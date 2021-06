De Scarlett Johansson y John Travolta a Leonardo DiCaprio y Natalie Portman: cómo fueron las visitas de los famosos a la Argentina

John Travolta comiendo facturas, Tom Cruise en una red carpet hecha a su medida, Natalie Portman y una visita atribulada... muchos actores pasaron por nuestro país y vivieron diferentes experiencias. En esta nota hacemos un repaso por las visitas más resonantes de figuras de Hollywood.

EWAN McGREGOR

Simpático y agradable durante su jornada en Buenos Aires, Ewan McGregor se sacó selfies y firmó autógrafos Pedro Orquera / HOLA

El actor escocés visitó nuestro país a finales de agosto de 2019 por motivos profesionales. Ewan McGregor siempre confesó sentirse atraído por Sudamérica y así lo demostró cuando concibió la serie documental The Long Way Up para Apple TV+, para la cual recorrió más de 20 mil kilómetros, y conoció 13 países de América en moto eléctrica. Su recorrido completaba, de ese modo, una suerte de trilogía de road trips, que se había iniciado con Long Way Around en 2004. “Me encantó la Argentina. La amé y estuve mucho tiempo ahí. Es un país inmenso, nos llevó bastante tiempo recorrerlo. Fue tan divertido, por dios, qué tierra más hermosa”, le expresaba el actor a LA NACION en una entrevista exclusiva.

Como era de esperarse, cuando aterrizó en Buenos Aires ese 29 de agosto por la mañana con el director de la serie, David Alexanian, no tardaron en aparecer en redes sociales imágenes de diferentes lugares que visitó, como la zona de Recoleta. De todos modos, su paso por la ciudad fue efímero, ya que al día siguiente tomó otro vuelo hacia el Sur donde se abocó a su trabajo.

JOHN CUSACK

John Cusack vino a la Argentina a filmar con el cineasta Alejandro Agresti; aquí, en una escena de la película Gentileza Prensa Tiff

En marzo de 2011, el protagonista de Alta fidelidad, John Cusack, llegó a la Argentina para el rodaje del film de Alejandro Agresti, No somos animales, del cual también participaron figuras de nuestro país como Juana Viale y Leticia Brédice, y en el que el realizador de Valentín mostraba cómo el viaje de tres amigos a la Argentina cambiaba sus vidas para siempre. “La improvisación juega un papel fundamental en el desarrollo de los personajes y el humor estará en la mirada que se le propone al espectador y no en un tono actoral que escape a la verosimilitud”, declaraba Agresti sobre un proyecto que conquistó a Cusack, tanto como lo hizo Buenos Aires. “Fue muy importante para mí que John sea un enamorado de la ciudad como lo soy yo, para poder mostrar a través de la mirada de Tony y sus secuaces los secretos del lugar y su gente”, señalaba el cineasta.

Además de los datos del ambicioso proyecto, también circularon en redes sociales imágenes de Cusack con la actriz argentina Lola Fernández, con quien en ese momento se lo había vinculado románticamente. En 2020, al promocionar la serie de Amazon Prime Video, Utopia, el actor recordó gratamente su paso por Buenos Aires en diálogo con LA NACION, al aludir a las producciones que consume en sus ratos de ocio. “Tengo una deuda con el país porque me gusta mirar series de diferentes partes del mundo, incluso no miro casi nada de los Estados Unidos, y todavía no vi ninguna de la Argentina, pero sí hice una película allí muy rara”, le contaba a este medio.

SCARLETT JOHANSSON

Scarlett Johansson arribaba a Ezeiza evitando las fotos Archivo

La actriz de Perdidos en Tokio pisó suelo argentino, en primera instancia, sin demasiado entusiasmo por hablar con la prensa. De hecho, se cubrió su rostro hasta poder subirse a un auto y retirarse del aeropuerto de Ezeiza con su entonces novio -y ahora marido-, el comediante Colin Jost. Era diciembre de 2018, y Johansson llegaba a nuestro país para unas breves vacaciones, sin motivos profesionales.

Colin Jost, esposo de la actriz, llegando a la Argentina Grosby Grouo - Matias Souto - LA NACION

La primera imagen de la actriz paseando por la ciudad de Buenos Aires se difundió en Instagram cuando Johansson comió en el bistró de Palermo, Las Pizarras. “¡Está entre nosotros!”, escribió en un posteo un usuario de la red social, en donde se podía ver a Scarlett junto a una de las integrantes del staff, visiblemente contenta, a diferencia de cuando fue abordada por los flashes en el aeropuerto. Su recorrido gourmet tuvo otra parada: i Latina, un restaurante ubicado en el barrio de Villa Crespo especializado en cocina latinoamericana. Nuevamente, la actriz no puso objeciones y el staff del lugar se sacó fotos con ella que no tardaron en viralizarse.

