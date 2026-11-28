En las últimas horas murió Javier Lozano, histórico cronista de TN y eltrece, a los 66 años, de acuerdo a lo que confirmó la señal de noticias. Tenía cáncer de riñón y su salud se había deteriorado en estos meses. Tras la noticia de su fallecimiento, amigos y colegas lo recordaron con cariño en sus redes sociales.

Sergio Lapegüe fue uno de los primeros en compartir el dolor por la muerte de Lozano. “El amigo por sobre todas las cosas”, escribió el periodista y conductor este sábado.

Javier Lozano, muy querido entre sus compañeros de TN Gentileza TN

En su cuenta de Instagram, el conductor compartió un álbum que iba de los años de trabajo en el canal al bautismo de su hijo Franco. Y es que cuando el periodista llegó a Telenoche, Lozano fue el primero en recibirlo. Era productor ejecutivo del noticiero y se encargó de presentarle al resto del equipo. Los dos eran de zona sur y, al terminar el programa, solían volver juntos. En esos viajes hablaban de trabajo y de la vida. Con los años, aquel compañero de redacción se convirtió en el padrino de su hijo Franco.

Además, Lapegüe recordó el nacimiento de Micaela, su hija. Al ver a la esposa del conductor embarazada, Lozano le dijo que la beba estaba por nacer. Micaela nació unas horas después y al día siguiente el periodista pasó a saludar a los flamantes padres. Lapegüe contó también que, cuando su padre sufrió un asalto, su amigo lo acompañó al hospital de madrugada.

En su sentida despedida, Lapegüe recordó que Lozano quería salir a la calle y hacer móviles aun cuando ya tenía un cargo de responsabilidad en la producción del noticiero. Mencionó su fanatismo por Estudiantes de La Plata y el humor que conservó durante la enfermedad. También contó que habían hablado unas horas antes de su muerte. En esa última conversación alcanzó a decirle cuánto lo quería. la esposa de Lapegüe se sumó con un mensaje propio, en el que recordó los años que habían compartido y acompañó a la familia de Lozano.

El periodista Gonzalo Aziz, por su parte, volvió al día en que lo conoció. Era enero de 2003 y acababa de entrar como pasante cuando Lozano se le acercó con dos preguntas: si era de Adrogué y si jugaba al tenis. Al día siguiente, los dos se subieron a sus bicicletas y terminaron “peloteando” en una cancha de polvo de ladrillo. “Fuiste mi primer amigo de Canal 13/TN”, escribió Aziz junto a fotos de distintas épocas, entre ellas una de una cobertura con Mario Markic. También le agradeció haberlo acompañado en decisiones difíciles de su carrera y recordó al grupo de amigos que formaron con Lapegüe y los productores Ricardo Pipino y Rubén García.

"El tipo más humilde del planeta. Los amigos lloran tu partida y te recuerdan con una sonrisa", destacó Sergio Lapegue sobre los momentos compartidos con Lozano

En casi cuatro décadas en Artear, Lozano trabajó como periodista acreditado en Tribunales, Casa Rosada y el Congreso, fue productor de Telenoche e hizo móviles para TN y eltrece. En junio de 2020, en plena cuarentena, dejó los móviles para ponerse al frente de la redacción digital de TN. Al despedirse de la pantalla, explicó que era un deseo que tenía desde hacía tiempo. Se había formado en el periodismo gráfico y el nuevo puesto le daba la oportunidad de volver a la edición.

"Hasta siempre Javi", escribió Gonzalo Azíz en sus redes sociales para despedir a su amigo y colega

Juan Miceli, como Lapegüe y Aziz, eligió contar algo de sus primeros días en el canal. Recordó que Lozano estuvo entre los primeros en ayudarlo y que admiraba la manera en que se movía en el medio, “con ética y sin estridencias”. Ignacio González Prieto, que compartió con él cientos de coberturas por el país, se acordó de cómo se tomaba el tiempo para explicarles el trabajo a los más nuevos. En su cuenta de Instagram lo despidió con el apodo que también usaron otros compañeros: “¡Te vamos a extrañar, Cabezón!”.

Mario Massaccesi acompañó su mensaje con una foto de Lozano. Entre las cosas que más valoraba de él, además de su trato con la gente, mencionó “ese humor tan inteligente”. El periodista deportivo Pablo Gravellone dejó un saludo a la familia debajo de la publicación. Ana Ortiz compartió la noticia en sus historias y le mandó un abrazo especial a Nacho Lozano, hijo de Javier, con quien también compartió el trabajo en la calle. Gonzalo Bañez se despidió con un “Hasta siempre Javi”.

Antes de que circularan los recuerdos en Instagram, Paula García y Santiago do Rego habían dado la noticia en el noticiero de TN. Mientras la pantalla volvía a mostrar a Lozano en sus años de cronista, García habló de lo que había aprendido trabajando con él en la calle. Do Rego repasó su paso por los móviles y por la edición digital. Al terminar, saludó a Érica, la mujer del periodista, y a sus tres hijos.