentina
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Eva Bargiela y su hijo Faustino, fruto de su relación con Gianluca Simeone, también están en los Estados Unidos para vivir de cerca el Mundial y alentar a su cuñado, Giuliano Simeone, uno de los jugadores de la selección
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Junto a Carolina Baldini, Bargiela, Faustino y Gianluca visitaron al futbolista en la concentración argentina en Kansas
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Sofía "Jujuy" Jiménez es otra de las famosas que está en Miami por la Copa del Mundo. La modelo y conductora, que trabaja para el streaming La Casa, se mostró muy canchera a bordo de un yate
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Micrófono en mano, Jujuy apeló a un look argento: un buzo y una bandana estampados con el Sol de Mayo
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Agustín "Cachete" Sierra y Claudio "Turco" Husaín ya están en Kansas para la previa del partido entre Argentina y Argelia
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Nati Jota, como parte del equipo de Olga, también arribó a la ciudad que alberga al equipo de Lionel Messi. En el aeropuerto se cruzó con el exjugador de la selección Maxi Rodríguez
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