Scarlett Johansson junto al staff del restaurante i Latina Twitter i Latina

Asimismo, Johansson y Jost pasaron las fiestas en Sunae Asian Cantina, en Palermo Hollywood, como lo retrataron los dueños. “¿Nuestra Navidad? Cena con... ok, en la mesa de al lado de... Scarlett Johansson. Usó lentes todo el tiempo, tomó cerveza, su cutis era fantástico y había leído un montón sobre el restaurante antes de visitar Buenos Aires (...)”, postearon en el Instagram oficial del restaurante.

📸 || Nueva foto de Scarlett Johansson con su novio Colin Jost disfrutando del sur argentino! pic.twitter.com/hZCp1iTHEc — Scarlett Johansson Argentina (@JohanssonArg) December 24, 2018

Por otro lado, los planes de darle la bienvenida al 2019 en nuestro país incluyó un viaje a El Calafate, del cual también se difundió una imagen de la actriz nominada al Oscar.

LEONARDO DICAPRIO Y TOM HARDY

Ahora Aeropuerto llegó Leonardo Di Caprio a Ushuaia pic.twitter.com/mdQPeKqaUo — Lucrecia Holzmann (@LucreciaHolzman) July 29, 2015

A diferencia de Scarlett Johansson, la visita de Leonardo DiCaprio a la Argentina para completar el rodaje de El renacido -la película del mexicano Alejandro González Iñárritu que le terminó valiendo un Oscar- se llevó a cabo, allá por julio de 2015, con un fuerte operativo de seguridad y mucho hermetismo. El actor llegó directamente al aeropuerto de Ushuaia para rodar unas secuencias, y solo se pudieron captar, a la distancia, unas imágenes de la estrella caminando por la pista del aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas. Asimismo, una tuitera tomó, también de lejos, una foto del actor con mucha barba -propio del personaje de Hugh Glass- y con una gorra con la que cubría su rostro.

Tom Hardy en San Telmo; el actor vino al país en 2015 a filmar algunas escenas de El renacido junto a Leonardo DiCaprio Twitter

Su compañero en el film, Tom Hardy, también viajó para el rodaje, pero sí decidió pasear por Buenos Aires y recorrer sus bares. Un encuentro que quedó inmortalizado en las redes se produjo en San Telmo, cuando el protagonista de Mad Max: Furia en el camino tomó un café con la escritora Flavia Pittella. “Salgo de comprar harina leudante y me choco a Tom Hardy por San Telmo. Le invito un café y lo toma conmigo. Mátenme hoy”, publicó Pittella en sus redes con las imágenes que la mostraban junto a un sonriente Hardy.

NATALIE PORTMAN

Portman y García Bernal estuvieron juntos -con algunas intermitencias- entre 2003 y 2006 The Grosby Group

La visita de Natalie Portman al país no fue una experiencia grata. Corría el año 2006 y, cuando nadie lo esperaba, la actriz, quien siempre cultivó un bajo perfil, tomaba un vuelo a la Argentina en julio para visitar a su entonces novio, Gael García Bernal, porque le habían llegado versiones de que el actor se estaba viendo con la argentina Dolores Fonzi.

Natalie Portman durante su paso por Buenos Aires

De acuerdo a lo informado por entonces, el reencuentro generó un cortocircuito -y un enojo de Portman con la prensa por cómo la abordaban para retratar su imagen-, pero también surgieron versiones de que tanto ella como García Bernal pasearon por el Malba, e incluso viajaron a la Patagonia. De todos modos, la pareja se separó al poco tiempo, y en 2008 el actor mexicano oficializaba su relación con Fonzi, de quien se separó en 2014, y con quien tiene dos hijos en común, Lázaro y Libertad.

ASHTON KUTCHER

Ashton Kutcher, en la Argentina Twitter

Quien sí la pasó bien en su estadía en la Argentina fue Ashton Kutcher. El actor viajó a nuestro país en marzo de 2016 para promocionar la sitcom de Netflix, The Ranch. Si bien Kutcher se abocó a brindar entrevistas a diversos medios para difundir la comedia que también producía, no quiso perderse la oportunidad de pasear por algunos destinos.

El actor aprovechó su tiempo libre para recorrer un poco la ciudad, se sacó muchas selfies y se lo vio por Palermo muy relajado. Además, se tomó una foto con la camiseta del seleccionado argentino que posteó en su cuenta de Twitter y que no tardó en replicarse en las redes sociales.

AL PACINO

El actor junto a Polak, en su visita a la Argentina en 2016 Archivo

En octubre de 2016, Al Pacino llegó a la Argentina junto a su entonces pareja, Lucila Polak, a quien había conocido ocho años atrás. “Nosotros estuvimos dos años juntos antes de mostrarnos en público y cosechamos una relación muy sólida, de mucha confianza”, contaba la actriz argentina, en los inicios de su noviazgo. De hecho, ella fue la anfitriona de Pacino en nuestro país, al que vino por un único motivo: el unipersonal realizado en el Teatro Colón, An Evening with Al Pacino, producido por Lucila, Federico Polak, en sociedad con Adrián Suar, Nacho Laviaguerre, Paul Kirzner y Fernando Abadi.

