El periodismo argentino está de luto por la muerte de Javier Lozano, reconocido cronista de TN y eltrece, quien falleció en las últimas horas a los 66 años. La noticia fue confirmada por la propia señal de noticias, que informó que el periodista padecía cáncer de riñón y que su estado de salud se había deteriorado durante los últimos meses.

Murió el periodista Javier Lozano a los 66 años TN.com.ar

“Estaba enfermo, tenía cáncer, estuvo con algunas mejoras pero en el último tiempo lamentablemente desmejoró y hoy tenemos que darles esta triste noticia”, detallaron en TN al anunciar el fallecimiento de su colega.

Con una trayectoria de casi cuatro décadas dentro de Artear, Lozano se desempeñó en diferentes áreas de la empresa y fue uno de los encargados de cubrir la actividad política y judicial del país.

Su trayectoria periodística

Lozano ingresó a Artear en junio de 1987 y comenzó a trabajar como periodista acreditado en Tribunales. Con el paso de los años, se desempeñó como productor de Telenoche y cronista de TN y eltrece, además de cubrir la actualidad política desde la Casa Rosada y el Congreso de la Nación.

En 2020, en plena pandemia de coronavirus, asumió un nuevo desafío profesional al convertirse en editor del sitio web de TN. “Es un viejo anhelo que tenía, ya que toda mi formación la tuve en el periodismo gráfico”, expresó al aire durante su despedida de la pantalla.

Javier Lozano con sus compañeros de TN Gentileza TN

En mayo de este año, el cronista fue uno de los afectados por la restricción temporal que impuso el Gobierno nacional al ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada. Incluso, tras la reapertura, el equipo de TN permaneció un tiempo más sin poder acceder al edificio gubernamental.

La despedida de TN tras la muerte de Javier Lozano

“Javi, todos nosotros vamos a extrañarte”, escribieron desde la cuenta oficial de TN en X, para despedir a su colega.

La despedida de TN en redes sociales (Captura: X @todonoticias)

Asimismo, tras confirmar la noticia de su fallecimiento, desde la señal de noticias recordaron su extensa trayectoria dentro de la empresa y expresaron el dolor que generó su partida entre quienes compartieron tantos años de trabajo con él. “Una gran persona que está en la casa desde siempre. Aprendimos de su trabajo en la calle, de su compromiso”, expresó Paula García durante la emisión.

En esa misma línea, destacó: “Ha dejado muchos amigos, gente y una familia hermosa, a quienes les mandamos un abrazo enorme”.