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De Teté Coustarot a Enrique Piñeyro: todos los invitados al nuevo estreno de Carla Calabrese en el Maipo

El curioso incidente del perro a medianoche desembarcó este jueves en la cartelera porteña y despertó una ovación de la audiencia

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Teté Coustarot, Gabriel Corrado y Enrique Piñeyro fueron algunas de las figuras que disfrutaron del nuevo musical de Carla Calabrese en el Teatro Maipo
Teté Coustarot, Gabriel Corrado y Enrique Piñeyro fueron algunas de las figuras que disfrutaron del nuevo musical de Carla Calabrese en el Teatro MaipoSantiago Filipuzzi
Sonriente, la flamante directora Carla Calabrese junto al actor Elio Marchi
Sonriente, la flamante directora Carla Calabrese junto al actor Elio MarchiGentileza Prensa Veroutis
Enrique Piñeyro, orgulloso del trabajo de su esposa, Carla Calabrese
Enrique Piñeyro, orgulloso del trabajo de su esposa, Carla CalabreseSantiago Filipuzzi
Teté Coustarot también estuvo presente en el Maipo, para el estreno de El curioso incidente del perro a medianoche
Teté Coustarot también estuvo presente en el Maipo, para el estreno de El curioso incidente del perro a medianocheSantiago Filipuzzi
Gabriel Corrado junto a su esposa, Constanza Feraud, antes de disfrutar de la función
Gabriel Corrado junto a su esposa, Constanza Feraud, antes de disfrutar de la funciónSantiago Filipuzzi
Eleonora Cassano y Sergio Albertori, a pura sonrisa
Eleonora Cassano y Sergio Albertori, a pura sonrisaSantiago Filipuzzi
La exmodelo Evelyn Scheidl también posó junto al la "mascota", en el hall del Maipo
La exmodelo Evelyn Scheidl también posó junto al la "mascota", en el hall del MaipoSantiago Filipuzzi
El actor Argentino Molinuevo, que se lució el multipremiado musical Come From Away, aplaudió desde la platea
El actor Argentino Molinuevo, que se lució el multipremiado musical Come From Away, aplaudió desde la plateaSantiago Filipuzzi
Teresita Garbesi fue otra de las invitadas de la función de estreno
Teresita Garbesi fue otra de las invitadas de la función de estrenoSantiago Filipuzzi
Teresa González Fernández, presidente de ALPI
Teresa González Fernández, presidente de ALPISantiago Filipuzzi
El asesor de estilo Fabián Medina Flores
El asesor de estilo Fabián Medina FloresSantiago Filipuzzi
Minerva Casero, que se luce como protagonsita de Anastasia, también fue de la partida
Minerva Casero, que se luce como protagonsita de Anastasia, también fue de la partidaGentileza Prensa Veroutis
El relacionista público Gerard Confalonieri
El relacionista público Gerard ConfalonieriSantiago Filipuzzi
María Victoria Hueyo Anchorena y su nieto Valentín Born Pinto
María Victoria Hueyo Anchorena y su nieto Valentín Born PintoSantiago Filipuzzi
Diana Chugri y Elena Fortabat compartieron una noche de teatro entre amigas
Diana Chugri y Elena Fortabat compartieron una noche de teatro entre amigasSantiago Filipuzzi
Mora Furtado también dijo presente
Mora Furtado también dijo presenteSantiago Filipuzzi
La periodista y conductora de televisión Silvina Chediek
La periodista y conductora de televisión Silvina ChediekSantiago Filipuzzi
Nora Cárpena fue otra de las celebridades que formó parte del selecto grupo de invitados
Nora Cárpena fue otra de las celebridades que formó parte del selecto grupo de invitadosSantiago Filipuzzi
Alejandro Veroutis, orgulloso del trabajo de Carla Calabrese
Alejandro Veroutis, orgulloso del trabajo de Carla CalabreseSantiago Filipuzzi
La exmodelo y conductora Teresa Calandra, símbolo de elegancia
La exmodelo y conductora Teresa Calandra, símbolo de eleganciaSantiago Filipuzzi
Carolina Papaleo posó muy sonriente para las cámaras antes de la función
Carolina Papaleo posó muy sonriente para las cámaras antes de la funciónGentileza Prensa Veroutis
La exmodelo Lucía Miranda se mostró muy entusiasmada por la propuesta
La exmodelo Lucía Miranda se mostró muy entusiasmada por la propuestaSantiago Filipuzzi
Ignacio Miguens, secretario de FATSM (Fundación Amigos del Teatro San Martín)
Ignacio Miguens, secretario de FATSM (Fundación Amigos del Teatro San Martín)Santiago Filipuzzi
El médico deportólogo Matías Albizzati
El médico deportólogo Matías Albizzati Santiago Filipuzzi
María Benedit, la madre de Iñaqui Aldao, el protagonista de la obra
María Benedit, la madre de Iñaqui Aldao, el protagonista de la obraSantiago Filipuzzi
El productor Dany Mañas
El productor Dany MañasSantiago Filipuzzi
Nequi Gallotti fue otra de las figuras que disfrutó este jueves de la función especial de El curioso incidente del perro a medianoche, la obra protagonizada por Iñaki Aldao y dirigida por Carla Calabrese
Nequi Gallotti fue otra de las figuras que disfrutó este jueves de la función especial de El curioso incidente del perro a medianoche, la obra protagonizada por Iñaki Aldao y dirigida por Carla CalabreseGentileza Prensa Veroutis
El humorista Sebastián Presta fue otro de los famosos invitados
El humorista Sebastián Presta fue otro de los famosos invitadosGentileza Prensa Veroutis
Santiago Varela, de la comisión de Fundación Amigos del Teatro San Martín
Santiago Varela, de la comisión de Fundación Amigos del Teatro San MartínSantiago Filipuzzi
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