A pesar de que visitó el país por compromisos laborales, al actor se lo pudo ver paseando de la mano de Lucila por diferentes rincones de Buenos Aires. En esas jornadas, Polak le contaba a la prensa que el actor de El Padrino no iba a dejar pasar la oportunidad de comer un asado junto a unos amigos, y que “ama a [Lionel] Messi” porque ella le transmitió su pasión por la selección argentina.

KATE WALSH

Kate Walsh, en una selfie con sus fans en la puerta del Cementerio de Recoleta Twitter

Poco antes de que la pandemia de coronavirus detuviera al mundo, los fanáticos de Grey’s Anatomy no pudieron creer cuando vieron pasear por la Argentina a Kate Walsh, quien interpretaba a la doctora Addison Montgomery en la serie de Shonda Rhimes. En febrero de 2020, la californiana, quien también había cosechado popularidad entre los adolescentes por su participación en la producción de Netflix, 13 Reasons Why, fue vista en el centro cultural Konex, disfrutando del grupo de percusión La Bomba de Tiempo, y paseando tranquila por Recoleta.

Kate Walsh paseando por Buenos Aires - Fuente: Instagram

Walsh también fue al Museo Nacional de Bellas Artes, tomó un té en el restaurante Casa Cavia, y se detuvo para cada selfie que le fue solicitada. Encantadora.

JOHN TRAVOLTA

En 2016, John Travolta se comió cuatro medialunas con crema pastelera en una panadería de Castelar

Cómo olvidar el momento en que el actor John Travolta estuvo de visita en la Argentina en 2016 y comió unas ricas medialunas en Castelar. El protagonista de Fiebre de sábado por la noche y Tiempos violentos sorprendió a todos una tarde de domingo de abril en una reconocida cadena de facturas en la zona Oeste, y posó para la foto que cada tanto suele compartirse en redes sociales para recordar ese inolvidable episodio que generó una avalancha de memes.

De acuerdo a lo que se había informado hace cinco años, Travolta vino en secreto al cumpleaños de un amigo y fue muy agradable con todos los que le solicitaron una foto en esa panadería en la que permaneció casi una hora hablando con la gente, custodiado por tres guardaespaldas y con muy buena predisposición para dialogar con sus fans.

TOM CRUISE

Tom Cruise en la Argentina, en la alfombra roja de Oblivion: el tiempo del olvido Matias Aimar - LA NACION

En marzo de 2013, Tom Cruise llegó al país nada menos que para el estreno mundial de Oblivion: el tiempo del olvido, el film de Joseph Kosinski que lo tenía como protagonista. El actor de Magnolia también fue declarado Huésped de Honor en una ceremonia en el Teatro Colón y además se hizo un tiempo para recorrer San Telmo, todo en una misma jornada donde paseó por las calles cercanas al Hotel Alvear y firmó autógrafos.

La red carpet de Oblivion, con Tom Cruise

“Me encanta estar acá, siempre quise venir pero nunca podía”, le contaba el actor a LA NACION en una entrevista realizada en una verdadera red carpet. “Fue increíble ver la estructura del Teatro Colón y recibir el cariño de la gente; uno pensaría que ya estoy acostumbrado a esto, pero lo cierto es que uno nunca se acostumbra del todo”, añadía.

NEIL PATRICK HARRIS

Neil Patrick Harris pasó por una hamburguesería de Palermo en 2017 Twitter

Otra estrella que no pasó inadvertida en nuestro país fue Neil Patrick Harris. El talentoso actor, quien años antes se había destacado en la sitcom How I Met Your Mother, pero que venía del mundo del teatro, sorprendió en diciembre de 2017 cuando lo vieron en diferentes puntos de la Argentina. Por entonces, el intérprete protagonizaba la serie de Netflix, Una serie de eventos desafortunados, y eligió nuestro país como destino para vacacionar. El ganador del Emmy fue visto en las Cataratas del Iguazú tomando fotografías y en el barrio de Palermo, por donde pasó junto a su familia por una conocida hamburguesería de la zona.

Según contaban quienes se acercaron a saludarlo en ese momento, el actor se mostró muy amable con sus fans e incluso en el local aceptó posar junto a un muñeco de Barney Stinson, el personaje de la mencionada sitcom. Por otro lado, en su cuenta de Instagram, el actor registró el instante preciso de su visita a las Cataratas del Iguazú, que lo deslumbraron por completo. “¡Visité las cataratas más grandes del mundo!”, escribió junto a hashtags como “mojado”, “poderoso”, “irreal” y “épico”.